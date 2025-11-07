 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Į Lenkiją nuvykusi lietuvė tokio akibrokšto nesitikėjo: įspėja, kad gali nutikti kiekvienam

2025-11-07 17:24 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-07 17:24

Verslininkė Laura pasidalijo itin nemalonia patirtimi. Į Lenkiją atvykusi moteris buvo apvogta, o labiausiai šokiruoja vagystės detalės – viskas įvyko moteriai sėdint automobilyje.

Į Lenkiją nuvykusi lietuvė tokio akibrokšto nesitikėjo (nuotr. Facebook, 123rf)

Verslininkė Laura pasidalijo itin nemalonia patirtimi. Į Lenkiją atvykusi moteris buvo apvogta, o labiausiai šokiruoja vagystės detalės – viskas įvyko moteriai sėdint automobilyje.

REKLAMA
0

Socialiniame tinkle „Facebook“  Laura paviešino įrašą, juo sutiko pasidalyti su naujienų portalu tv3.lt, pabrėždama, kad apie tokią situaciją į Lenkiją apsipirkti vykstantys lietuviai gali nė nepagalvoti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Situacija – sunkiai suvokiama

Kaip pasakojo moteris, jai sėdint automobilyje, buvo išdaužtas langas ir pavogtas rankinukas.

REKLAMA
REKLAMA

„Labas rytas, jei jį galima pavadinti labu.

Niekada nerašau tokių postų, kažkaip viską pasilieku sau, bet šį kartą viskas kitaip.

Nežinau, kas baisiau – išdaužtas langas, pavogti pinigai su dokumentais ar tai, kad mašinoje buvo žmogus.

REKLAMA

Situacija labai paprasta: apsižiūrėta mašina kol porai valandėlių stabtelėta, kai suprasta, kad išvažiuojama, daužtas langas ir iš po rankiniu ištraukta nedidelė tašytė, baisiausia manau, kad to žmogaus ranka buvo prie mano kojos, veidas, kurio aišku nesimatė prie pat mano..

Turėjome išdaužtus langus Italijoje, mašinos gedimus, bet juk aš ta kuri tyli, tačiau čia yra virš visko..

REKLAMA
REKLAMA

Nei vienas nėra apsaugotas, net apšviestoje, prie degalinės, makdonaldo ir kameromis apsuktoje aikštelėje.. Žmonės dirba, o kažkoks ateina ir išsineša.. Pinigai uždirbami, bet tokiems, kurie vagia linkiu visko ko blogiausio, prarasti rankytes, kad nebeturėtumėte. kaip paimti iš dirbančių žmonių.. Nors nelinkiu niekada niekam blogo..

Tai va, važiuoji žmogus naujienų, visko ir stovi net be dokumento.. Gražios dienos“, – itin nemalonia patirtimi dalijosi Laura.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų