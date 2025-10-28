Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Klaudija Tvaronavičiūtė pasaulio tekvondo čempionate iškovojo vieną pergalę ir užėmė 17-ą vietą

2025-10-28 13:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-28 13:09

Kinijoje vykstančiame pasaulio tekvondo čempionate antradienį pasirodė antroji Lietuvos atstovė – Klaudija Tvaronavičiūtė.

Klaudija Tvaronavičiūtė | Organizatorių nuotr.

Kinijoje vykstančiame pasaulio tekvondo čempionate antradienį pasirodė antroji Lietuvos atstovė – Klaudija Tvaronavičiūtė.

REKLAMA
0

Moterų svorio kategorijoje iki 67 kg K. Tvaronavičiūtė užėmė 17-ą vietą tarp 49 dalyvių. Lietuvė sėkmingai pradėjo čempionatą – 2-0 nugalėjo Liuksemburgo atstovę Isabellę Faber. Antrajame rate K. Tvaronavičiūtė po įtemptos kovos 1-2 turėjo pripažinti trečią reitingą turinčios Elizabeth Anyanacho iš Nigerijos pranašumą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kiek anksčiau į kovą stojo ir Gerda Meištininkaitė, dalyvavusi iki 57 kg svorio kategorijoje. Pirmojoje dvikovoje lietuvė susitiko su Europos U21 čempione ispane Laura Rodriguez, kuriai nusileido rezultatu 0-2.

Nors šį kartą lietuvėms nepavyko prasibrauti tarp stipriausiųjų, abi sportininkės įgijo vertingos patirties varžydamosi su pasaulio elitu.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų