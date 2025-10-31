 
Kalendorius
Lapkričio 1 d., šeštadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Sedekerskis su „Baskonia“ tobulai užbaigė dvigubą savaitę

2025-10-31 23:41 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-31 23:41

Prieš kelias dienas pergalių sąskaitą Eurolygoje atsidariusi Vitorijos „Baskonia“ (2/6) tobulai užbaigė dvigubą savaitę. Tado Sedekerskio atstovaujamas klubas namuose 86:75 (22:11, 21:28, 22:19, 21:17)nugalėjo Stambulo „Anadolu Efes“ (3/5).

T.Sedekerskis solidžiai dirbo gynyboje

Prieš kelias dienas pergalių sąskaitą Eurolygoje atsidariusi Vitorijos „Baskonia“ (2/6) tobulai užbaigė dvigubą savaitę. Tado Sedekerskio atstovaujamas klubas namuose 86:75 (22:11, 21:28, 22:19, 21:17)nugalėjo Stambulo „Anadolu Efes“ (3/5).

REKLAMA
0

T.Sedekerskis efektingu epizodu atidarė rungtynes, o šeimininkai jau pirmajame kėlinyje sudavė smūgį Turkijos ekipai, kai pirmą kėlinį užbaigė spurti 12:2 ir įgijo dviženklę persvarą – 22:11.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atrodė, kad pirmoje rungtynių pusėje baskai kontroliuos įvykius aikštėje, bet antrojo kėlinio pabaigoje per minutę prasileido varžovų spurtą 0:8 ir į pertrauką išsinešė kuklų pranašumą – 43:39.

REKLAMA
REKLAMA

H.Diallo dėjimas:

Visgi Matteo Spagnolo traukiama „Baskonia“ po pertraukos susigrąžino dviženklę persvarą (64:52), o lemiamą ketvirtį spurtu 7:0 pradėję šeimininkai įgijo rekordinę persvarą – 72:58. Per likusį žaidimo laiką Paolo Galbiati auklėtiniai žaidimo kontrolės nebepaleido iš savo rankų.

REKLAMA

T.Sedekerskis žaidė 21 minutę ir per ją pasižymėjo 6 taškais (3/3 dvit., 0/1 trit.), 2 atkovotais kamuoliais, klaida ir 5 naudingumo balais.

Naudingiausias karjeros rungtynes Eurolygoje sužaidęs M.Spagnolo per 27 minutes fiksavo 19 taškų (6/10 met., 6/9 baud.), 6 rezultatyvių perdavimų ir 28 naudingumo balų pasirodymą.

„Baskonia“: Timothe Luwawu-Cabarrot 20 (5/9 trit.), Matteo Spagnolo 19 (6 rez. perd., 28 naud.), Rodionas Kurucas 11.

„Anadolu Efes“: Shane'as Larkinas 23 (4/10 trit., 13 naud.), Nickas Weileris-Babbas 16 (4/7 trit., 23 naud.), Isaia Cordinier ir Rolandas Šmitas po 10.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų