  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
ATP World Tour

Paryžiuje – Dimitrovo pasitraukimas be kovos, Vacherot pergalė prieš pusbrolį ir sunkioje padėtyje atsidūręs Musetti

2025-10-29 21:53 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-29 21:53

Paryžiuje (Prancūzija) trečiadienį tęsėsi elitinis ATP 1000 serijos „Rolex Paris Masters“ vyrų teniso turnyras.

Lorenzo Musetti | Scanpix nuotr.

Paryžiuje (Prancūzija) trečiadienį tęsėsi elitinis ATP 1000 serijos „Rolex Paris Masters“ vyrų teniso turnyras.

Italų dvikovoje Lorenzo Musetti (ATP-8) 6:3, 3:6, 1:6 krito prieš Lorenzo Sonego (ATP-45). Nuo antrojo seto pabaigos mačo kontrolę iš rankų paleidęs L. Musetti stipriai susikomplikavo galimybes patekti į „ATP Finals“ turnyrą ir dabar jau nebėra savo likimo kalvis. Italui reikės laukti pagrindinio persekiotojo – kanadiečio Felixo Auger-Aliassime (ATP-10) – pralaimėjimo. Juos dabar lenktynėse dėl paskutinio – 8-o – kelialapio skiria 390 taškų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

F. Auger-Aliassime trečiadienį daugiau nei 3 valandų dramoje 5:7, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4) nugalėjo prancūzą Alexandre‘ą Mullerį (ATP-44). A. Mulleris antrojo seto pratęsime pirmavo 4:3 ir stojo atlikti 2 savo padavimų, bet persvarą išbarstė. Trečiojo seto pratęsime prancūzas irgi startavo geriau (0:3, 3:4), tačiau lemiamu metu pralaimėjo 4 taškus be atsako.

Po Vimbldone patirtos sunkios traumos grįžęs ir pirmą mačą laimėjęs bulgaras Grigoras Dimitrovas (ATP-38) antrajame rate atsisakė žaisti prieš Daniilą Medvedevą.

Turnyro favoritas italas Jannikas Sinneris (ATP-2) 6:4, 6:2 pranoko belgą Zizou Bergsą (ATP-41). Uždarose patalpose ant kietos dangos italas jau yra laimėjęs 22 mačus iš eilės.

Pusbrolių „derbyje“ monakietis Valentinas Vacherot (ATP-40) 6:7 (9:11), 6:3, 6:4 įveikė prancūzą Arthurą Rinderknechą (ATP-29). V. Vacherot mačo pradžioje išbarstė 2 geimų pranašumą, o pratęsime nerealizavo 2 „set pointų“. Antrajame sete monakietis persvaros jau neiššvaistė, o trečiasis setas galėjo pakrypti bet kuria linkme. Po permainingų 6 geimų rezultatas buvo lygus (3:3) ir tada A. Rinderknechas susikūrė 2 „break pointus“. Tąkart monakietis spaudimą atlaikė, o dešimtajame geime varžovo padavimų metu įtvirtino pergalę.

Vos prieš kiek daugiau nei porą savaičių V. Vacherot nugalėjo savo pusbrolį ATP 1000 turnyro Šanchajuje (Kinija) finale.

Daug vargo turėjęs titulą ginantis vokietis Alexanderis Zverevas (ATP-3) 6:7 (5:7), 6:1, 7:5 įveikė argentinietį Camilo Ugo Carabelli (ATP-49). Trečiajame sete vokietis buvo atsilikęs 1:3, bet netrukus atstatė pusiausvyrą (3:3), o vienuoliktajame geime po laimėtos varžovo padavimų serijos įgijo pergalingą pranašumą.

ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Paryžiuje prizų fondą sudaro beveik 6,129 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

