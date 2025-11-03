 
Kalendorius
Lapkričio 3 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Skandalingojo tatuiruočių meistro Donato Mohamad Ali šeimoje – neramumai: vaiko teisių gynėjai atėmė vaiką

2025-11-03 09:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-03 09:25

Skandalais pagarsėjusio tatuiruočių meistro Donato Mohamad Ali ir jo žmonos Sintijos šeimoje – neramios dienos. Paaiškėjo, kad vaiko teisių gynėjai iš poros atėmė vaiką.

Skandalais pagarsėjusio tatuiruočių meistro Donato Mohamad Ali ir jo žmonos Sintijos šeimoje – neramios dienos. Paaiškėjo, kad vaiko teisių gynėjai iš poros atėmė vaiką.

REKLAMA
7

Šią žinią pranešė portalas Delfi.

Atėmė sūnų

Minėto portalo teigimu, į juos kreipėsi pati Sintija. Anot jos, vaiko teisių gynėjai jų dviejų mėnesių sūnų išsivežė be vaiko transportavimui pritaikytos kėdutės bei nepaaiškino situacijos tėvams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Portalui ji papasakojo, kad dėl neseniai įvykusio indicento jos vyras gyveno Krizių centre, nors policijos tyrimas buvo nutrauktas, smurto orderis nebegaliojo.

REKLAMA
REKLAMA

Tądien Donatas šventė savo gimtadienį, todėl namo sugrįžo apie 22 val.

Tada į jų namus atvyko policijos pareigūnai, vėliau – ir vaiko teisių tarnybos atstovai. Pasak Sintijos, vaiko teisių gynėjai sakė, kad prašymas išvykti ir Krizių centro yra negaliojantis, o aplinka jų sūnui – nesaugi.

REKLAMA

Vaiko mamos teigimu, sūnus šiuo metu yra pas globėjus.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyresnioji patarėja Alicija Podmaskienė portalui Delfi sakė, kad specialistai peržiūrės vaizdo registratorių įrašus, kad galėtų susidaryti objektyvų situacijos vaizdą.

Anot jos, vaiko atėmimas inicijuojamas tik atvejais, kai kyla grėsmė vaiko sveikatai, saugumui ar net gyvybei.

REKLAMA
REKLAMA

Jau buvo žinomas policijai

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Donatas prieš tai jau buvo žinomas teisėsaugai.

Už tai, kad 25-erių besilaukiančiai moteriai vyras įkando į nosį, už plaukų tampė per grindis, pakėlė ir metė, teismas jam skyrė 45 parų areštą, tačiau lygtinai.

Bausmę sušvelnino aplinkybė, kad su ta pačia moterimi vyras dabar augina kūdikį. Nuosprendis neįsigalės, jei vyras pusę metų lankys elgesio korekcijos kursus ir laikysis įstatymų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kadaise Donatas Remeika, šiandien – Donatas Mohamad Ali. Pavardę pasiskolino iš amerikiečių bokso legendos, tik ringe jis niekada nestovėjo.

Šių metų pradžioje, vasarį, jis stojo prieš teismą dėl smurto prieš savo sugyventinę.

Teismas paskelbė verdiktą. „Apkaltinamasis nuosprendis už smurtą artimoje aplinkoje prieš savo sugyventinę, artimą gyvenimo draugę“, – teigė Vilniaus apylinkės teismo teisėjas Vladimiras Berezovskis. 

REKLAMA

Tuo metu penktą mėnesį nėščiai 25 m. moteriai jis įkando į nosį, o kai ši bandė šauktis pagalbos ir išbėgo į laiptinę – griebė už plaukų, tampė per grindis, pakėlė ir sviedė.  

„Čia yra smurtas artimoje aplinkoje, nežymus sveikatos sutrikdymas, tačiau kvalifikuojantis požymis – kad padaryta prieš artimą žmogų“, – komentavo V. Berezovskis. 

Nepaisant to, rugsėjo 27 d. jis ją vedė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Xray
Xray
2025-11-03 09:54
Negi uždarė Vasaros 5 ? Juk ten ir Cezaris, ir Napoleonas su Ufonautu gyvena. Šiam lietuviškam maxmudui irgi surastų šilta vietelę.
Atsakyti
omg
omg
2025-11-03 09:59
kokiu debilu reik but kad bunant donatu vadintis mochamedu......gelbekit vaika!
Atsakyti
.
.
2025-11-03 09:51
muhamoras.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų