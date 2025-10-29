Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Italijoje ir Vokietijoje lietuviai liko ant suolo

2025-10-29 13:57 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-29 13:57

Italijos „Serie B“ lygoje vartininkas Ovidijus Šiaulys liko ant „Entella“ klubo suolo, o jo ekipa svečiuose net 0:4 pralaimėjo „Frosinone“ klubui.

Ovidijus Šiaulys | Organizatorių nuotr.

Italijos „Serie B“ lygoje vartininkas Ovidijus Šiaulys liko ant „Entella“ klubo suolo, o jo ekipa svečiuose net 0:4 pralaimėjo „Frosinone“ klubui.

0

Iš Italijos „Primavera“ klubų „Coppa Italia“ turnyro iškrito „Cremonese“ U-20 komanda su Adrian Lickūnu. Ji namuose 2:3 pralaimėjo „Spezia“ U-19 ekipai.

Italijos „Serie C“ lygos klubų „Coppa Italia“ turnyro šešioliktfinalis sėkmingai susiklostė „Ternana“ ekipai, kuri namuose 1:0 įveikė „Campobasso“ klubą bei žengė į aštuntfinalį. Tiesa, „Ternana“ puolėjui Edgarui Dubickui buvo suteikta poilsio ir jis rungtynėms nebuvo registruotas.

Iš Vokietijos taurės pasitraukė Luko Michelbrink atstovaujamas Kotbuso „Energie“ klubas, kuris šešioliktfinalyje 1:4 pralaimėjo „RB Leipzig“ ekipai. Tiesa, lietuvis pralaimėjusios ekipos gretose nežaidė ir liko ant suolo.

Albanijos pirmenybių rungtynėms nebuvo registruotas Manfredas Ruzgis, o puolėjo klubas „Vora“ svečiuose 1:2 pralaimėjo „Bylis“ ekipai.

Anglijos EFL Trofėjaus turnyre Airidas Golambeckis žaidė visą mačą, 75 minutę gavo geltoną kortelę, bet jo atstovaujama „West Ham“ U-21 komanda svečiuose 3:2 įveikė „Swindon“ klubą.

Iš Austrijos taurės aštuntfinalio iškrito Luko Fridriko ginamas „Hartberg“ klubas, kuris po baudinių serijos pralaimėjo „BW Linz“ klubui. L. Fridrikas šiame mače žaidė nuo 69 minutės, o pagrindinis rungtynių laikas pasibaigė lygiu rezultatu 1:1.

Per pratęsimą komandos pelnė dar po vieną įvartį, bet baudinių seriją „Hartberg“ pralaimėjo rezultatu 4:5. Tiesa, L. Fridrikas mušė antras ir savo baudinį įmušė.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Edgaras Dubickas | Klubo nuotr.
Italijoje ir Slovakijoje – lietuvio įvartis, Vokietijoje – rezultatyvus perdavimas
Manfredas Ruzgis | Klubo nuotr.
Manfredas Ruzgis pagaliau debiutavo stipriausioje Albanijos lygoje
Modestas Vorobjovas | Klubo nuotr.
Lietuviai žaidė Turkijoje, Latvijoje ir Italijoje
Paulius Golubickas | Klubo nuotr.
Suomijoje – Golubicko rezultatyvus perdavimas, Italijoje – skirtingi lietuvių pasirodymai

