Atėmus vaiką iš tatuiruočių meistro Donato Mohamad Ali ir jo žmonos – sutuoktinių versija: „Jaučiuosi visiškai bejėgė“

Pasak Sintijos, vaikas buvo paimtas neteisėtai, nes nebuvo teismo orderio, kitų svarbių dokumentu, o šiuo metu reikalinga informacija nėra teikiama.
„Iš tikrųjų jaučiuosi labai pažeminta ir visiškai bejėgė šioje situacijoje. Viskas įvyko man net nepranešus – tuo metu nebuvo teismo orderio, mano teisės nebuvo aribotos. Ir dar – net seneliams nepasiūlė galimybės paimti vaiko, o tiesiog perdavė jį laikiniems globėjams. Jau tuoj bus savaitė nuo tada, kai tai įvyko – nuo spalio 26 dienos. Lygiai savaitė praėjo, o jie net nesikreipė į teismą, nors pagal nustatytą tvarką tai turėjo padaryti per 3 dienas. Nei kokio nors atsakymo iš jų turime, nei matome, kad būtų skubos tvarka atliktas vertinimas – nieko.
Vaiką leidžiama pamatyti tik vieną kartą per savaitę, vos vienai valandai. Tai – be galo skaudus ir sunkus dalykas“, – kalbėjo moteris.
Papasakojo savo versiją
Anot vaiko mamos, tuo metu, kai vaiko teisių gynėjai išsivežė atžalą, jos net nebuvo šalia.
„Jie atvažiavo į mūsų namus paimti vaiką iš mano vyro. Tuo metu aš buvau išvykusi – manęs namuose iš viso nebuvo. Situacija buvo tokia, kad dėl nelaimingo atsitikimo buityje mano vyras buvo apgyvendintas Krizių centre. Dabar jau turėtume netrukus gauti nutarimą, nes esame pateikę savo paaiškinimus, kad tai buvo visiškai nelaimingas atsitikimas. Tačiau jie viską pateikė kitaip – esą buvo kažkoks tariamas smurtas, kad aplinka nesaugi. Mes bandėme viską paaiškinti, bet jiems, atrodo, visiškai nerūpėjo“, – pasakojo ji.
Jos teigimu, policija pradėjo ieškoti Donato, nors šis buvo gavęs leidimą palikti Krizių centrą.
„Savo gimtadienio dieną, spalio 27-ąją, Donatas parašė prašymą direktorei, kuri pati jam padėjo tą prašymą surašyti, kad jis gali negrįžti į Krizių centrą. Ji jam dar palinkėjo gražaus gimtadienio ir geros dienos. Tačiau tą pačią dieną, apie 22 valandą vakaro, prasidėjo Donato paieška. Pranešime buvo nurodyta: „Iš Krizių centro, esančio Vytenio g., Vilniuje, savavališkai pasišalino tėvas su kūdikiu. Rastas nurodytu adresu, pareigūnai laukia skambučio“, – citavo Sintija.
Atvykus pareigūnams, o vėliau, vaiko teisių gynėjams, pora ir išgirdo lemtingus žodžius.
„Pareigūnai atvyko. Jie nenustatė jokios nesaugios aplinkos, tačiau pasakė, kad šį sprendimą turi patvirtinti Vaiko teisių apsaugos specialistai. Kai šie atvyko, pasakė tiesiai šviesiai: „Mes turime įgaliojimą paimti vaiką iš jūsų“, – sakė vaiko mama.
Kaltina nesaugiai elgiantis su vaiku
Pasak poros, jokio įgaliojimo jie nematė. Sintija taip pat papasakojo, kad ir patys tarnybų atstovai sulaužė įstatymus, nesaugiai vežė vaiką.
„Donatas paprašė tą įgaliojimą parodyti, bet jie nieko nepateikė – nei dokumento, nei teismo leidimo, nei artimiesiems nepranešė. Tuomet tiesiog griebė vaiką į rankas. Oro sąlygos buvo labai prastos – stipriai lijo, kelias buvo slidus. Tai vyko rajone, kur kasdien ant kelio matyti partrenktų gyvūnų. Nepaisydami visko, jie išvažiavo su vaiku, sėdėdami galinėje sėdynėje. Be to, jie vaiką vežė be kėdutės, patys net neprisisegę. Visa tai matyti vaizdo įraše, kurį turime“, – tikino ji.
„Dar pareigūnai sakė: „Paskambinkite savo žmonai, kad ji atvažiuotų ir paimtų vaiką.“ Tačiau žmona tuo metu buvo už 100 km nuo manęs. Jie dar sakė: „Paimkit vaiką ir važiuokit kartu su Vaiko teisių tarnyba.“ Aš atsisakiau tai daryti, nes nenorėjau kelti vaikui pavojaus nesaugiai jį gabenant – nebuvo specialios kėdutės, su kuria galėčiau saugiai jį paimti. Bijojau, kad jei bandyčiau, jie galėtų tai užfiksuoti kaip pažeidimą, nes vežti vaiką be kėdutės pagal eismo taisykles yra draudžiama“, – sakė Donatas.
Kreipėsi į institucijas
Sintija sakė, kad su vyru jau kreipėsi į atitinkamas institucijas.
„Mes jau kreipėmės į policiją dėl jų neteisėtų veiksmų. Tiek aš, tiek Donatas parašėme pareiškimus policijai dėl kelių eismo taisyklių pažeidimo, nes vaikas buvo vežamas be kėdutės ir be saugos diržo. Taip pat parašėme laišką Vaiko teisių kontrolieriams, prašydami ištirti šią situaciją.
