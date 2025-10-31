Clyburno lemiamas metimas Belgrade neužgožė Shengelios karjeros rekordo

„Partizan“ tai buvo trečia nesėkmė iš eilės ir ketvirta per pastarąsias penkerias rungtynes. Barselonos ekipai tai buvo jau 12-ta pergalė paeiliui prieš Belgrado klubą.
Didžiąją laiko dalį besivejančių vaidmenyje buvę katalonai jau prasidėjus paskutinei minutei po Willo Clyburno dvitaškio veržėsi į priekį (76:75), bet netrukus pats veteranas pažeidė taisykles, o Duane'as Washingtonas realizavo baudas – 76:75.
Pergalingas W.Clyburno šūvis:
Visgi W.Clyburnas toliau liko prožektorių šviesose – likus 32 sekundėms ir besibaigiant atakos laikui jis pataikė beprotišką metimą iš toli – 78:76. Sterlingui Brownui nepavyko pataikyti iš po krepšio ir „Barca“ šventė pergalę.
Toks W.Clyburno benefisas mačo pabaigoje nesugadino Tornike Shengelios karjeros vakarėlio. Kartvelas per 29 minutes surinko 24 taškus (6/8 met., 10/12 baud.), atkovojo ir perėmė po 4 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 9 pražangas ir mačą baigė su 42 naudingumo balais.
T.Joneso emocijos:
Šeimininkų gretose nuostabiai žaidė Tyrique'as Jonesas. Aukštaūgis pasižymėjo 15 taškų (6/13 dvit.), 13 atkovotų kamuolių, 7 rezultatyvių perdavimų ir 29 naudingumo balų pasirodymu.
Naujoje komandoje debiutavęs Nickas Calathes per 7 minutes liko be taškų ir su minus 4 naudingumo balais.
„Partizan“: Duane'as Washingtonas 21 (21 naud.), Tyrique'as Jonesas 15 (13 atk. kam., 7 rez. perd., 29 naud.), Sterlingas Brownas, Isaacas Bonga ir Vanja Marinkovičius po 9.
„Barcelona“: Tornike Shengelia 24 (10/12 baud., 9 išpr. praž., 42 naud.), Willas Clyburnas 14, Tomašas Satoransky 11, Janas Vesely ir Kevinas Punteris po 10.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!