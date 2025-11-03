Neseniai tėvu tapęs Ignas Brazdeikis atskleidė sūnaus vardą: jis – išskirtinis

Vardu jis pasidalijo po pergalingų varžybų prieš Vilniaus „Ryto“ ekipą.
Pasidalijo tėvystės džiaugsmais ir vardu
Paklaustas apie tai, koks jausmas būti tėčiu, krepšininkas nedvejojo.
„Didžiausias gyvenimo palaiminimas. Esu toks dėkingas, kad mano sūnus su žmona yra sveiki, jaučiasi puikiai, nemoku apsakyti žodžiais“, – šypsojosi I. Brazdeikis.
Jis pripažino, kad pirmos naktys nebuvo lengvos, tačiau sūnus dabar ramus.
„Pirmos kelios naktys, aišku, buvo sunkesnės, mums reikia prisitaikyti, tą ir darome dabar. Mano sūnus puikus, daug miela ir yra ramus, kas yra palaiminimas“, – kalbėjo jis.
I. Brazdeikis pasidalijo ir vardu, kurį išrinko pirmagimiui. Anot jo, jį žinojo dar prieš vaiko gimimą.
„Bodin Brazdeikis. Taip jį pradėjau vadinti, kai žmona buvo nėsčia ir vardas tiesiog prilipo, visi jį pradėjo taip vadinti. Mums labai patinka vardas, tai svarbiausia“, – sakė sportininkas.
Jis papasakojo, kad ir komandos draugai duoda įžvalgų apie tėvystę.
„Daug su jais apie tai kalbėjome ir prieš sūnaus gimimą. Man jie patarė į viską žiūrėti paprastai, stengtis kaip galiu geriausiai ir nestresuoti“, – dalijosi Ignas.
Rungtynėse prieš sostinės ekipą jis pasirodė puikiai bei sakė, kad prie to galėjo prisidėti ir sūnaus gimimas.
„Gali būti. Dabar daug daugiau motyvacijos, tai tikras palaiminimas“, – džiaugėsi krepšininkas.
