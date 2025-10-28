Kalendorius
Lietuvos U-17 futbolo rinktinė nusileido švedams

2025-10-28 17:08 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-28 17:08

Lietuvos vaikinų U17 rinktinė antradienį pradėjo pasirodymą Škotijoje vykstančiame Europos čempionato atrankos turnyre.

Lietuvos U-17 futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.

Lietuvos vaikinų U17 rinktinė antradienį pradėjo pasirodymą Škotijoje vykstančiame Europos čempionato atrankos turnyre.

1

Pirmose rungtynėse Nerijaus Mačiulio auklėtiniai 0:2 (0:1) pralaimėjo Švedijos komandai. Lietuviams dar liko susitikimai su Anglijos ir Škotijos futbolininkais.

Pirmas dvi vietas užėmusios komandos pavasarį pratęs kovą A divizione ir varžysis dėl patekimo į Europos čempionato finalinį etapą, trečią ir ketvirtą vietą užėmusios ekipos pavasarį rungsis B diviziono kovose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antradienio rungtynėse švedai su kamuoliu buvo aktyvesni, bet lietuviai ilgą laiką sėkmingai gynėsi ir ieškojo savo šansų greituose išpuoliuose.

Visgi kėliniui persivertus į antrą pusę varžovai sugebėjo pasižymėti ir į pertrauką ekipos išėjo lietuviams atsiliekant 0:1.

Antram rungtynių kėliniui artėjant prie pabaigos švedai padvigubino savo pranašumą ir atidarė turnyrą pergalę, tuo tarpu lietuviams teko pripažinti varžovų pranašumą.

Europos vaikinų U17 čempionato atranka

Lietuva – Švedija 0:2 (0:1)

„Broadwood“ stadionas; teisėjas – Wojciech Myc (Lenkija)

Įvarčiai: 28 min. Alexander Odefalk, 79 min. Rayan Bardghji (Švedija).

Įspėti: 9 min. Deividas Aukštuolis, 52 min. Nojus Vyšniauskas, 74 min, Kristupas Liutvinas (Lietuva).

Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Henrikas Adomavičius, Dominykas Zubavičius, Nojus Vyšniauskas, Algirdas Karlonas, Tomas Jonyla, Deividas Aukštuolis (46 min. Gleb Brotzmann), Arnas Jucius (83 min. Vėjas Pocius), Kristupas Liutvinas, Arijus Ahmadian (46 min. Joris Petravičius), Augustas Valuckas (89 min. Adomas Užkurnys), Carmine Mennea (88 min. Erikas Rasikevičius).

Atsargoje: Mark Žukovskij, Ignas Pukinskas, Lukas Klasauskas, Kajus Čepas.

**********

Likęs Lietuvos rinktinės tvarkaraštis:

Spalio 31 diena (penktadienis)

13.00 val. Anglija – Lietuva

Lapkričio 3 diena (pirmadienis)

17.00 val. Škotija – Lietuva

