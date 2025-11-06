Išvydęs, kaip oro uoste elgiasi garsi Lietuvos dainininkė, liko be žado: „O dievulėliau, kokia žvaigždė!“

Socialiniame tinkle „Facebook“ P. Skomantas paviešino įrašą, kuriuo sutiko pasidalyti su naujienų portalu tv3.lt.
Prabilo apie žinomų žmonių elgesį
Paulius pasakojo, kad Rygos oro uoste sutiko žinomą Lietuvos moterį. Nors tiksliai neįvardijo, kas ji, vyras pabrėžė, kad tai –populiarus scenos žmogus.
Tiesa, jis neslėpė nusivylimo išvydęs, kaip viešoje vietoje elgiasi žinoma moteris.
Šis įvykis privertė jį prisiminti ir kitą, itin gražų pavyzdį, kai kartą sutiko Sabonių šeimą.
„Prieš keletą dienų Rygos oro uoste teko sutikti garsią, turbūt šiuo metu vis dar populiariausią Lietuvos pop muzikos dainininkę. „O dievulėliau, kokia žvaigždė!“, – išgirdau, kaip ironiškai viena lietuvė moteris ištarė, kai toji dainininkė su vaiku ir savo apsauginiu (nežinau, o gal – vyru), „raute rovėsi“ patys pirmi įlipti į atvažiavusį autobusą, kuris turėjo iš lėktuvo nuvežti link oro uosto pastato.
Pastate laukiant lagaminų, „žvaigždė“ jau elgėsi kitaip – kleketavo garsiai su apsauginiu ir kažkodėl vis tarė savo sceninį pseodonimą, tarytum labai norėdama, kad tie šalia esantys žmonės, kurie dar nors kiek abejoja, kad tai būtent ji, garsioji dainininkė, – daugiau neabejotų.
„Mergužėle, vos peržengsi šios salės duris, vos lietuviai žmonės nutols – tavo „žvaigždiškumas“ išnyks kaip dūmas Maironio eilėraštyje“, – žvilgtelėjęs į ją, pagalvojau.
Kas tą dainininkę žino Latvijoje? Ar kitoje kaimyninėje šalyje? O tolimesnėse užsienio valstybėse?
Atsakymas paprastas – NIEKAS.
Tad nėra priežasties taip reikštis ir vaidinti žvaigždę.
Ir kartu prisiminiau, kaip prieš daugybę metų, iš JAV skridau į Lietuvą (per Amsterdamą) ir taip susiklostė, kad viename lėktuve skrido Arvydas Sabonis su savo nuostabia šeima, dar tik paauglėjančiais vaikais. Atrodė, kad kiekvienas lėktuve esantis žmogus, nesvarbu kokios tautybės, norėjo nors akies krašteliu pamatyti Sabą ir jo šeimą.
Atskridus, užsienio, t.y. Amsterdamo oro uosto darbuotojai, vienas po kito bandė Arvydą pakalbinti, žmonės tiesiog bėgo nusipirkti krepšinio suvenyrų, kad Sabas ant jų pasirašytų.
Arvydas, nors milžinas ūgiu ir pasiekimais, nors milijonierius, visame pasaulyje žinomas žmogus – elgėsi išskirtinai kukliai ir mandagiai.
Ir man taip gera tai prisiminti.
Man ir daugeliui Lietuvos žmonių – Arvydas Sabonis visada bus tikra ŽVAIGŽDĖ.
Žmogus, kurio pavardę užsienyje visada galime ištarti su pasididžiavimu“, – socialiniame tinkle rašė jis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!