 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
9
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Išvydęs, kaip oro uoste elgiasi garsi Lietuvos dainininkė, liko be žado: „O dievulėliau, kokia žvaigždė!“

2025-11-06 14:28 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-06 14:28

Edukacijų vaikams kūrėjas ir vadovas Paulius Skomatas socialiniame tinkle paviešino įrašą, kuris sulaukė itin didelio lietuvių dėmesio. Vyras papasakojo, kaip oro uoste pamatė garsią Lietuvos žvaigždę ir liko nustebęs dėl jos elgesio. 

Asociatyvi lėktuvo nuotrauka ir Vilniaus oro uostas (nuotr. SCANPIX ir BNS)

Edukacijų vaikams kūrėjas ir vadovas Paulius Skomatas socialiniame tinkle paviešino įrašą, kuris sulaukė itin didelio lietuvių dėmesio. Vyras papasakojo, kaip oro uoste pamatė garsią Lietuvos žvaigždę ir liko nustebęs dėl jos elgesio. 

REKLAMA
9

Socialiniame tinkle „Facebook“ P. Skomantas paviešino įrašą, kuriuo sutiko pasidalyti su naujienų portalu tv3.lt. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prabilo apie žinomų žmonių elgesį

Paulius pasakojo, kad Rygos oro uoste sutiko žinomą Lietuvos moterį. Nors tiksliai neįvardijo, kas ji, vyras pabrėžė, kad tai –populiarus scenos žmogus. 

REKLAMA
REKLAMA

Tiesa, jis neslėpė nusivylimo išvydęs, kaip viešoje vietoje elgiasi žinoma moteris. 

Šis įvykis privertė jį prisiminti ir kitą, itin gražų pavyzdį, kai kartą sutiko Sabonių šeimą. 

REKLAMA

„Prieš keletą dienų Rygos oro uoste teko sutikti garsią, turbūt šiuo metu vis dar populiariausią Lietuvos pop muzikos dainininkę. „O dievulėliau, kokia žvaigždė!“, – išgirdau, kaip ironiškai viena lietuvė moteris ištarė, kai toji dainininkė su vaiku ir savo apsauginiu (nežinau, o gal – vyru), „raute rovėsi“ patys pirmi įlipti į atvažiavusį autobusą, kuris turėjo iš lėktuvo nuvežti link oro uosto pastato.

REKLAMA
REKLAMA

Pastate laukiant lagaminų, „žvaigždė“ jau elgėsi kitaip – kleketavo garsiai su apsauginiu ir kažkodėl vis tarė savo sceninį pseodonimą, tarytum labai norėdama, kad tie šalia esantys žmonės, kurie dar nors kiek abejoja, kad tai būtent ji, garsioji dainininkė, – daugiau neabejotų.

„Mergužėle, vos peržengsi šios salės duris, vos lietuviai žmonės nutols – tavo „žvaigždiškumas“ išnyks kaip dūmas Maironio eilėraštyje“, – žvilgtelėjęs į ją, pagalvojau.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kas tą dainininkę žino Latvijoje? Ar kitoje kaimyninėje šalyje? O tolimesnėse užsienio valstybėse?

Atsakymas paprastas – NIEKAS.

Tad nėra priežasties taip reikštis ir vaidinti žvaigždę.

Ir kartu prisiminiau, kaip prieš daugybę metų, iš JAV skridau į Lietuvą (per Amsterdamą) ir taip susiklostė, kad viename lėktuve skrido Arvydas Sabonis su savo nuostabia šeima, dar tik paauglėjančiais vaikais. Atrodė, kad kiekvienas lėktuve esantis žmogus, nesvarbu kokios tautybės, norėjo nors akies krašteliu pamatyti Sabą ir jo šeimą.

REKLAMA

Atskridus, užsienio, t.y. Amsterdamo oro uosto darbuotojai, vienas po kito bandė Arvydą pakalbinti, žmonės tiesiog bėgo nusipirkti krepšinio suvenyrų, kad Sabas ant jų pasirašytų.

Arvydas, nors milžinas ūgiu ir pasiekimais, nors milijonierius, visame pasaulyje žinomas žmogus – elgėsi išskirtinai kukliai ir mandagiai.

Ir man taip gera tai prisiminti.

Man ir daugeliui Lietuvos žmonių – Arvydas Sabonis visada bus tikra ŽVAIGŽDĖ.

Žmogus, kurio pavardę užsienyje visada galime ištarti su pasididžiavimu“, – socialiniame tinkle rašė jis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Sabonis
Sabonis
2025-11-06 14:58
Viską užsidirbo talentų ir juodu darbu...o tos ale lietuviškos žvaigždė atlikėjai...per klyna
Atsakyti
Teko
Teko
2025-11-06 14:56
Skristi iš Luton su kilkuviene jau tokia asaba žvaigžde vaidino prieš laukiančius šlykštu žiūrėti
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (9)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų