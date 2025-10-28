Klaudija Tvaronavičiūtė pasaulio tekvondo čempionate iškovojo vieną pergalę ir užėmė 17-ą vietą

Moterų svorio kategorijoje iki 67 kg K. Tvaronavičiūtė užėmė 17-ą vietą tarp 49 dalyvių. Lietuvė sėkmingai pradėjo čempionatą – 2-0 nugalėjo Liuksemburgo atstovę Isabellę Faber. Antrajame rate K. Tvaronavičiūtė po įtemptos kovos 1-2 turėjo pripažinti trečią reitingą turinčios Elizabeth Anyanacho iš Nigerijos pranašumą.
Kiek anksčiau į kovą stojo ir Gerda Meištininkaitė, dalyvavusi iki 57 kg svorio kategorijoje. Pirmojoje dvikovoje lietuvė susitiko su Europos U21 čempione ispane Laura Rodriguez, kuriai nusileido rezultatu 0-2.
Nors šį kartą lietuvėms nepavyko prasibrauti tarp stipriausiųjų, abi sportininkės įgijo vertingos patirties varžydamosi su pasaulio elitu.
