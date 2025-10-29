Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Italija „Serie A“

„Juventus“ po trenerio pakeitimo iškovojo pergalę ir nutraukė aštuonių nelaimėtų rungtynių seriją

2025-10-29 22:05 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-29 22:05

Trenerį pakeitusi Turino „Juventus“ komanda sugebėjo nutraukti nesėkmingą seriją.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Trenerį pakeitusi Turino „Juventus" komanda sugebėjo nutraukti nesėkmingą seriją.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

0

Po aštuonerių iš eilės nelaimėtų rungtynių „Juventus“ namuose 3:1 nugalėjo „Udinese“.

Puikiai žaidusi „Juventus“ jau penktąją minutę po Dušano Vlahovičiaus realizuoto baudinio pirmavo, bet kėlinį užbaigė Nicolo Zaniolo įvartis, atstatęs lygybę rungtynėse.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po pertraukos šeimininkai dar labiau padidino spaudimą ir Federico Gatti sugrąžino pranašumą, o jau per pridėtą laiką baudinį realizavo Kenanas Yildizas.

Šiose rungtynėse „Juventus“ dar vadovavo laikinasis treneris Massimo Brambilla.

Po pergalės „Juventus“ pakilo į 7 poziciją lygoje aplenkdama šiandien įveiktus varžovus.

