Benamiu buvęs vyras tapo milijonieriumi: atskleidė, kaip jam pavyko

Būdamas 33 metų, Khalil gyveno Los Andželo gatvėse. Jis buvo įklimpęs į narkotikų pasaulį, nuolat atsidurdavo ligoninėse ar kalėjime. Devinta perdozavimo naktis, kai vos išsaugojo gyvybę, tapo jo lūžio tašku.
„Tada pasakiau sau – viskas. Arba mirštu, arba keičiuosi“, – pasakojo jis „YouTube“ dokumentikos kūrėjui Leonui Hendrixui.
Khalil pradėjo lankyti 12 žingsnių programą, kurioje sutiko mentorių, padėjusį jam susirasti darbą ir pamažu atsistoti ant kojų. Viename anoniminių narkomanų susitikime jis gavo keistą užduotį – įsipareigoti nusipirkti „skanių sausainių“. Tačiau būtent ten jis sutiko seną pažįstamą, kuris supažindino jį su sveika mityba, vitaminais ir natūraliais produktais.
„Tai buvo mano kelio pradžia. Aš įsimylėjau idėją, kad maistas gali gydyti“, – sakė jis BBC.
Pirmieji žingsniai – reabilitacijos centre
Gavęs šansą, Khalil išsinuomojo namą ir pavertė jį prabangiu reabilitacijos centru „Riviera Recovery“, skirtu pasiturintiems klientams. Už 10 tūkst. dolerių per mėnesį jie čia gaudavo ne tik prieglobstį, bet ir sveiką, natūralų maistą bei jo gaminamas vitaminų kupinas sultis.
Vienas iš populiariausių gėrimų – „Wolverine“ – buvo gaminamas iš bananų, maka šaknies, bičių pienelio ir žiedadulkių. Žinia apie jo sultis greitai pasklido po Los Andželą.
Augant paklausai, Khalil ėmėsi verslo. Jis įkūrė savo prekės ženklą „Sunlife Organics“ ir atidarė pirmąją sulčių baro parduotuvę Malibu. Verslas iškart suklestėjo – jau pirmaisiais metais apyvarta siekė 1 milijoną dolerių.
Šiandien „Sunlife Organics“ turi kelias dešimtis filialų, šimtus darbuotojų, o be sulčių siūlo ir maistą bei firminius marškinėlius, džemperius ir kepures.
Paklaustas, kokį patarimą duotų jauniems žmonėms, norintiems pradėti savo verslą, Rafati atsakė paprastai, bet įkvepiančiai:
„Jūs net neįsivaizduojate, kokie dar esate jauni. Man dabar 52-eji, ir esu geriausios formos per visą savo gyvenimą. Tarkim, tau dabar 40. Po dešimties metų pažvelgsi atgal ir pagalvosi: „Buvau toks jaunas – kodėl nepasinaudojau tuo laiku?“
Šiandien Khalil Rafati dalijasi savo istorija tam, kad primintų: net ir iš visiško dugno įmanoma pakilti.
„Nesvarbu, kiek kartų suklupsi – svarbiausia, kad dar kartą atsistotum“, – sako jis.
