 
Kalendorius
Lapkričio 11 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Benamiu buvęs vyras tapo milijonieriumi: atskleidė, kaip jam pavyko

2025-11-11 12:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-11 12:55

Khalil Rafati gyvenimas – tarsi filmo scenarijus. Kadaise jis buvo benamis, priklausomas nuo heroino, o šiandien – sėkmingas verslininkas ir milijonierius, įkūręs populiarų sveikatingumo tinklą „Sunlife Organics“.

Khalil Rafati (nuotr. Instagram)

Khalil Rafati gyvenimas – tarsi filmo scenarijus. Kadaise jis buvo benamis, priklausomas nuo heroino, o šiandien – sėkmingas verslininkas ir milijonierius, įkūręs populiarų sveikatingumo tinklą „Sunlife Organics“.

REKLAMA
3

Būdamas 33 metų, Khalil gyveno Los Andželo gatvėse. Jis buvo įklimpęs į narkotikų pasaulį, nuolat atsidurdavo ligoninėse ar kalėjime. Devinta perdozavimo naktis, kai vos išsaugojo gyvybę, tapo jo lūžio tašku.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tada pasakiau sau – viskas. Arba mirštu, arba keičiuosi“, – pasakojo jis „YouTube“ dokumentikos kūrėjui Leonui Hendrixui.

REKLAMA
REKLAMA

Khalil pradėjo lankyti 12 žingsnių programą, kurioje sutiko mentorių, padėjusį jam susirasti darbą ir pamažu atsistoti ant kojų. Viename anoniminių narkomanų susitikime jis gavo keistą užduotį – įsipareigoti nusipirkti „skanių sausainių“. Tačiau būtent ten jis sutiko seną pažįstamą, kuris supažindino jį su sveika mityba, vitaminais ir natūraliais produktais.

REKLAMA

„Tai buvo mano kelio pradžia. Aš įsimylėjau idėją, kad maistas gali gydyti“, – sakė jis BBC.

Pirmieji žingsniai – reabilitacijos centre

Gavęs šansą, Khalil išsinuomojo namą ir pavertė jį prabangiu reabilitacijos centru „Riviera Recovery“, skirtu pasiturintiems klientams. Už 10 tūkst. dolerių per mėnesį jie čia gaudavo ne tik prieglobstį, bet ir sveiką, natūralų maistą bei jo gaminamas vitaminų kupinas sultis.

REKLAMA
REKLAMA

Vienas iš populiariausių gėrimų – „Wolverine“ – buvo gaminamas iš bananų, maka šaknies, bičių pienelio ir žiedadulkių. Žinia apie jo sultis greitai pasklido po Los Andželą.

Augant paklausai, Khalil ėmėsi verslo. Jis įkūrė savo prekės ženklą „Sunlife Organics“ ir atidarė pirmąją sulčių baro parduotuvę Malibu. Verslas iškart suklestėjo – jau pirmaisiais metais apyvarta siekė 1 milijoną dolerių.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šiandien „Sunlife Organics“ turi kelias dešimtis filialų, šimtus darbuotojų, o be sulčių siūlo ir maistą bei firminius marškinėlius, džemperius ir kepures.

Paklaustas, kokį patarimą duotų jauniems žmonėms, norintiems pradėti savo verslą, Rafati atsakė paprastai, bet įkvepiančiai:

REKLAMA

„Jūs net neįsivaizduojate, kokie dar esate jauni. Man dabar 52-eji, ir esu geriausios formos per visą savo gyvenimą. Tarkim, tau dabar 40. Po dešimties metų pažvelgsi atgal ir pagalvosi: „Buvau toks jaunas – kodėl nepasinaudojau tuo laiku?“

Šiandien Khalil Rafati dalijasi savo istorija tam, kad primintų: net ir iš visiško dugno įmanoma pakilti.

„Nesvarbu, kiek kartų suklupsi – svarbiausia, kad dar kartą atsistotum“, – sako jis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų