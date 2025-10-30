Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

VSAT: pasienyje su Baltarusija apgręžti 9 neteisėti migrantai

2025-10-30 07:48 / šaltinis: ELTA
2025-10-30 07:48

Pasieniečiai prie Lietuvos sienos su Baltarusija pastarąją parą apgręžė devynis neteisėtus migrantus, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

VSAT. ELTA / Dainius Labutis

0

Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba trečiadienį fiksavo 36 tokius asmenis, o Lenkijos pareigūnai pranešė antradienį apgręžę 50 neteisėtų užsieniečių.

Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1002 asmenims, šiemet – 1 465.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista per 24,3 tūkst. neteisėtų migrantų.

Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