Pateikėme užklausą ir Vaiko teisių skyriui, kad paaiškintų, kodėl jie paskelbė tokią padėtį, nors pareigūnai tą vakarą nenustatė nesaugios aplinkos. Norime sužinoti, kodėl jiems pasirodė, kad čia nesaugu, jei tikroji „nesaugi aplinka“ kažkada buvo nustatyta visai kitu adresu – bute, kur tada įvyko nelaimingas atsitikimas. Pareigūnai ir patys sakė, kad negali nustatyti, jog čia būtų nesaugi aplinka, tačiau vaikas vis tiek buvo paimtas, remiantis senais įrašais“, – dalijosi moteris.
Ji taip pat išskyrė ir kitą aspektą: galimą tarnybos atstovų trukdymą užfiksuoti įvykius.
„Donatas pasakė, kad turi teisę savo namuose daryti garso ir vaizdo įrašą. Jie atsakė, kad taip – jis tokią teisę turi. Todėl jis pastatė kamerą. Kai Donatas trumpam išėjo parūkyti, vienas Vaiko teisių tarnybos žmogus priėjo prie kameros – pirmą kartą ją tiesiog pasuko, o antrą kartą, priėjęs dar kartą, visiškai išjungė vaizdo įrašą, kad mes negalėtume užfiksuoti jų veiksmų ir galimų pažeidimų“, – teigė ji.
Donato teigimu, patys pareigūnai jį ramino ir įspėjo.
„Aš tuo metu išėjau į lauką parūkyti, nes pareigūnai pasikeitė. Jie kalbėjosi su manimi ir sakė: „Žinai, jeigu tu jautiesi teisus, vis tiek tu esi blaivas, viskas tvarkoje, ir mes matome, kad čia yra saugi aplinka. Pasistenk nesipriešinti. Fiksuok jų veiksmus, jų pažeidimus.“ Patys pareigūnai mane ramino, kad elgčiausi geranoriškai ir leistų paimti vaiką, bet kartu patarė viską fiksuoti – jų pačių žodžiais, dėl pažeidimų“, – sakė vaiko tėvas.
Dabartinis poros tikslas – išsiaiškinti, ar vaiko atėmimas buvo teisėtas, ar iš tiesų nustatyta reali grėsmė jo sveikatai ar gyvybei, ir susigrąžinti vaiką. Tai padaryti jie ketina kreidamiesi į administracinį teismą.
„Dabar galvojame kreiptis į administracinį teismą, kad teismas paimtų ir išnagrinėtų visus įrodymus – tiek mūsų turimus vaizdo įrašus, tiek įrašus iš policijos bei Vaiko teisių tarnybos kamerų. Norime, kad administracinis teismas nustatytų, ar iš tiesų buvo būtinybė paimti vaiką, ar tikrai egzistavo realus pavojus jo gyvybei ar sveikatai, dėl kurio jį reikėjo paimti be teismo leidimo“, – pasakojo Sintija.
Psichologinė būsena ir pastebėta galima vaiko nepriežiūra
Moteris patvirtino, kad šios dienos – ypač sunkios. Dėl to jie su vyru kreipėsi į psichologus.
„Jaučiausi visiškai bejėgė ir į kampą užspausta. Man net niekas nepranešė apie situaciją. Dėl visko kreipėmės pas psichologus ir planuojame pareikalauti moralinės žalos atlyginimo. Mes dabar rašome skundus, kreipiamės į visur. Iš tikrųjų jaučiamės labai silpni – sėdime prie kompiuterio, rašome, o vaiko nematėme jau beveik visą savaitę. Jeigu jie paėmė vaiką, tai pagal taisykles turėjo kreiptis į teismą per tris dienas po paėmimo. Tačiau to jie net nepadarė. Nieko nevyksta“, – kalbėjo ji.
Porai vaiką matyti galimą kartą per savaitė po vieną valandą. Vieną tokį susitikimą jie turėjo ir papasakojo, jos pastebėjo vaiko nepriežiūrą.
„Jis šypsosi, kai mus mato. Bet, žinoma, gaila matyti, kad vaikui trūksta tinkamos priežiūros. Beveik visą tą valandą laikiau vaiką ant rankų, keičiau mišinuką, nes jam ten buvo pateiktas netinkamas maistas. Nepaklausė, kokius mišinukus vaikas įprastai vartoja, kokias sauskelnes ar servetėles reikia naudoti. Mums į globos centrą atvežė servetėles, kurios atrodo kaip skirtos dulkių valymui, o ne kūnui“, – teigė Donatas.
Sutuoktinių žiniomis, vaikas šiuo metu yra pas globėjus, tačiau, anot jų, jis nėra tinkamai prižiūrimas.
„Mes neturime jokios informacijos, pas kokius globėjus mūsų vaikas yra, kad galėtume bent telefonu pasitarti, kaip jį užmigdyti ar prižiūrėti. Jį nuvežė į kažkokią šeimai, kuri neturi savo vaikų. Manau, kad vaikui reikia švelnios priežiūros – pakelti, pažaisti, padėti atsirūgti. Tačiau ten viskas buvo kitaip: kaklas supiltas mišinuku, matyt, vaikui net nebuvo suteikta galimybė atsirūgti, kol jis guldomas miegoti. Paklausiau, kodėl jo nemaudė, o man atsakė: „Nu, jis dar tik vakar atkeliavo.“ Ta prasme, ką reiškia „dar tik vakar“?
Skauda galvas, nemiegame iki paryčių, labai sunku. Sėdime per naktis ir rašome, ieškome informacijos“, – dalijosi ji.
