Barselonos „Satellite“ fechtavimo turnyre Grabovskytė – tarp 32 geriausiųjų

2025-10-28 12:42 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-28 12:42

2025 m. spalio 25–26 d. Barselonoje (Ispanija) vyko suaugusiųjų fechtavimo FIE „Satellite“ turnyras, kuriame Lietuvai atstovavo keturi atletai.

Lurdė Grabovskytė | Organizatorių nuotr.

Varžybos prasidėjo vyrų špagos rungtimi. Mindaugas Tamošiūnas laimėjo tris kovas iš šešių, gavo 118-ą reitingo numerį ir, deja, neperžengė pirmojo atkrintamųjų rato. M. Tamošiūnas rezultatu 9:15 nusileido ispanui J. Pereirai-Eirizui, o galutinėje įskaitoje užėmė 133 vietą tarp 211 dalyvių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Moterų grupėje solidžiai pasirodė Lurdė Grabovskytė. Pogrupyje laimėjusi visas kovas, sportininkė su 7-uoju reitingo numeriu pateko į atkrintamąsias ir praleido pirmo rato kovą. Dėl patekimo tarp 32 geriausiųjų L. Grabovskytė 14:12 įveikė ispanę L. Angulo San Martin, tačiau kovoje dėl vietos aštuntfinalyje 10:15 pralaimėjo prancūzei L. Hersant. Galutinėje įskaitoje – 19 vieta iš 135 fechtuotojų.

Anna Vergnes, pastarosiose dvejose „Satellite“ varžybose iškovojusi bronzos medalius, Barselonoje startavo puikiai – pogrupyje patyrė tik vieną pralaimėjimą ir į atkrintamąsias pateko iš 17-os reitingo vietos. Praleidusi kovą dėl patekimo tarp 64 geriausiųjų, A. Vergnes rezultatu 12:15 nusileido austrei L. Chevaux, kuriai buvo pralaimėjusi ir Dubline (11:15) kovoje dėl patekimo į finalą. Galutinėje įskaitoje lietuvė užėmė 35 vietą.

Olivija Mašalo pogrupyje laimėjo dvi kovas ir į atkrintamąsias pateko su 79-u reitingo numeriu. Pirmoji kova iki 15 dūrių nesusiklostė – lietuvė 11:15 turėjo pripažinti vokietės J. Wagner pranašumą. Galutinėje įskaitoje – 83 vieta.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

