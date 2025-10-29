„Liverpool“ namuose patyrė skaudų pralaimėjimą prieš „Crystal Palace“ir pasitraukė iš Anglijos lygos taurės

Anglijos lygos taurėje Arne Sloto auklėtiniai buvo priversti atsisveikinti su viltimis iškovoti šį trofėjų. Namuose jie net 0:3 nepasipriešino „Crystal Palace“ komandai.
Šeimininkams problemų kilo pirmojo kėlinio pabaigoje. Ismailas Sarras gavo kamuolį pavojingoje situacijoje ir nieko nelaukdamas pasiuntė jį į vartus.
Negana to, paskutinę kėlinio minutę I. Sarras pelnė ir dar vieną įvartį. Šį kartą jis pats sudalyvavo puikioje kombinacijoje bei ataką užbaigė klasišku smūgiu.
Rungtynių finiše „Liverpool“ nužudė Yeremy Pino įvartis.
Dvikovą šeimininkai baigė dešimtyje, kadangi raudoną kortelę užsidirbo 18-metis Amara Nallo.
