Į Lenkiją nuvykusi lietuvė tokio akibrokšto nesitikėjo: įspėja, kad gali nutikti kiekvienam

Socialiniame tinkle „Facebook“ Laura paviešino įrašą, juo sutiko pasidalyti su naujienų portalu tv3.lt, pabrėždama, kad apie tokią situaciją į Lenkiją apsipirkti vykstantys lietuviai gali nė nepagalvoti.
Situacija – sunkiai suvokiama
Kaip pasakojo moteris, jai sėdint automobilyje, buvo išdaužtas langas ir pavogtas rankinukas.
„Labas rytas, jei jį galima pavadinti labu.
Niekada nerašau tokių postų, kažkaip viską pasilieku sau, bet šį kartą viskas kitaip.
Nežinau, kas baisiau – išdaužtas langas, pavogti pinigai su dokumentais ar tai, kad mašinoje buvo žmogus.
Situacija labai paprasta: apsižiūrėta mašina kol porai valandėlių stabtelėta, kai suprasta, kad išvažiuojama, daužtas langas ir iš po rankiniu ištraukta nedidelė tašytė, baisiausia manau, kad to žmogaus ranka buvo prie mano kojos, veidas, kurio aišku nesimatė prie pat mano..
Turėjome išdaužtus langus Italijoje, mašinos gedimus, bet juk aš ta kuri tyli, tačiau čia yra virš visko..
Nei vienas nėra apsaugotas, net apšviestoje, prie degalinės, makdonaldo ir kameromis apsuktoje aikštelėje.. Žmonės dirba, o kažkoks ateina ir išsineša.. Pinigai uždirbami, bet tokiems, kurie vagia linkiu visko ko blogiausio, prarasti rankytes, kad nebeturėtumėte. kaip paimti iš dirbančių žmonių.. Nors nelinkiu niekada niekam blogo..
Tai va, važiuoji žmogus naujienų, visko ir stovi net be dokumento.. Gražios dienos“, – itin nemalonia patirtimi dalijosi Laura.
