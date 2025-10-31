Sedekerskis su „Baskonia“ tobulai užbaigė dvigubą savaitę

T.Sedekerskis efektingu epizodu atidarė rungtynes, o šeimininkai jau pirmajame kėlinyje sudavė smūgį Turkijos ekipai, kai pirmą kėlinį užbaigė spurti 12:2 ir įgijo dviženklę persvarą – 22:11.
Atrodė, kad pirmoje rungtynių pusėje baskai kontroliuos įvykius aikštėje, bet antrojo kėlinio pabaigoje per minutę prasileido varžovų spurtą 0:8 ir į pertrauką išsinešė kuklų pranašumą – 43:39.
H.Diallo dėjimas:
Visgi Matteo Spagnolo traukiama „Baskonia“ po pertraukos susigrąžino dviženklę persvarą (64:52), o lemiamą ketvirtį spurtu 7:0 pradėję šeimininkai įgijo rekordinę persvarą – 72:58. Per likusį žaidimo laiką Paolo Galbiati auklėtiniai žaidimo kontrolės nebepaleido iš savo rankų.
T.Sedekerskis žaidė 21 minutę ir per ją pasižymėjo 6 taškais (3/3 dvit., 0/1 trit.), 2 atkovotais kamuoliais, klaida ir 5 naudingumo balais.
Naudingiausias karjeros rungtynes Eurolygoje sužaidęs M.Spagnolo per 27 minutes fiksavo 19 taškų (6/10 met., 6/9 baud.), 6 rezultatyvių perdavimų ir 28 naudingumo balų pasirodymą.
„Baskonia“: Timothe Luwawu-Cabarrot 20 (5/9 trit.), Matteo Spagnolo 19 (6 rez. perd., 28 naud.), Rodionas Kurucas 11.
„Anadolu Efes“: Shane'as Larkinas 23 (4/10 trit., 13 naud.), Nickas Weileris-Babbas 16 (4/7 trit., 23 naud.), Isaia Cordinier ir Rolandas Šmitas po 10.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!