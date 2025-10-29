Kalendorius
Spalio 29 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Hapoel“ įveikė „Partizan“ ir išsaugo Eurolygos lyderės poziciją

2025-10-29 22:03 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-29 22:03

Eurolygoje toliau pergalingai žengia Tel Avivo „Hapoel“ (6/1) klubas, kuris 97:84 (25:19, 18:23, 27:21, 27:21). nugalėjo Belgrado „Partizan“ (3/4) krepšininkus.

C.Malcolmas buvo sunkiai sustabdomas

Eurolygoje toliau pergalingai žengia Tel Avivo „Hapoel“ (6/1) klubas, kuris 97:84 (25:19, 18:23, 27:21, 27:21). nugalėjo Belgrado „Partizan“ (3/4) krepšininkus.

REKLAMA
0

Po šios pergalės „Hapoel“ išlieka vienvaldžiais Eurolygos lyderiais.

Susitikimas prasidėjo gana lygia kova, o „Hapoel“ 4 taškų pranašumą įgijo po Vasilije Micičiaus dvitaškio – 14:10. Nors „Partizan“ veržėsi į priekį (17:16), bet kėlinį sėkmingiau baigė „Hapoel“ – 25:19.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Belgrado komanda jau pačioje antrojo kėlinio pradžioje lygino rezultatą – 27:27. Iki pertraukos nei vienai iš komandų atitrūkti nepavyko ženkliau ir pirmąją mačo pusę Tel Avivo komanda laimėjo minimaliai – 43:42.

REKLAMA
REKLAMA

Po pertraukos sėkmingesnę atkarpą pavyko sužaisti „Hapoel“, kurių pranašumą iki 5 taškų didino Ishas Wainrightas – 58:53. Iki trečio kėlinio pabaigos Tel Avivo klubui pavyko išlaikyti tą pačią persvarą – 68:63.

Ketvirtajame ketvirtyje „Hapoel“ rengė dar vieną spurtą ir po Collino Malcolmo tritaškio jau pirmavo 75:63. Atsakymų į šią varžovų atkarpą Belgrado komanda jau nesurado ir rungtynes laimėjo „Hapoel“ – 97:84.

REKLAMA
REKLAMA

„Hapoel“: Collinas Malcolmas 17 (7/8 metimai), Danas Oturu 14 (5 atk. kam.), Antonio Blakeney 13 (3/6 trit.), Chrisas Jonesas 12, Elijah Bryantas (9 atk. kam.) ir Ishas Wainrightas po 11, Vasilije Micičius 10.

„Partizan“: Sterlingas Brownas 19 (8/17 metimai), Duane’as Washingtonas 15 (6 rez. per.), Tyrique’as Jonsas 14 (10 atk. kam.), Dylanas Osetkowskis 8, Vanja Marinkovičius ir Jabari Parkeris po 7.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų