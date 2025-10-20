Sunku patikėti: lietuviai už automobilius moka mažiau nei kiti europiečiai?

Automobilių kainų lyginimas Europoje yra gana sudėtingas. Tokie palyginimai dažnai neatspindi kiekvienos rinkos ypatumų, mat kiekvienoje šalyje automobilių gamintojai ir pardavėjai taiko skirtingą kainodarą ir rinkodaroą.
Be to, naudotų automobilių kainos Europoje taip pat labai skiriasi, o tai dar labiau apsunkina tiesioginius palyginimus.
Visgi „Eurostat“ skelbiamas „asmeninės transporto priemonės“ kainų lygio indeksas yra vienas iš būdų įvertinti skirtumus tarp skirtingų šalių kainų.
Šie duomenys apima tiek naujus, tiek naudotus automobilius, motociklus ir dviračius, tačiau neįtraukia techninės priežiūros, remonto, atsarginių dalių, degalų ir kitų išlaidų.
Indekse 100 eurų laikoma ES vidutine verte, parodanti, kaip kainos skiriasi nuo šio bazinio lygio skirtingose šalyse.
Lietuvoje automobiliai – vieni pigiausių Europoje
„Eurostat“ duomenimis, Iš ES šalių didžiausios transporto priemonių kainos yra fiksuojamos Danijoje. Čia jų kainos yra 19,1 proc. didesnės nei ES vidurkis. Tiesa, pabrėžiama, kad Danijoje tokia situacija susidarė dėl didelių PVM ir kitokių transporto priemonėms taikomų mokesčių.
Taip pat ES transporto priemonių kainų vidurį viršija Islandija (18,1 proc.), Nyderlandai (14,3 proc.), Airija (10,3 proc.) ir Šveicarija (10,2 proc.).
Tuo metu mažiausios transporto priemonių kainos yra fiksuojamos Šiaurės Makedonijoje, kur kainos yra 12,3 proc. mažesnės nei ES vidurkis.
Iš ES šalių, pigiausia asmenines transporto priemones įsigyti yra Slovakijoje, kur jų kainos yra 11,4 proc. mažesnės nei ES vidurkis.
Taip pat vienomis iš mažesnių transporto priemonių kainų gali pasigirti Slovėnija (8,7 proc. pigiau nei ES), Kipras (8,6 proc.), Čekija (8,4 proc.), Norvegija (8,3 proc.), Latvija (7,5 proc.), Juodkalnija ir Lenkija (abi 7,2 proc.).
Lietuva šiame sąraše atsiduria tarp šalių, kuriose transporto priemonių kainos yra mažesnės nei ES vidurkis. Duomenys rodo, kad Lietuvoje šie pirkiniai yra 6,3 proc. pigesni nei ES vidurkis.
Už Lietuvą mažesnes kainas fiksuoja tik Bulgarija, Serbija, Graikija, Juodkalnija, Lenkija, Latvija, Norvegija, Čekija, Kipras, Slovėnija, Slovakija ir Šiaurės Makedonija.
Tai reiškia, kad Lietuva patenka tarp 10 ES šalių, kur transporto priemonės yra pigiausios.
Sumažėjo naujų automobilių kainos
Transporto priemonių skelbimų platformos „Autoplius.lt“ duomenys rodo, kad 2025 m. III ketv. statistika ir toliau yra teigiama.
„Sandorių kiekiai – auga. Apyvarta – auga. Ypač – naujų automobilių segmente. Šiemet nutiko ir tai, ko nematėme jau labai seniai: vidinis šalies automobilių parko amžius ne padidėjo, o liko nepakitęs.
Rinkos apyvarta ir toliau rodo net labai teigiamus skaičius. Šį ketvirtį ji siekia 1212,2 mln. eurų. Bendras ketvirčio augimas – 19,1 proc.“ – nurodė „Autoplius.lt“.
Vidutinė naudoto automobilio kaina Lietuvoje, anot „Autoplius.lt“, šį ketvirtį siekia 9,6 tūkst. eurų.
Per metus ji paaugo 4,8 proc., t. y. 460 eurų.
„Visgi jei Lietuvos rinkoje išskirtume naudotus elektromobilius – vidutinė kaina gerokai išaugtų. Šį ketvirtį ji siekia 23,9 tūkst. eurų. Vidutinė kaina tokia didelė, kadangi Lietuvos rinkoje nėra senesnių nei 15 metų elektromobilių, tad jie į statistiką nepatenka“, – dalijosi platforma.
Vidutinė naujo automobilio kaina (2025 m. II ketv. duomenimis) mūsų šalyje siekia 33,1 tūkst. eurų. Palyginti su antruoju 2024 metų ketvirčiu kaina sumažėjo 9,8 proc.
