Armaliui nesisekė Suomijoje, Andrejauskas žibėjo Šveicarijoje

„Ilves“ (21 tšk.) užima 12-ą vietą tarp 16-os klubų.
Alpių lygoje Arturo Seniuto atstovaujama „Hockey Unterland Cavaliers“ (Italija) ekipa savo arenoje 1:5 pralaimėjo prieš „HC Migross Asiago“ (Italija). Lietuvis nepasižymėjo.
„KHL Sisak“ (Kroatija, 25 tšk.) su Marijumi Dumčiumi lieka antra, o „Hockey Unterland Cavaliers (7) užima paskutinę – 13-ą – poziciją.
Rumunijos taurės turnyre „ACSHC Fenestela 68“ klubas, kurio garbę gina Lukas Žukauskas, namuose po pratęsimo 3:2 išplėšė pergalę prieš Bukarešto „Red Hawks“. Lietuvis atliko rezultatyvų perdavimą ir kartą smūgiavo į vartus.
„ACSHC Fenestela 68“ (14 tšk.) lyderiauja 6 komandų B grupėje.
Antroje pagal pajėgumą Norvegijos lygoje „Gruner“ be Dominyko Bogdziulio savų žiūrovų akivaizdoje 5:3 įveikė Manglerudo „Star“.
„Gruner“ (18 tšk.) rikiuojasi 2-a, o Haldeno „Comet“ (7) su Pauliumi Gintautu užima paskutinę – 8-ą – poziciją.
Aukščiausioje Šveicarijos jaunimo (iki 21 metų) lygoje „lietuviškų“ komandų akistatoje „LHC Academy“ namuose 5:2 nugalėjo Ženevos „Futur Hockey“. Nugalėtojų gretose ant ledo grįžęs Benas Andrejauskas įmušė 2 įvarčius ir gavo 2 baudos min. Pralaimėtojų ekipoje Tadas Šližys nepasižymėjo.
Du lietuvius savo gretose turinti „Fribourg-Gotteron Young Dragons“ komanda savų fanų akivaizdoje 0:3 neatsilaikė prieš „EHC Biel-Bienne Spirit“. Danielius Čečekovas gavo 2 baudos min., o Titas Krakauskas nepasižymėjo.
„EHC Kloten“ be Dovydo Noraus savo arenoje 4:1 pranoko „HC Davos“.
„Fribourg-Gotteron Young Dragons“ (32 tšk.) užima 5-ą vietą, „LHC Academy“ (27) – 7-ą, „EHC Kloten“ (24) – 10-ą, o „Futur Hockey“ (18) yra paskutinė – 13-a.
