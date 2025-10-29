BMW modelis už 7,5 tūkst eurų sukėlė juoko bangą: „Kaip „Honda Jazz“ su BMW ženkliuku“

„Laikas bėga, senstame. Prodiuseriai į mus investuoja kuo toliau, tuo mažiau pinigų“, – ironizavo laidos vedėjas I. Paukštys, prisipažindamas, kad šįkart jo kišenėje – vos 7500 eurų.
„Bet prasigyvenai, matyt“, – iškart replikavo laidos vedėjas P. Garkauskas.
Ir nors biudžetas kuklus, emocijų netrūko. P. Garkauskas nusprendė įrodyti, kad jis moka rinktis ne tik praktiškus automobilius, bet ir tokius, kurie verčia šypsotis prie vairo.
„Jau tiek išgirdau visokių patyčių, pašaipų, apkalbų: „Paulius renkasi visokius neįdomius, be emocijos automobilius“. Todėl aš šiandien investavau į BMW. Čia yra jausmo automobilis. Kas gi duoda daugiau emocijos negu mechaninė pavarų dėžė? Važiuoji ir šypsaisi“ – pasakojo P. Garkauskas, glostydamas garsųjį BMW ženklelį.
Nutarė išbandyti „Volkswagen“ modelį
Tuo metu I. Paukštys pasirinko priešingą nei jausmai automobilį. Vietoj emocijų pasirinko komfortą, erdvę ir nostalgiją – „Volkswagen Sharan“.
„Tokių automobilių jau nebegamina. Jeigu neklystu, šio legendinio automobilio gamyba buvo nutraukta 2023 metais. Mano pasirinkimas yra 2011 metų „Volkswagen Sharan“ – galingiausia jo versija, 2 litrų turbo, 200 arklių.
Pamenu tą pirmosios kartos „Sharan“. Tai turbūt automobilis, keliantis man didžiausią nostalgiją ir atėjęs prie „Sharan“ galinių durų rankeną rasdavau kitur, nes duris reikėjo atidaryti rankutėmis. Su šiuo modeliu situacija yra šiek tiek kitokia. Automobilis naujesnis, prabangesnis ir jis abiejose pusėse turi automatines duris“, – sakė I. Paukštys.
Žinoma, neapsieita be pašaipų. Išvydęs P. Garkausko BMW, I. Paukštys pratrūko juoku:
„Šita mašina – kažkoks kosmosas. Iš vienos pusės kaip ir BMW, bet iš kitos – kaip „Honda Jazz“ su BMW ženkliuku. O kodėl tu nelipi iš jo?“ – klausė I. Paukštys.
„Nes iš vidaus gražiau nei iš išorės. Man geriau viduje“, – nuliūdo P. Garkauskas.
Daugiau techninės charakteristikos ir kuris iš vedėjų teisus – BMW entuziastas ar „Sharan“ nostalgijos mylėtojas – automobilius pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
