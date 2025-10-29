Davidovičius Fokina Paryžiuje supykdė sirgalius provokuojančiu gestu: pasigirdo garsus švilpimas

Ispanas Alejandro Davidovičius Fokina (ATP-18) emocingame mače per 2 valandas 7:6 (7:5), 6:4 nugalėjo prancūzą Arthurą Cazaux (ATP-62) ir žengė į aštuntfinalį.
Iš karto po pergalės ispanas pakartojo Stepheno Curry gestą, jog jau laikas miegoti. Vietiniams prancūzams tai labai nepatiko – jie ispaną nušvilpė. A. Davidovičius Fokina tuo nepasiribojo. Atsisveikinęs su varžovu, ispanas vėl žengė į aikštę ir vėl kartojo tą patį gestą, taip dar labiau erzindamas sirgalius.
„Jis pergalę atšventė savitai. Kiekvienas turi kažkokį šventimo būdą. Nėra lengva žaisti, kai visi sirgaliai yra nusistatę prieš tave. Turbūt todėl jis taip ir reagavo. Nežinau, ar jo vietoje būčiau pasielgęs taip pat – dabar man belieka tik tylėti, nes jis žaidė geriau už mane. Pasakysiu tik tiek, kad jei kituose etapuose mažai kas iš prancūzų jį palaikys, tai nebus mano kaltė“, – teigė A. Cazaux.
Šansus patekti į „ATP Finals“ prarado norvegas Casperas Ruudas (ATP-9). Jis netikėtai 3:6, 5:7 pralaimėjo vokiečiui Danieliui Altmaieriui (ATP-50). Norvegas šiame mače ilgai švaistė „break pointus“, o vienintelę varžovo padavimų seriją laimėjo antrojo seto dešimtajame geime. Visgi, jau po kelių minučių C. Ruudas prastai sužaidė savo padavimų metu, vėl paleido vokietį į priekį ir nebeatsitiesė.
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Paryžiuje prizų fondą sudaro beveik 6,129 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
