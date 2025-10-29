„Hapoel“ įveikė „Partizan“ ir išsaugo Eurolygos lyderės poziciją

Po šios pergalės „Hapoel“ išlieka vienvaldžiais Eurolygos lyderiais.
Susitikimas prasidėjo gana lygia kova, o „Hapoel“ 4 taškų pranašumą įgijo po Vasilije Micičiaus dvitaškio – 14:10. Nors „Partizan“ veržėsi į priekį (17:16), bet kėlinį sėkmingiau baigė „Hapoel“ – 25:19.
Belgrado komanda jau pačioje antrojo kėlinio pradžioje lygino rezultatą – 27:27. Iki pertraukos nei vienai iš komandų atitrūkti nepavyko ženkliau ir pirmąją mačo pusę Tel Avivo komanda laimėjo minimaliai – 43:42.
Bruno Fernando is back y'all 😤
What a way to get his first @PartizanBC points!#MotorolaMagicMoment @Moto | @BrunoFernandoMV pic.twitter.com/IXEq9o97QNREKLAMA— EuroLeague (@EuroLeague) October 29, 2025
Po pertraukos sėkmingesnę atkarpą pavyko sužaisti „Hapoel“, kurių pranašumą iki 5 taškų didino Ishas Wainrightas – 58:53. Iki trečio kėlinio pabaigos Tel Avivo klubui pavyko išlaikyti tą pačią persvarą – 68:63.
Ketvirtajame ketvirtyje „Hapoel“ rengė dar vieną spurtą ir po Collino Malcolmo tritaškio jau pirmavo 75:63. Atsakymų į šią varžovų atkarpą Belgrado komanda jau nesurado ir rungtynes laimėjo „Hapoel“ – 97:84.
„Hapoel“: Collinas Malcolmas 17 (7/8 metimai), Danas Oturu 14 (5 atk. kam.), Antonio Blakeney 13 (3/6 trit.), Chrisas Jonesas 12, Elijah Bryantas (9 atk. kam.) ir Ishas Wainrightas po 11, Vasilije Micičius 10.
„Partizan“: Sterlingas Brownas 19 (8/17 metimai), Duane’as Washingtonas 15 (6 rez. per.), Tyrique’as Jonsas 14 (10 atk. kam.), Dylanas Osetkowskis 8, Vanja Marinkovičius ir Jabari Parkeris po 7.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!