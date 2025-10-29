Carlosas Alcarazas po pralaimėjimo Paryžiuje: „Tai vienas blogiausių mačų šiais metais“

C. Alcarazas liko nesupratęs, kas nutiko ir savo pasirodymą apibūdino kaip „labai kelintį nerimą.“
C. Alcarazo nusivylimas buvo akivaizdus visos dvikovos metu – vienu momentu jis netgi įsivėlė į karštą ginčą su savo trenerių komanda.
„Jie tiesiog ginčijasi“, – stebėdama situaciją sakė „Sky Sports“ ekspertė Naomi Broady.
Po šio epizodo C. Alcarazas nebeatsigavo, prarado ritmą ir leido C. Norrie perimti iniciatyvą lemiamame sete.
Po mačo C. Alcarazas pripažino, kad jo taktiniai sprendimai buvo klaidingi ir nulėmė fiasko Prancūzijos sostinėje.
„Parodžiau neteisingą žaidimo strategiją šiai lėtai dangai, – sakė C. Alcarazas. – Man niekas nesiklostė. Pagal pojūtį – tai vienas blogiausių mačų šiais metais. Majamyje tai buvo fizinė problema, čia – visai kas kita. Nė akimirkai nejaučiau kamuolio.“
Paklaustas, kas lėmė tokį žaidimą, ispanas atviravo: „Nežinau. Čia daug treniravausi. Jaučiausi labai gerai, tikrai puikiai. Gerai judėjau aikštėje, jaučiau kamuolį. Mano mintys ir tikslai buvo labai aiškūs. Bet šiandien, net ir laimėdamas pirmą setą, jutau, kad galiu žaisti daug geriau. Bandžiau pagerinti žaidimą antrame sete, bet įvyko priešingai – sužaidžiau dar prasčiau.“
C. Alcarazas taip pat pagyrė C. Norrie, kuris, pasak ispano, nusipelnė pergalės dėl savo ryžto ir kovos iki paskutinio taško.
„Reikia pripažinti Camerono nuopelnus, jis kovojo labai gerai, pelnė daug puikių taškų, – sakė ispanas. – Jis taip pat atliko kelis smūgius, kuriuos galėjau atmušti, bet neišnaudojau progų. Taip jau yra – viskas susiklostė taip, kaip susiklostė.“
Tuo metu C. Norrie džiaugsmo neslėpė ir aikštėje duodamas interviu: „Tai man labai svarbu. Po pernai metų traumos ilgai grįžinėjau į žaidimą. Pernai čia pralaimėjau jau pirmajame atrankos rate, todėl šiemet tiesiog norėjau vėl mėgautis tenisu.
Man tai pavyko, o tokia pergalė – didžiausia karjeroje. Tai mano pirmoji pergalė prieš pasaulio pirmąją raketę, be to, prieš vieną daugiausiai pasitikėjimo savimi turinčių žaidėjų pasaulyje.
Labiausiai džiaugiuosi tuo, kaip tai padariau – turėjau daug progų, bet vis tiek stūmiausi pirmyn, likau tvirtas ir iškovojau pergalę. Esu tikrai labai patenkintas.“
