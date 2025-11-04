Nepaisant nutraukto tyrimo – Donato Mohamad Ali ir Sintijos kūdikis lieka pas globėjus

Naujienų portalą tv3.lt Donatas ir Sintija lapkričio 4-ąją informavo apie naują vingį šioje istorijoje. Jie atskleidė, kad prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą.
„Gavome nutarimą apie nutrauktą ikiteisminį tyrimą įvykyje, dėl kurio buvo nuspręsta skirti laikiną apgyvendinimą krizių centre, įrodyta, jog jokios nusikalstamos veikos ar smurto mūsų šeimoje nebuvo.
Pranešta vaikų teisėm, gavom atsakymą iš jų, kad vertinimas užtruks, nes kai kurie specialistai ilgai teikia informaciją“, – naujienų portalui tv3.lt tikino pora.
Vaikas lieka laikinoje globoje
Visgi naujienų portalui tv3.lt Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba atskleidė, kad judviejų kūdikis ir toliau lieka laikinoje globoje. Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Lina Baranauskienė tikino, kad tatuiruočių meistro vaiku yra deramai rūpinamasi ir jis ten bus iki tol, kol bus nuspręsta, ar mažyliui jau saugu grįžti pas tėvus.
„Šiuo metu kūdikiu dar rūpinasi budintis globotojas. Čia vaikas liks iki kol bus pilnai įvertinta jo situacija šeimoje ir nuspręsta, ar mažyliui jau saugu grįžti pas tėvus. Suprantame, kad tokio amžiaus vaikui labai svarbus ryšys su tėvais, tad perkėlus kūdikį į saugią aplinką ir toliau aiškinantis situaciją, tėvams buvo užtikrinta galimybė palaikyti ryšį su savo vaiku.
Mums svarbu pasirūpinti, kad kiekvienas vaikas augtų tinkamoje, vaiko poreikius pilnai atliepiančioje aplinkoje – išnaudojame visas priemones padėti su sunkumais susidūrusiai šeimai. Kadangi šeimai jau yra prireikę vaiko teisių gynėjų pagalbos, socialiniai partneriai paslaugas šeimai teikė ir įvykio metu, tad aiškinantis susiklosčiusią padėtį, ypatingą dėmesį kreipiame į tai, kokia papildoma ar intensyvesnė pagalba gali būti reikalinga – ją inicijuosime.
Jau praėjusią savaitę pabendravome su tėvais, surinkome kitą reikalingą informaciją. Bet itin reikšminga bus teisėsaugos bei šiuo metu šeimai pagalbą teikiančių socialinių partnerių informacija, kurios vis dar laukiame.
Svarbu paminėti ir tai, jog ikiteisminio tyrimo nutraukimas yra tik vienas iš kriterijų vertinant vaiko situaciją šeimoje. Vaiko teisių gynėjai įprastai vertina visumą aplinkybių ir ne mažiau svarbu būna, ar šeimoje yra kitų rizikos veiksnių, ar vaiko tėvai bendradarbiauja su pagalbą teikiančiais specialistais, jei taikomos pagalbos priemonės – ar jos yra veiksmingos, atsižvelgiama į vaiko amžių, emocinę ir fizinę būklę ir pan.
Taip pat verta pastebėti, jog vaiko perkėlimas iš šeimos galimas tik itin retais atvejais, kai iškyla reali grėsmė vaiko sveikatai, saugumui ar net gyvybei. Tokios aplinkybės būna labai jautrios ir reikalauja reaguoti nedelsiant, o ypač kai kalbame apie itin pažeidžiamą mažametį vaiką ar kūdikį.
Nors su iššūkiais susidūrusioms šeimoms siūlomas platus spektras paslaugų, deja, pagalba ne visuomet būna veiksminga arba pokyčiui prireikia daugiau laiko, dėl to, pasitaiko, kad gali iškilti reali grėsmė vaiko saugumui ir vaiką tenka apsaugoti.
Tikimės, kad vaiko gerovės srityje dirbančių specialistų sutelktos pastangos ir kompleksinė pagalba padės šeimai įveikti esamus sunkumus ir tėvams pavyks užtikrinti vaikui atliepiančią, fiziškai ir emociškai saugią, ryšį kuriančią aplinką“, – rašoma siųstame pranešime.