„Kadangi naujų automobilių vidutinė kaina sumažėjo, natūralu, kad augančia apyvartą matome padidėjusio sandorių kiekio dėka. Lyginant su tuo pačiu 2024 metų laikotarpiu, naujų automobilių šį ketvirtį buvo nupirkta net 46,3 proc. daugiau“, – nurodė „Autoplius.lt“.
Populiariausias automobilių gamintojas – „Škoda“
Statistika rodo, kad trečiąjį 2025 metų ketvirtį daugiausia Lietuvoje buvo nupirkta „Škoda Octavia“ naujų automobilių – 644 vairuotojai ir dabar, tai – geriausiai parduodamas naujas modelis šalyje.
Antroje vietoje – „Volkswagen T-Roc“, trečioje – nuo populiariausių viršūnės nenutolstantis „Toyota Rav4“.
Tuo metu elektromobilių lentelė – visiškai nauja, lyginant su tuo pačiu 2024 metų laikotarpiu. Vienintelis joje išsilaikęs modelis, per metus iš 10 į 8 vietą pakilęs „Toyota bZ4X“. Lentelės ir pasaulio pardavimų lyderis – „Tesla Model Y“, o per ketvirtį jį įsigijo 137 vairuotojai.
„Šalies vidinio parko amžius įprastai yra liūdinanti statistika. Lyginant su praėjusiais metais mūsų šalyje važinėjančių automobilių amžiaus vidurkis padidėjo 2 mėnesiais ir dabar siekia 17 metų ir 1 mėn. Tačiau, jei lygintume su praeitu šių metų ketvirčiu – amžius liko nepakitęs. Ko jau seniai nebuvome matę.
Stebint nebe pirmą ketvirtį iš eilės pozityviai nuteikiančia statistiką, panašu, kad Lietuvos transporto rinka ir toliau augs. Tai daugiausiai lemia ir toliau užtikrintai auganti šalies ekonomika bei didėjantis gyventojų finansinis pajėgumas“, – komentavo platforma.
Transporto rinką analizuojanti platforma „Autovista24“ 2026 metais prognozuoja nuosaikų lengvųjų automobilių pardavimų Europoje augimą. Apie 1 – 2 proc. su tolesniu, bet ne staigiu elektrifikacijos didėjimu. Bendra naujų automobilių gamybos prognozė 2026 m. šiek tiek pagerinta, tačiau su sumažėjusia EV dalimi.
Rinka išlieka aktyvi
„AutoTyrimų“ duomenimis, gautais išanalizavus VĮ „Regitra“ pateiktus pradinius duomenis, 2025 m. rugsėjį šalyje pirmą kartą įregistruota 13 812 naudotų lengvųjų (M1 ir N1) automobilių, t. y. 3 proc. mažiau nei 2024 m. rugsėjį (14 244 vnt.).
Praeitą mėnesį asmeniniai (M1) automobiliai sudarė 13 101 vnt., o lengvieji komerciniai (N1) – 711 vnt.
Rugsėjį šalyje daugiausiai įregistruota BMW (1 734 vnt.), „Volkswagen“ (1 637) ir „Audi“ (1 039) markių automobilių.
Tarp modelių pirmavo 5 serijos BMW (443 vnt.), 3 serijos BMW (402) ir „Volkswagen Passat“ (317). Pirmą kartą Lietuvoje įregistruotų naudotų automobilių vidutinis amžius siekė 10,2 metų. Dyzelinių automobilių dalis sudarė 61,5 proc. (2024 m. rugsėjį – 66,9proc.).
Praėjusį mėnesį Lietuvoje atliktos 19 197 naudotų lengvųjų automobilių savininkų keitimo operacijos, t. y. 6,1 proc. daugiau nei 2025 m. rugsėjį (18 087).
Asmeninių automobilių (M1) savininkų keitimo operacijų buvo 18 610, o lengvųjų komercinių (N1) – 587. Rugsėjį savininkus dažniausiai keitė „Volkswagen“ (2 829 vnt.), BMW (2 393) ir „Toyota“ (2 056) markių automobiliai.
Dažniausios buvo „Volkswagen Passat“ (828 vnt.), 3 serijos BMW (791), 5 serijos BMW (706) modelių savininkų keitimo operacijos. Vidutinis savininką pakeitusių naudotų automobilių amžius buvo 14,1 metų.
2025 m. sausį–rugsėjį Lietuvoje pirmą kartą įregistruoti 125 299 naudoti lengvieji automobiliai, t. y. 1,1 proc. mažiau nei atitinkamu laikotarpiu 2024 m. (126 688). Vidutinis jų amžius siekė 10,4 metų. Dyzelinių automobilių dalis sudarė 64 proc. (2024 m. – 67,3 proc.).
2025 m. per pirmus devynis mėnesius šalyje buvo atliktos 165 122 naudotų lengvųjų automobilių savininkų keitimo operacijos, t. y. 4,5 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu 2024 m. (158ʼ061). Vidutinis savininkus keitusių automobilių amžius šiemet buvo 14,1 metų