Kalendorius
Spalio 30 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Arsenal“ užsitikrino vietą lygos taurės ketvirtfinalyje

2025-10-29 23:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-29 23:58

Anglijos lygos taurėje kitame etape išvysime Londono „Arsenal“.

Bukayo Saka | Scanpix nuotr.

Anglijos lygos taurėje kitame etape išvysime Londono „Arsenal“.

REKLAMA
0

Anglijos sostinės klubas namuose 2:0 nugalėjo „Brighton“ ir žengė į kitą etapą.

Nors varžovai pranoko Mikelio Artetos auklėtinius beveik pagal visas kategorijas, svarbiausia tapo progų realizacija. Svečiams taip ir nepralaužus vartininko gynybos, jiems teko atsisveikinti su lygos taure.

Po pertraukos pirmasis iššovė jaunasis Ethanas Nwaneri, kuris sėkmingai įkirto į baudos aikštelę ir gavęs kamuolį smūgiavo taip, kad net ir prilietęs jį vartininkas savo komandos neišgelbėjo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Galiausiai pasižymėjo ir po keitimo aikštėje pasirodęs Bukayo Saka, kuris po vartininko atremto smūgio pirmasis suskubo prie kamuolio ir jį pasiuntė į vartus.

Pergalė leido „Arsenal“ patekti į ketvirtfinalį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų