Skandalingojo tatuiruočių meistro Donato Mohamad Ali šeimoje – neramumai: vaiko teisių gynėjai atėmė vaiką

Šią žinią pranešė portalas Delfi.
Atėmė sūnų
Minėto portalo teigimu, į juos kreipėsi pati Sintija. Anot jos, vaiko teisių gynėjai jų dviejų mėnesių sūnų išsivežė be vaiko transportavimui pritaikytos kėdutės bei nepaaiškino situacijos tėvams.
Portalui ji papasakojo, kad dėl neseniai įvykusio indicento jos vyras gyveno Krizių centre, nors policijos tyrimas buvo nutrauktas, smurto orderis nebegaliojo.
Tądien Donatas šventė savo gimtadienį, todėl namo sugrįžo apie 22 val.
Tada į jų namus atvyko policijos pareigūnai, vėliau – ir vaiko teisių tarnybos atstovai. Pasak Sintijos, vaiko teisių gynėjai sakė, kad prašymas išvykti ir Krizių centro yra negaliojantis, o aplinka jų sūnui – nesaugi.
Vaiko mamos teigimu, sūnus šiuo metu yra pas globėjus.
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyresnioji patarėja Alicija Podmaskienė portalui Delfi sakė, kad specialistai peržiūrės vaizdo registratorių įrašus, kad galėtų susidaryti objektyvų situacijos vaizdą.
Anot jos, vaiko atėmimas inicijuojamas tik atvejais, kai kyla grėsmė vaiko sveikatai, saugumui ar net gyvybei.
Jau buvo žinomas policijai
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Donatas prieš tai jau buvo žinomas teisėsaugai.
Už tai, kad 25-erių besilaukiančiai moteriai vyras įkando į nosį, už plaukų tampė per grindis, pakėlė ir metė, teismas jam skyrė 45 parų areštą, tačiau lygtinai.
Bausmę sušvelnino aplinkybė, kad su ta pačia moterimi vyras dabar augina kūdikį. Nuosprendis neįsigalės, jei vyras pusę metų lankys elgesio korekcijos kursus ir laikysis įstatymų.
Kadaise Donatas Remeika, šiandien – Donatas Mohamad Ali. Pavardę pasiskolino iš amerikiečių bokso legendos, tik ringe jis niekada nestovėjo.
Šių metų pradžioje, vasarį, jis stojo prieš teismą dėl smurto prieš savo sugyventinę.
Teismas paskelbė verdiktą. „Apkaltinamasis nuosprendis už smurtą artimoje aplinkoje prieš savo sugyventinę, artimą gyvenimo draugę“, – teigė Vilniaus apylinkės teismo teisėjas Vladimiras Berezovskis.
Tuo metu penktą mėnesį nėščiai 25 m. moteriai jis įkando į nosį, o kai ši bandė šauktis pagalbos ir išbėgo į laiptinę – griebė už plaukų, tampė per grindis, pakėlė ir sviedė.
„Čia yra smurtas artimoje aplinkoje, nežymus sveikatos sutrikdymas, tačiau kvalifikuojantis požymis – kad padaryta prieš artimą žmogų“, – komentavo V. Berezovskis.
Nepaisant to, rugsėjo 27 d. jis ją vedė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!