  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier" lygą

„Liverpool“ namuose patyrė skaudų pralaimėjimą prieš „Crystal Palace“ir pasitraukė iš Anglijos lygos taurės

2025-10-29 23:42 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-29 23:42

Ir toliau savo žaidimo negali atrasti „Liverpool“ komanda.

Amara Nallo | Scanpix nuotr.

Ir toliau savo žaidimo negali atrasti „Liverpool“ komanda.

0

Anglijos lygos taurėje Arne Sloto auklėtiniai buvo priversti atsisveikinti su viltimis iškovoti šį trofėjų. Namuose jie net 0:3 nepasipriešino „Crystal Palace“ komandai.

Šeimininkams problemų kilo pirmojo kėlinio pabaigoje. Ismailas Sarras gavo kamuolį pavojingoje situacijoje ir nieko nelaukdamas pasiuntė jį į vartus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Negana to, paskutinę kėlinio minutę I. Sarras pelnė ir dar vieną įvartį. Šį kartą jis pats sudalyvavo puikioje kombinacijoje bei ataką užbaigė klasišku smūgiu.

Rungtynių finiše „Liverpool“ nužudė Yeremy Pino įvartis.

Dvikovą šeimininkai baigė dešimtyje, kadangi raudoną kortelę užsidirbo 18-metis Amara Nallo.

