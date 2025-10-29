„Arsenal“ užsitikrino vietą lygos taurės ketvirtfinalyje

Anglijos sostinės klubas namuose 2:0 nugalėjo „Brighton“ ir žengė į kitą etapą.
Nors varžovai pranoko Mikelio Artetos auklėtinius beveik pagal visas kategorijas, svarbiausia tapo progų realizacija. Svečiams taip ir nepralaužus vartininko gynybos, jiems teko atsisveikinti su lygos taure.
Po pertraukos pirmasis iššovė jaunasis Ethanas Nwaneri, kuris sėkmingai įkirto į baudos aikštelę ir gavęs kamuolį smūgiavo taip, kad net ir prilietęs jį vartininkas savo komandos neišgelbėjo.
Galiausiai pasižymėjo ir po keitimo aikštėje pasirodęs Bukayo Saka, kuris po vartininko atremto smūgio pirmasis suskubo prie kamuolio ir jį pasiuntė į vartus.
Pergalė leido „Arsenal“ patekti į ketvirtfinalį.
