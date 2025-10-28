Barselonos „Satellite“ fechtavimo turnyre Grabovskytė – tarp 32 geriausiųjų

Varžybos prasidėjo vyrų špagos rungtimi. Mindaugas Tamošiūnas laimėjo tris kovas iš šešių, gavo 118-ą reitingo numerį ir, deja, neperžengė pirmojo atkrintamųjų rato. M. Tamošiūnas rezultatu 9:15 nusileido ispanui J. Pereirai-Eirizui, o galutinėje įskaitoje užėmė 133 vietą tarp 211 dalyvių.
Moterų grupėje solidžiai pasirodė Lurdė Grabovskytė. Pogrupyje laimėjusi visas kovas, sportininkė su 7-uoju reitingo numeriu pateko į atkrintamąsias ir praleido pirmo rato kovą. Dėl patekimo tarp 32 geriausiųjų L. Grabovskytė 14:12 įveikė ispanę L. Angulo San Martin, tačiau kovoje dėl vietos aštuntfinalyje 10:15 pralaimėjo prancūzei L. Hersant. Galutinėje įskaitoje – 19 vieta iš 135 fechtuotojų.
Anna Vergnes, pastarosiose dvejose „Satellite“ varžybose iškovojusi bronzos medalius, Barselonoje startavo puikiai – pogrupyje patyrė tik vieną pralaimėjimą ir į atkrintamąsias pateko iš 17-os reitingo vietos. Praleidusi kovą dėl patekimo tarp 64 geriausiųjų, A. Vergnes rezultatu 12:15 nusileido austrei L. Chevaux, kuriai buvo pralaimėjusi ir Dubline (11:15) kovoje dėl patekimo į finalą. Galutinėje įskaitoje lietuvė užėmė 35 vietą.
Olivija Mašalo pogrupyje laimėjo dvi kovas ir į atkrintamąsias pateko su 79-u reitingo numeriu. Pirmoji kova iki 15 dūrių nesusiklostė – lietuvė 11:15 turėjo pripažinti vokietės J. Wagner pranašumą. Galutinėje įskaitoje – 83 vieta.
