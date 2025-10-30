Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Gerda Žemaitė stebina užburiančiais atostogų kadrais: dėmesį traukia 1 detalė

2025-10-30 19:40
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-10-30 19:40
2025-10-30 19:40

Žurnalistė ir laidos „TV pagalbos“ žvaigždė Gerda Žemaitė šiuo metu dienas leidžia saulėtoje Tenerifėje. Moteris pasidalijo atostogų kadrais, kuriuose akį traukė viena detalė.

Žurnalistė ir laidos „TV pagalbos“ žvaigždė Gerda Žemaitė šiuo metu dienas leidžia saulėtoje Tenerifėje. Moteris pasidalijo atostogų kadrais, kuriuose akį traukė viena detalė.

2

Nuotraukas ji paviešino savo Instagram paskyroje, jomis sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Gerda Žemaitė Tenerifėje
FOTOGALERIJA. Gerda Žemaitė Tenerifėje

Dėmesys į detalę

Užfiksuotose akimirkose Gerda atrodo kaip niekad laiminga: pozuoja į plačiai besišypsanti, vilkėdama maudymosi kostiumėlį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iš kitų nuotraukų galima matyti, kad G. Žemaitė Tenerifės saule mėgaujasi ne viena: kompaniją jai palaiko naujas širdies draugas.

„Dar viena nuostabi diena“, – rašė ji.

 

 

 

