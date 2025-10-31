 
Kalendorius
Lapkričio 1 d., šeštadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Čižas pelnė įvartį Vokietijoje, Adakauskas debiutavo stipriausioje Švedijos jaunimo lygoje

2025-10-31 23:41 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-31 23:41

Penktadienį elitinėje Suomijos ledo ritulio lygoje Tamperės „Ilves“ paliko Mantą Armalį ant suolo ir išvykoje 2:5 neatsilaikė prieš Lapenrantos „SaiPą“.

Ugnius Čižas | Tito Pacausko nuotr.

Penktadienį elitinėje Suomijos ledo ritulio lygoje Tamperės „Ilves“ paliko Mantą Armalį ant suolo ir išvykoje 2:5 neatsilaikė prieš Lapenrantos „SaiPą“.

REKLAMA
0

„Ilves“ (21 tšk.) lenkia 3 klubus ir rikiuojasi 13-as.

Aukščiausioje Slovakijos lygoje Nerijaus Ališausko atstovaujama „HK Spišska Nova Ves“ komanda savo arenoje po baudinių serijos 1:2 pralaimėjo prieš Košicės „HC Košice“. Lietuvis žaidė 19 min. 48 sek., 2 kartus atakavo vartus ir blokavo 1 smūgį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„HK Spišska Nova Ves“ (18 tšk.) patyrė ketvirtą nesėkmę iš eilės ir užima 9-ą vietą tarp 12 ekipų.

REKLAMA
REKLAMA

Norvegijos stipriausioje lygoje Sarpsborgo „Sparta“ ekipa, kurios garbę gina Daniilas Kovalenko, išvykoje po baudinių serijos 3:2 išplėšė pergalę prieš „Stjernen“. Į pirmą penketą perkeltas gynėjas iš Lietuvos žaidė 17 min. 44 sek. ir puolime nepasižymėjo.

REKLAMA

„Sparta“ (22 tšk.) 10-ies klubų pirmenybėse pakilo į 5-ą poziciją.

Antroje pagal pajėgumą Suomijos lygoje „Pyry“ su Faustu Nausėda išvykoje 2:6 nusileido „TUTO Hockey“. Lietuvis žaidė 57 min. 32 sek. ir atrėmė 27 iš 31 varžovų smūgio į vartus. Kiti 2 įvarčiai krito tuo metu, kai F. Nausėda buvo pakeistas aikštės žaidėju.

„Pyry“ (14 tšk.) užima priešpaskutinę – 9-ą – vietą.

Šveicarijos antroje lygoje „EHC Arosa“ su Emilijumi Krakausku išvykoje 0:2 nusileido „EHC Visp“. Lietuvis žaidė 19 min. 22 sek., sykį atakavo vartus ir blokavo 2 smūgius.

REKLAMA
REKLAMA

„EHC Arosa“ (12 tšk.) pralaimėjo ketvirtą kartą paeiliui ir liko priešpaskutinė – 10-a.

Trečioje Vokietijos lygoje („Oberliga“) Ugniaus Čižo atstovaujama „Hammer Eisbaren“ komanda savų fanų akivaizdoje 4:1 pranoko „Herford Ice Dragons“. Lietuvis įmušė įvartį, o iš viso vartus atakavo 5 sykius.

„Hammer Eisbaren“ (21 tšk.) Šiaurės konferencijoje užima 5-ą vietą tarp 11 ekipų.

Elitinėje Švedijos jaunimo (iki 20 metų) lygoje „Rogle BK“ klubas, kuriam priklauso Darius Adakauskas, namuose 4:3 nugalėjo „HV 71“. Šioje lygoje debiutavęs 17-metis lietuvis gavo 2 baudos min.

„Rogle BK“ (25 tšk.) lyderiauja 10-ies komandų Pietų konferencijoje.

2025 m. NHL naujokų biržoje buvo pašaukti net 22 šios lygos žaidėjai. Tai – geriausias rezultatas tarp Europos lygų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų