Pardavė automobilį ir prasidėjo problemos: baudas gauna vieną po kitos

Pardavę transporto priemonę, žmonės dažniausiai nebesitiki kad po sandorio dar teks su ja turėti reikalų.
Tačiau, kaip rodo gyventojų patirtys, net ir sąžiningai pardavus automobilį, gali persekioti problemos.
Neretai buvę savininkai ir toliau gauna pranešimus apie pažeidimus bei baudas už transporto priemones, kurios jiems seniai nepriklauso.
Tačiau kodėl taip yra ir kaip spręsti tokias situacijas?
Gauna baudas už parduotą automobilį
Į portalą kreipėsi į nemalonią situaciją patekusi skaitytoja Rasa (tikras vardas ir pavardė redakcijai žinomi). Moteris pasidalijo, kaip papuolė į nepavydėtiną situaciją po to, kai pardavė savo automobilį.
Rasa pasakojo, kad dar kovo mėnesį pardavė savo automobilį, tačiau pirkėjas iki šiol jo nepersirašo savo vardu. Kol automobilis vis dar yra registruotas jos vardu, Rasa nuolat gauna naujojo automobilio savininko baudas už parkavimą.
„Situacija tokia, kad aš pardaviau transporto priemonę, tačiau pirkėjas jos nepersirašo nuo kovo mėnesio. Žinoma, kad policijai viskas perduota, jam už tai skiriamos baudos ir pan.
Esmė tokia, kad savo vardu gaunu jo baudas, nes Lietuvoje nėra įstatymo, leidžiančio transporto priemonę išregistruoti tokioje situacijoje, kai naujasis savininkas jos nepersiregistruoja“, – dalijosi skaitytoja.
Ji papasakojo, kad pirkėjo baudas jai siunčia visoje Europoje už automobilių statymo mokėjimus, rinkliavas ir kitus mokesčius atsakinga bendrovė „ParkiaPay“.
Rasa bendrovę su situacija supažindino bei pateikė jai visus dokumentus, įrodančius, kad automobilis priklauso ne jai. Tarp jų ir pirkimo-pardavimo sutartį, išrašus iš policijos ir pan.
Visgi, anot jos, tai situacijos nepakeitė, o bendrovė ir toliau neanuliuoja jos vardu išrašytų baudų.
„Jie vis tiek mano vardu gaunamų baudų neanuliuoja ir jų neperrašo naujam savininkui, nors viename laiške jie tai man garantavo. Turiu visus susirašinėjimus. Absurdas ir visiškai neracionalus jų bendravimas su manimi, mano siųstų dokumentų nežiūrėjimas, ir prašymai po kelis kartus viską vėl jiems atsiųsti.
Tai trunka jau kelis mėnesius ir vakar vėl gavau žinutę, kad privalau susimokėti, o mano situacija nebebus nagrinėjama“, – pasakojo Rasa.
Nebežinodama ką daryti moteris kreipėsi į teisininkus, kurie jai patarė situaciją paviešinti, nes toks bendrovės elgesys yra nesuprantamas ir neteisėtas.
„Galbūt atsiras panašioje situacijoje atsidūrusių žmonių, nes mano žiniomis jų tikrai nemažai, o ši įmonė jau seniai žinoma, kad neatsakingai ir nekompetentingai atlieka savo darbą“, – komentavo skaitytoja.
Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su bendrove, tačiau pastaroji nurodė, kad situacija yra sprendžiama, todėl jos komentuoti negali.
Svarbiausia – viską atlikti teisingai
„Regitra“ atkreipė dėmesį, kad pardavėjas, parduodamas transporto priemonę, privalo sudaryti pirkimo–pardavimo sutartį.
Sutarčių sudarymui patariama naudotis „Regitros“ parengtu atnaujintu sutarties šablonu.
„Pildydami sutartį visada įsitikinkite, kad sutartį sudarote su tikruoju asmeniu, todėl rekomenduojame paprašyti pardavėjo parodyti jo asmens dokumentą.
Taip pat sutartyje būtinai nurodykite tikrą automobilio kainą, ridą, defektus, taip pat pažymėkite, ar pirkėjui (įgijėjui) bus perduoti civilinės atsakomybės draudimo dokumentai. Turint teisingai užpildytus dokumentus ateityje išvengsite nesusipratimų, o kilus ginčui, tai taps svarbiu ir teisėtu įrodymu“, – nurodo „Regitra“.
Pasirašius pirkimo–pardavimo sutartį, svarbu deklaruoti transporto priemonės savininko pasikeitimą arba kitaip tariant., užregistruoti sutartį „Regitroje“, kad valstybė žinotų kam priklauso automobilis.
Tiesa, pranešti apie pasikeitusį transporto priemonės savininką privalo abi šalys: pirkėjas – tam, jog gautų naują SDK, nes be šio kodo neturės galimybės transporto priemonės įregistruoti savo vardu, pardavėjui tai svarbu dėl to, jog nebebūtų siejamas su jam nebepriklausančia transporto priemone.
„Tokiu būdu „Regitrai“ pranešama, kad pasikeitė transporto priemonės savininkas. Tuomet šie duomenys yra užfiksuojami ir perduodami atitinkamoms institucijoms, pavyzdžiui, policijai.
Jei asmuo viską atliko teisingai, baudos atveju ji skiriama naujam transporto priemonės savininkui, kuris valdė transporto priemonę tuo metu, kai buvo padarytas nusižengimas“, – dalijosi „Regitra“.
„Regitra“ taip pat pabrėžia, kad siekiant nustatyti asmenis, kurie atsakingi už kelių eismo taisyklių pažeidimus, teisėsaugos institucijos turi teisę ankstesniojo transporto priemonės valdytojo ar savininko prašyti nurodyti duomenis apie asmenį, kuriam buvo parduota transporto priemonė.
Išregistruoti automobilį gali ir pats pardavėjas
„Regitra“ atkreipė dėmesį, kad tokią situaciją paprastai galima išspręsti bendrovei pateikiant pirkimo-pardavimo sutartį.
„Situaciją galima spręsti tiesiogiai su įmone – pateikti jiems pirkimo-pardavimo sutartį (nurodyti transporto priemonės savininką).
Privačios įmonės neturi prieigų prie valstybės registrų, todėl naudojasi kitų duomenų teikėjų jiems pateiktais duomenimis. Kadangi jūsų minima įmonė nėra teisėsaugos įmonė, tikėtina, kad ji neturi prieigos prie registrų, todėl reikėtų tikslintis informaciją“, – dalijosi ji.
Jeigu buvusiam transporto priemonės savininkui situacijos su bendrove išspręsti nepavyksta ir su paskirta bauda jis nesutinka, jis turėtų kreiptis į policiją.
Kai automobilio rakteliai jau atiduoti pirkėjui, tačiau jis vengia deklaruoti nuosavybės pasikeitimą „Regitroje“, pardavėjas turi teisę išregistruoti transporto priemonę pats.
„Tokiais atvejais, yra galimybė transporto priemonę pardavusiam asmeniui kreiptis į policiją su pirkimo-pardavimo dokumentais, kad būtų išnagrinėta situacija ir patvirtintos faktinės aplinkybės.
Policijos išduoto dokumento pagrindu pardavėjas AB „Regitra“ padalinyje gali pirkėjo vardu pateikti transporto priemonės įgijimo deklaraciją ir taip užbaigti nuosavybės perleidimo procedūras“, – nurodė VRM.
Ministerija dalijasi, kad po to transporto priemonę galima iškart išregistruoti, o tokia paslauga kainuoja 4,92 euro.
Nenorintiems mokėti šio mokesčio yra ir kitas variantas. Tereikia palaukti 10 dienų ir transporto priemonė bus automatiškai išregistruota.
VRM pataria, norint išvengti tokių situacijų pardavėjai parduodamą transporto priemonę pirkėjui gali atiduoti tik po to, kai pirkėjas pateiks įgijimo deklaraciją ir pardavėjas patvirtins perleidimo deklaraciją.
Tokius įmonės veiksmus galima apskųsti
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) atkreipė dėmesį, kad ši bendrovė nėra įsisteigusi Lietuvoje, todėl dėl kilusių problemų vartotojai turi kreiptis į Europos vartotojų centrą (ECC).
„Šis centras yra Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos padalinys, kuris bendradarbiaudamas su analogiškais centrais kitose ES valstybėse narėse, padeda vartotojams spręsti ginčus su ES valstybėse narėse (taip pat Norvegijoje ir Islandijoje) įsisteigusiais verslininkais“, – dalijosi VVTAT.
Visgi VVTAT pažymėjo, kad ECC Lietuvoje nėra gavęs Lietuvoje reziduojančių vartotojų skundų dėl šios įmonės veiklos.
Tarnyba pažymi, kad prieš pateikdami skundą vartotojų teises ginančioms institucijoms, vartotojai turi kreiptis į pardavėją / paslaugų teikėją raštu (el. paštu), norėdami išspręsti iškilusią problemą.
Vartotojai turėtų atsakymo palaukti bent dvi savaites. Jei atsakymo negavo arba problemos išspręsti nepavyko – pateikti per skundo formą.
„Skundas nagrinėjamas kartu su Europos vartotojų centru, pagal pardavėjo / paslaugos teikėjo registracijos vietą. Paslaugos yra nemokamos.
Europos vartotojų centrų tinklas skundus nagrinėja taikiu būdu, kompromiso principu, tad sprendimai neturi privalomosios galios“, – pabrėžė VVTAT.
Anot jų, Rasos situacija nėra susijusi su vartojimo santykiais, kai būtų skundžiamasi verslininku dėl suteiktos paslaugos ar parduotos prekės kokybės, nepristatymo ar pan.
Todėl dėl tokių situacijų teisinio reguliavimo – patariama kreiptis į Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje veikiantį Lietuvos SOLVIT centrą.
„Jis nagrinėja Europos Sąjungos piliečių ir verslo atstovų skundus, kai jie susiduria su problemomis, kylančiomis dėl kitų ES valstybių valdžios institucijų galimai neteisingo ES teisės aktų taikymo“, – pastebėjo tarnyba.