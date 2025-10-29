„Juventus“ po trenerio pakeitimo iškovojo pergalę ir nutraukė aštuonių nelaimėtų rungtynių seriją

Po aštuonerių iš eilės nelaimėtų rungtynių „Juventus“ namuose 3:1 nugalėjo „Udinese“.
Puikiai žaidusi „Juventus“ jau penktąją minutę po Dušano Vlahovičiaus realizuoto baudinio pirmavo, bet kėlinį užbaigė Nicolo Zaniolo įvartis, atstatęs lygybę rungtynėse.
Po pertraukos šeimininkai dar labiau padidino spaudimą ir Federico Gatti sugrąžino pranašumą, o jau per pridėtą laiką baudinį realizavo Kenanas Yildizas.
Šiose rungtynėse „Juventus“ dar vadovavo laikinasis treneris Massimo Brambilla.
Po pergalės „Juventus“ pakilo į 7 poziciją lygoje aplenkdama šiandien įveiktus varžovus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!