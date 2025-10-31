Čižas pelnė įvartį Vokietijoje, Adakauskas debiutavo stipriausioje Švedijos jaunimo lygoje

„Ilves“ (21 tšk.) lenkia 3 klubus ir rikiuojasi 13-as.
Aukščiausioje Slovakijos lygoje Nerijaus Ališausko atstovaujama „HK Spišska Nova Ves“ komanda savo arenoje po baudinių serijos 1:2 pralaimėjo prieš Košicės „HC Košice“. Lietuvis žaidė 19 min. 48 sek., 2 kartus atakavo vartus ir blokavo 1 smūgį.
„HK Spišska Nova Ves“ (18 tšk.) patyrė ketvirtą nesėkmę iš eilės ir užima 9-ą vietą tarp 12 ekipų.
Norvegijos stipriausioje lygoje Sarpsborgo „Sparta“ ekipa, kurios garbę gina Daniilas Kovalenko, išvykoje po baudinių serijos 3:2 išplėšė pergalę prieš „Stjernen“. Į pirmą penketą perkeltas gynėjas iš Lietuvos žaidė 17 min. 44 sek. ir puolime nepasižymėjo.
„Sparta“ (22 tšk.) 10-ies klubų pirmenybėse pakilo į 5-ą poziciją.
Antroje pagal pajėgumą Suomijos lygoje „Pyry“ su Faustu Nausėda išvykoje 2:6 nusileido „TUTO Hockey“. Lietuvis žaidė 57 min. 32 sek. ir atrėmė 27 iš 31 varžovų smūgio į vartus. Kiti 2 įvarčiai krito tuo metu, kai F. Nausėda buvo pakeistas aikštės žaidėju.
„Pyry“ (14 tšk.) užima priešpaskutinę – 9-ą – vietą.
Šveicarijos antroje lygoje „EHC Arosa“ su Emilijumi Krakausku išvykoje 0:2 nusileido „EHC Visp“. Lietuvis žaidė 19 min. 22 sek., sykį atakavo vartus ir blokavo 2 smūgius.
„EHC Arosa“ (12 tšk.) pralaimėjo ketvirtą kartą paeiliui ir liko priešpaskutinė – 10-a.
Trečioje Vokietijos lygoje („Oberliga“) Ugniaus Čižo atstovaujama „Hammer Eisbaren“ komanda savų fanų akivaizdoje 4:1 pranoko „Herford Ice Dragons“. Lietuvis įmušė įvartį, o iš viso vartus atakavo 5 sykius.
„Hammer Eisbaren“ (21 tšk.) Šiaurės konferencijoje užima 5-ą vietą tarp 11 ekipų.
Elitinėje Švedijos jaunimo (iki 20 metų) lygoje „Rogle BK“ klubas, kuriam priklauso Darius Adakauskas, namuose 4:3 nugalėjo „HV 71“. Šioje lygoje debiutavęs 17-metis lietuvis gavo 2 baudos min.
„Rogle BK“ (25 tšk.) lyderiauja 10-ies komandų Pietų konferencijoje.
2025 m. NHL naujokų biržoje buvo pašaukti net 22 šios lygos žaidėjai. Tai – geriausias rezultatas tarp Europos lygų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!