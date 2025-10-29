Kalendorius
Spalio 29 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

BMW modelis už 7,5 tūkst eurų sukėlė juoko bangą: „Kaip „Honda Jazz“ su BMW ženkliuku“

2025-10-29 20:15 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Kamilė Medekšaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-29 20:15

Kai biudžetas mažėja, fantazija auga. „Gazas dugnas. Šou“ vedėjai Izidorius Paukštys ir Paulius Garkauskas gavo vos po 7500 eurų ir nusprendė įrodyti, kad net ir su tokia suma galima rasti automobilį, kuris kelia emociją, o gal net nostalgiją. Tik klausimas, kuris pasirinkimas geresnis – praktiškasis „Volkswagen Sharan“ ar jausmus žadinantis BMW?

Kai biudžetas mažėja, fantazija auga. „Gazas dugnas. Šou“ vedėjai Izidorius Paukštys ir Paulius Garkauskas gavo vos po 7500 eurų ir nusprendė įrodyti, kad net ir su tokia suma galima rasti automobilį, kuris kelia emociją, o gal net nostalgiją. Tik klausimas, kuris pasirinkimas geresnis – praktiškasis „Volkswagen Sharan“ ar jausmus žadinantis BMW?

REKLAMA
4

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Laikas bėga, senstame. Prodiuseriai į mus investuoja kuo toliau, tuo mažiau pinigų“, – ironizavo laidos vedėjas I. Paukštys, prisipažindamas, kad šįkart jo kišenėje – vos 7500 eurų.

REKLAMA
REKLAMA

„Bet prasigyvenai, matyt“, – iškart replikavo laidos vedėjas P. Garkauskas.

Ir nors biudžetas kuklus, emocijų netrūko. P. Garkauskas nusprendė įrodyti, kad jis moka rinktis ne tik praktiškus automobilius, bet ir tokius, kurie verčia šypsotis prie vairo.

REKLAMA

„Jau tiek išgirdau visokių patyčių, pašaipų, apkalbų: „Paulius renkasi visokius neįdomius, be emocijos automobilius“. Todėl aš šiandien investavau į BMW. Čia yra jausmo automobilis. Kas gi duoda daugiau emocijos negu mechaninė pavarų dėžė? Važiuoji ir šypsaisi“ – pasakojo P. Garkauskas, glostydamas garsųjį BMW ženklelį.

Nutarė išbandyti „Volkswagen“ modelį

Tuo metu I. Paukštys pasirinko priešingą nei jausmai automobilį. Vietoj emocijų pasirinko komfortą, erdvę ir nostalgiją – „Volkswagen Sharan“.

REKLAMA
REKLAMA

„Tokių automobilių jau nebegamina. Jeigu neklystu, šio legendinio automobilio gamyba buvo nutraukta 2023 metais. Mano pasirinkimas yra 2011 metų „Volkswagen Sharan“ – galingiausia jo versija, 2 litrų turbo, 200 arklių. 

Pamenu tą pirmosios kartos „Sharan“. Tai turbūt automobilis, keliantis man didžiausią nostalgiją ir atėjęs prie „Sharan“ galinių durų rankeną rasdavau kitur, nes duris reikėjo atidaryti rankutėmis. Su šiuo modeliu situacija yra šiek tiek kitokia. Automobilis naujesnis, prabangesnis ir jis abiejose pusėse turi automatines duris“, – sakė I. Paukštys.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Žinoma, neapsieita be pašaipų. Išvydęs P. Garkausko BMW, I. Paukštys pratrūko juoku:

„Šita mašina – kažkoks kosmosas. Iš vienos pusės kaip ir BMW, bet iš kitos – kaip „Honda Jazz“ su BMW ženkliuku. O kodėl tu nelipi iš jo?“ – klausė I. Paukštys.

„Nes iš vidaus gražiau nei iš išorės. Man geriau viduje“, – nuliūdo P. Garkauskas.

Daugiau techninės charakteristikos ir kuris iš vedėjų teisus – BMW entuziastas ar „Sharan“ nostalgijos mylėtojas – automobilius pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

„Gazas Dugnas. Šou“ sekmadieniais 16.30 val. per TV3!

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų