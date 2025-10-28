Tomas Ražanauskas: „Lygiose rungtynėse daug lemia standartinės situacijos“

Raudondvaryje vykusiame turnyro finale pirmadienį Tomo Ražanausko treniruojama rinktinė 0:3 nusileido Latvijos rinktinei ir galutinėje įskaitoje užėmė antrą vietą.
Lietuvės turėjo savo galimybių, tačiau jų neišnaudojo, o latvės po pertraukos sėkmingai realizavo susikurtas standartines situacijas ir pasižymėjo tris kartus.
Po dvikovos Lietuvos rinktinės treneris Tomas Ražanauskas akcentavo, jog būtent standartinės situacijos ir nulėmė rungtynių baigtį.
„Po kiekvienų nelaimėtų rungtynių lieka kartėlio skonis, bet toks yra sportas, nieko nepadarysi. Šiandien latvės buvo stipresnės, kažkur gal nesusitvarkėme su jų standartinėmis situacijomis, jie turi kelias aukštas žaidėjas, nebuvo lengva jas uždengti. Kai žaidimas apylygis, tos standartinės situacijos daug ką nulemia.
Esminis dalykas mums yra fiziškumas – nėra lengva žaisti kas tris dienas. Daug jėgų pareikalavo pirmos rungtynės, nors tokia pati situacija buvo ir latvėms. Natūralu, kad mokomės žaisti. Tai yra kaip ir oficialus turnyras, bet tuo pačiu gali kažką pabandyti, pasižiūrėti, kad galėtum pakeisti patį žaidimo braižą. Merginos bandė šiandien atakuoti, kontroliuoti, aukštai spausti.
Iš kiekvienų rungtynių reikia pasiimti tik pozityvius dalykus ir žiūrėti į priekį“, – kalbėjo rinktinės treneris.
Pats jis baigė pirmuosius metus prie moterų rinktinės vairo ir pasidalino, ko pats jau spėjo pasisemti šioje srityje.
„Moterų futbolas, taip pat kaip ir vyrų, žengia į priekį. Prieš pora savaičių dalyvavau ir specialioje moterų futbolo konferencijoje, kurioje akcentuota – norint būti konkurencingam Europoje, pirmiausia turi būti fiziškumas. Futbolas greitėja, vadinasi, reikia būti gerai techniškai pasiruošus, nes plotai mažėja, intensyvėja. Žaidėjos irgi turi suprasti, kad turi investuoti į save, tobulėti ir turi būti pasiruošusios visu šimtu procentų“, – mintimis dalinosi strategas.
Pasidalino jis ir svarbiausiais akcentais, kuriuos nori diegti rinktinės žaidime.
„Ką mes bandome įskiepyti šiai rinktinei – kad jos nebijotų, žaistų drąsiai. Futbolininkės, kurios išeina į aikštę, turi žaisti taip, kaip gali geriausiai, turi atiduoti visą save, nes jos kokybės tikrai turi. Vieną dieną sužaidi blogiau, kitą geriau, bet iš esmės jos tikrai gali žaisti. Reikia tikėti savimi, savo komanda ir dar daugiau iš savęs reikalauti“, – pasakojo T. Ražanauskas.
