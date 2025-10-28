Fabienas Ourega lieka „Kauno Žalgiryje“

Iki sezono pabaigos likus dar dviems turams šalies čempionai su saugu pasiekė susitarimą, kuris išsaugos futbolininką Kaune ir 2026-ųjų sezone.
Prieš pat 2025-ųjų sezono startą „Kauno Žalgirio“ nariu tapęs F.Ourega visuose turnyruose sužaidė 40 rungtynių, per kurias pasižymėjo 6 įvarčiais ir 7 rezultatyviais perdavimais.
„Fabienas tikras profesionalas, kurio patirtis ir gebėjimai šiemet mums buvo neįkainojami. Matome, kad jis gali būti naudingas ir kitais metais, todėl jo išsaugojimas buvo vienas iš pirmųjų darbų“, – sakė klubo sporto direktorius Darius Šinkūnas.
Artimiausiu metu Lietuvos čempionai pristatys ir daugiau naujienų dėl artėjančio sezono sudėties.
