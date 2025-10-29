Italijoje ir Vokietijoje lietuviai liko ant suolo

Iš Italijos „Primavera“ klubų „Coppa Italia“ turnyro iškrito „Cremonese“ U-20 komanda su Adrian Lickūnu. Ji namuose 2:3 pralaimėjo „Spezia“ U-19 ekipai.
Italijos „Serie C“ lygos klubų „Coppa Italia“ turnyro šešioliktfinalis sėkmingai susiklostė „Ternana“ ekipai, kuri namuose 1:0 įveikė „Campobasso“ klubą bei žengė į aštuntfinalį. Tiesa, „Ternana“ puolėjui Edgarui Dubickui buvo suteikta poilsio ir jis rungtynėms nebuvo registruotas.
Iš Vokietijos taurės pasitraukė Luko Michelbrink atstovaujamas Kotbuso „Energie“ klubas, kuris šešioliktfinalyje 1:4 pralaimėjo „RB Leipzig“ ekipai. Tiesa, lietuvis pralaimėjusios ekipos gretose nežaidė ir liko ant suolo.
Albanijos pirmenybių rungtynėms nebuvo registruotas Manfredas Ruzgis, o puolėjo klubas „Vora“ svečiuose 1:2 pralaimėjo „Bylis“ ekipai.
Anglijos EFL Trofėjaus turnyre Airidas Golambeckis žaidė visą mačą, 75 minutę gavo geltoną kortelę, bet jo atstovaujama „West Ham“ U-21 komanda svečiuose 3:2 įveikė „Swindon“ klubą.
Iš Austrijos taurės aštuntfinalio iškrito Luko Fridriko ginamas „Hartberg“ klubas, kuris po baudinių serijos pralaimėjo „BW Linz“ klubui. L. Fridrikas šiame mače žaidė nuo 69 minutės, o pagrindinis rungtynių laikas pasibaigė lygiu rezultatu 1:1.
Per pratęsimą komandos pelnė dar po vieną įvartį, bet baudinių seriją „Hartberg“ pralaimėjo rezultatu 4:5. Tiesa, L. Fridrikas mušė antras ir savo baudinį įmušė.
