Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Fabienas Ourega lieka „Kauno Žalgiryje“

2025-10-28 13:24 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-28 13:24

Lietuvos futbolo čempionu tapęs FK „Kauno Žalgiris“ pradėjo artėjančio sezono sudėties komplektavimo darbus ir išsaugojo vieną iš auksinio sezono kalvių – Fabieną Ouregą.

Fabienas Ourega (centre) | Eriko Ovčarenko / BNS foto nuotr.

Lietuvos futbolo čempionu tapęs FK „Kauno Žalgiris“ pradėjo artėjančio sezono sudėties komplektavimo darbus ir išsaugojo vieną iš auksinio sezono kalvių – Fabieną Ouregą.

REKLAMA
0

Iki sezono pabaigos likus dar dviems turams šalies čempionai su saugu pasiekė susitarimą, kuris išsaugos futbolininką Kaune ir 2026-ųjų sezone.

Prieš pat 2025-ųjų sezono startą „Kauno Žalgirio“ nariu tapęs F.Ourega visuose turnyruose sužaidė 40 rungtynių, per kurias pasižymėjo 6 įvarčiais ir 7 rezultatyviais perdavimais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Fabienas tikras profesionalas, kurio patirtis ir gebėjimai šiemet mums buvo neįkainojami. Matome, kad jis gali būti naudingas ir kitais metais, todėl jo išsaugojimas buvo vienas iš pirmųjų darbų“, – sakė klubo sporto direktorius Darius Šinkūnas.

Artimiausiu metu Lietuvos čempionai pristatys ir daugiau naujienų dėl artėjančio sezono sudėties.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų