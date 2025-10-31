 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Vokietijos Bundesliga

Guirassy įvartis padovanojo „Borussia“ pergalę prieš „Augsburg“

2025-10-31 23:29 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-31 23:29

Dortmundo „Borussia“ komanda Vokietijos „Bundesliga“ čempionato išvykos rungtynėse 1:0 įveikė „Augsburg“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

0

Serhou Guirassy pirmojo kėlinio pabaigoje tiksliai nukreipė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir išvedė „Borussia” į priekį 1:0. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo vienintelis ir pergalingas šio susitikimo įvartis.

„Augsburg“ šiame susitikime iš viso atliko 9 smūgius, kai tuo tarpu „Borussia“ futbolininkai mažiau – vos 5.

„Borussia“ po 9 sužaistų rungtynių turi surinkusi 20 taškų ir rikiuojasi antroje „Bundesliga“ turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Augsburg“ su 7 taškais žengia penkioliktas.

