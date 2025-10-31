 
Kalendorius
Lapkričio 1 d., šeštadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Clyburno lemiamas metimas Belgrade neužgožė Shengelios karjeros rekordo

2025-10-31 23:39 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-31 23:39

Belgrado „Partizan“ (3/5) nepavyko grįžti į pergalių kelią Eurolygoje. Željko Obradovičiaus auklėtiniai pralaimėjo dramą namuose prieš Barselonos „Barcelona“ (5/3) – 76:78(17:18, 24:15, 15:25, 20:17).

T.Shengelia žaidė fantastiškai

Belgrado „Partizan“ (3/5) nepavyko grįžti į pergalių kelią Eurolygoje. Željko Obradovičiaus auklėtiniai pralaimėjo dramą namuose prieš Barselonos „Barcelona“ (5/3) – 76:78(17:18, 24:15, 15:25, 20:17).

REKLAMA
0

„Partizan“ tai buvo trečia nesėkmė iš eilės ir ketvirta per pastarąsias penkerias rungtynes. Barselonos ekipai tai buvo jau 12-ta pergalė paeiliui prieš Belgrado klubą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Didžiąją laiko dalį besivejančių vaidmenyje buvę katalonai jau prasidėjus paskutinei minutei po Willo Clyburno dvitaškio veržėsi į priekį (76:75), bet netrukus pats veteranas pažeidė taisykles, o Duane'as Washingtonas realizavo baudas – 76:75.

REKLAMA
REKLAMA

Pergalingas W.Clyburno šūvis:

Visgi W.Clyburnas toliau liko prožektorių šviesose – likus 32 sekundėms ir besibaigiant atakos laikui jis pataikė beprotišką metimą iš toli – 78:76. Sterlingui Brownui nepavyko pataikyti iš po krepšio ir „Barca“ šventė pergalę.

REKLAMA

Toks W.Clyburno benefisas mačo pabaigoje nesugadino Tornike Shengelios karjeros vakarėlio. Kartvelas per 29 minutes surinko 24 taškus (6/8 met., 10/12 baud.), atkovojo ir perėmė po 4 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 9 pražangas ir mačą baigė su 42 naudingumo balais.

T.Joneso emocijos:

Šeimininkų gretose nuostabiai žaidė Tyrique'as Jonesas. Aukštaūgis pasižymėjo 15 taškų (6/13 dvit.), 13 atkovotų kamuolių, 7 rezultatyvių perdavimų ir 29 naudingumo balų pasirodymu.

REKLAMA
REKLAMA

Naujoje komandoje debiutavęs Nickas Calathes per 7 minutes liko be taškų ir su minus 4 naudingumo balais.

„Partizan“: Duane'as Washingtonas 21 (21 naud.), Tyrique'as Jonesas 15 (13 atk. kam., 7 rez. perd., 29 naud.), Sterlingas Brownas, Isaacas Bonga ir Vanja Marinkovičius po 9.

„Barcelona“: Tornike Shengelia 24 (10/12 baud., 9 išpr. praž., 42 naud.), Willas Clyburnas 14, Tomašas Satoransky 11, Janas Vesely ir Kevinas Punteris po 10.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų