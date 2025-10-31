 
Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Televizijos žvaigždė patyrė žiaurų išpuolį: skubiai įspėja visus

2025-10-31 17:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-31 17:55

Televizijos žvaigždė pratrūko ašaromis pasakodama, kaip nepažįstamas vyras ją užpuolė vakarinio pasivaikščiojimo metu. Ji sako, kad po šio įvykio vis dar jaučia šoką, o istoriją nusprendė paviešinti norėdama atkreipti dėmesį į augantį nusikalstamumą Londone ir paraginti žmones būti itin budrius.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Televizijos žvaigždė pratrūko ašaromis pasakodama, kaip nepažįstamas vyras ją užpuolė vakarinio pasivaikščiojimo metu. Ji sako, kad po šio įvykio vis dar jaučia šoką, o istoriją nusprendė paviešinti norėdama atkreipti dėmesį į augantį nusikalstamumą Londone ir paraginti žmones būti itin budrius.

REKLAMA
0

„Vis dar esu šokiruota, deja, turiu mėlynių, kurios tai įrodo. Negaliu patikėti, kas įvyko“, – sako Kirsty Gallacher, buvusi „Sky Sports“ laidų vedėja, atvirai papasakojusi apie siaubingą išpuolį Londono centre.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dramatiškame įraše „Instagram“ platformoje Kirsty pasakojo, kad 19 valandą ėjusi link savo automobilio pastebėjo juodai apsirengusį vyrą, artėjantį jai priešais.

REKLAMA
REKLAMA

„Pamačiau vyrą, visiškai juodai apsirengusį, veidą prisidengusį, einantį tiesiai į mane. Aš visada esu budri, todėl pasitraukiau į šalį, bet jis priėjo arčiau, prasilenkė su manimi, tada atsisuko ir spyrė man – taip, tarsi spirtų futbolo kamuoliui. Jis spyrė man viduryje gatvės, maždaug septintą valandą vakaro, žmonių akivaizdoje. Aš atsisukau, o jis pabėgo“, – emocingai pasakojo Gallacher.

REKLAMA

Anot jos, šis smurtinis išpuolis įvyko „gerai apšviestoje“ gatvėje. „Vis dar negaliu patikėti, kas nutiko. Nebuvau provokuojanti, tiesiog ėjau į automobilį, norėjau važiuoti namo pas šeimą“, – sakė ji.

Televizijos laidų vedėja pasakojo, kad labiausiai ją nuvylė netoliese buvęs apsaugos darbuotojas, kuris „nieko nepadarė“. „Jis buvo visiškai nenaudingas, – teigė ji. – Laimei, prie manęs pribėgo kelios merginos, kurios pamatė įvykį ir padėjo.“

REKLAMA
REKLAMA

Siunčia žinią

Gallacher sakė, jog vis dar patiria šoką ir turi mėlynių po smūgio, tačiau svarbiausia jai buvo pasidalinti šia patirtimi, kad kiti žmonės išliktų atsargesni.

„Kažkas tiesiog nusprendė, kad jam nepatinku, ir spyrė man. Tai nėra gerai. Tai nėra normalu“, – sakė ji.

Kirsty paragino savo sekėjus „rūpintis savimi“ ir išlikti budriems, nes „tokie dalykai vyksta nuolat“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Labai liūdna, kad tai – šių dienų Londono realybė. Visi girdime, kad reikia būti atsargiems, nes žmonės apiplėšiami ar patiria dar baisesnius dalykus. Ir vis galvojame – man tai nenutiks. Aš irgi taip maniau. Visada buvau atsargi – nelaikau telefono rankoje, naudoju per kūną permestą rankinę. Padariau viską, kad būčiau saugi, bet vis tiek tai man nutiko“, – pasakojo ji.

REKLAMA

„Kažkas tiesiog nusprendė man spyrti viduryje gatvės. Noriu pasidalinti šia istorija, nes tai vyksta visą laiką. Tai nėra gerai, ir tai nėra priimtina. Būkite atsargūs, rūpinkitės savimi ir tais, kurie šalia“, – pridūrė Gallacher.

Galiausiai ji padėkojo merginoms, kurios jai padėjo po incidento: „Tikiuosi, jos pamatys šį įrašą – ačiū jums, jūs nuostabios. Aš buvau sukrėsta, nežinojau, ką daryti. Niekada anksčiau nieko panašaus nebuvau patyrusi. Tiesiog noriu pasakyti – saugokite save. Galbūt manote, kad taip jums nenutiks, bet tai gali nutikti kiekvienam.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų