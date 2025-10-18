Pasipiktino bankų įkainiais: einant gyvai – bent 5 kartus brangiau?

Vilnietis Linas (vardas ir pavardė – redakcijai žinomi) pasiskundė, kad neseniai pametė „Swedbank“ kortelę, ją užblokavo ir norėjo kuo greičiau atsiimti naują.
„Šiek tiek apstulbau, kad skubos tvarka kortelę pasiimti kainuoja net 30 su viršum eurų. Kadangi gyvenu netoli banko, norėjau kortelę atsiimti gyvai. Bet ir vėl nustebino, kad atsiimant banko padalinyje 5 eurus kainuoja, kai pasirinkus atsisiųsti paštu – vos 2 eurai.
Kadangi gyvenu bendrabutyje, pašto dėžutės neturiu, todėl norėjau suvesti darbo adresą. Bet vėlgi – adresas ir įmonės pavadinimas į eilutę net netelpa. Tai ką man daryti? Juokinga. Esu šalia banko, bet tenka užsisakinėti paštu... Jie turbūt taip tingi dirbti už tuos milijonus“, – ironizavo Linas.
Naujienų portalas tv3.lt pasidomėjo, kiek užsisakyti kortelę kainuoja kituose bankuose ir kodėl atsiimti ją gyvai kainuoja daug daugiau.
Bankas paaiškino situaciją
„Swedbank“ atstovas Gytis Vercinskas nurodė, kad kortelės pristatymo adreso formoje yra atskiri laukai, skirti įmonės pavadinimui, gatvei, miestui, pašto kodui ir kt.
Tad vartotojui reikėtų nurodyti kiekvienoje eilutėje tik tuos prašomus duomenis.
G. Vercinskas pridūrė, kad kortelės pristatymo adresas sistemoje atpažįstamas pagal oficialius registrų duomenis (regia.lt), todėl, jeigu vartotojui nepavyksta įvesti adreso informacijos, galima pasitikrinti, koks jis yra nurodytas viešuose registruose:
„Visada patariame klientams kreiptis tiesiogiai į banką – tuomet operatyviai išspręstume kylančius klausimus ir žinotume, kaip tobulinti procesus, kad tokios situacijos ateityje nepasikartotų.“
Pašnekovas patvirtino, kad klientams, kurie neturi paslaugų plano su kortele, pristatymas jos kainuoja 2 eurus.
O kortelės atsiėmimas banko padalinyje kainuoja daugiau (5 eurus), nes „tai yra paslauga, kuriai reikalingas papildomas banko darbuotojų įsitraukimas ir fizinis aptarnavimas“.
Tuo metu „Swedbank“ klientams, kurie turi paslaugų planą su mokėjimo kortele, jos pristatymas apskritai yra nemokamas.
Anot G. Vercinsko, jei kortelė užsakoma skubos tvarka, ji pagaminama per 1–2 darbo dienas ir pristatoma kurjeriu tiesiai klientui į namus ar kitu nurodytu adresu.
Vis tik tokia paslauga jau kainuoja 30 eurų. Jei kortelę norima atsiimti gyvai, papildomai reikia susimokėti 5 eurus. O, jei kortelė, kuri nėra įtraukta į paslaugų planą, siunčiama paštu, reikia papildomai susimokėti 2 eurus.
Kiek kainuoja atsiimti kortelę kituose bakuose?
Tuo metu SEB banko klientai gali pasirinkti, ar atsiimti kortelę gyvai, ar gauti paštu, ar į paštomatą.
SEB banko kortelių ir mokėjimo sprendimų vyriausiasis produkto vadovas Gintautas Giržadas nurodė, kad kortelės pristatymo paštu mokestis taikomas atsižvelgiant į banko patiriamas sąnaudas dėl išaugusių siuntų tiekėjo paslaugų įkainių.
SEB svetainėje rašoma, kad ši paslauga kainuoja 2 eurus. Tačiau G. Giržadas pažymi, kad šį mokestį klientui reikia mokėti tik kartą kas 4 metus.
O klientams, kurie naudojasi paslaugų planu „Jaunimas“ ir „Minimalus“, šis mokestis nėra taikomas.
Vis tik atsiimti kortelę banko skyriuje kainuoja daugiau – 5 eurus.
„Citadele“ banko Korporatyvinės komunikacijos vadovė Aistė Žebrauskienė nurodė, kad klientai tiek naują, tiek keičiamą kortelę paštu gali gauti visiškai nemokamai.
Naujos kortelės išdavimas banko skyriuje – taip pat nemokamas, tačiau atnaujintos kortelės atsiėmimas gyvai jau kainuoja 10 eurų.
Tuo metu „Luminor“ banke kortelės siuntimas paštu (užtrunkantis 5–10 d. d.) atsieina 2 eurus, tačiau atsiimti kortelę banko padalinyje jau kainuoja 10 eurų, nurodė Kasdienės bankininkystės vadovė Aušrinė Mincienė.
Vis tik „Artea“ banke, pasak banko komunikacijos vadovo Sauliaus Jarmalio, kortelę tiek gauti paštu Lietuvoje, tiek ją atsiimti klientų aptarnavimo skyriuje gyvai, yra visiškai nemokama.
O „Urbo“ banko atstovai šia tema nekomentavo, tačiau jų svetainėje rašoma, kad kortelės pristatymas paštu yra nemokamas, o atsiėmimas banke kainuoja 5 eurus.
Kodėl kortelę atsiimti banke kainuoja daugiau?
SEB atstovas aiškino, kad taip klientai yra skatinami rinktis patogų ir papildomų laiko sąnaudų nereikalaujantį būdą gauti kortelę pageidaujamu adresu:
„Banko skyriuose kviečiame klientus lankytis tuo atveju, jei jiems prireikia išsamių finansinių patarimų, sudėtingesnių paslaugų, o paprastus kasdienius klausimus spręsti raginame nuotoliniu būdu.“
„Citadele“ atstovė antrino, kad nemokamai paštu galintys kortelę užsisakyti klientai yra skatinami rinktis šį greitesnį sprendimą.
Esą kortelę atsiimant banke 10 eurų mokestis yra taikomas norint padengti papildomas sąnaudas, susijusias su fiziniu kortelės saugojimu, logistikos procesais ir aptarnavimo resursais skyriuje
„Ši kainodara taikoma atsižvelgiant į banko patiriamus papildomus vizito kaštus“, – 10 eurų mokestį kortelę atsiimant banke aiškino „Luminor“ atstovė.
Banko kortelės atsiėmimas skubos tvarka – kiek kainuoja?
Daugelyje bankų kortelę norint gauti greitai reikia mokėti 30 eurų, kartu sumokant ir aukščiau minėtus pristatymo mokesčius nuo 2 iki 10 eurų, jei tokių yra.
SEB banko atstovas nurodė, kad tokiu atveju, kortelę užsakius iki 11 val., ją galima atsiimti pasirinktame banko skyriuje jau kitą darbo dieną.
„Įprastai kortelės išdavimas trunka nuo 4 iki 7 d. d., priklausomai nuo pasirinkto kortelės pristatymo būdo“, – komentavo G. Giržadas.
Panaši tvarka yra ir „Luminor“ banke – jei skubos tvarka kortelė užsakoma iki 12 val., ją galima atsiimti kita darbo dieną.
Vis tik, anot A. Mincienės, šiuo atveju tereikia sumokėti 30 eurų – už skubų pristatymą ar atsiėmimą banke papildomai mokėti nereikia.
„Urbo“ banko svetainėje nurodoma tokia pati – 30 eurų – kaina.
Tuo metu „Artea“ kortelę skubos tvarka siūlo už 25 eurus: „Jei kortelė užsakoma iki šios darbo dienos 11.30 val., atsiimti kortelę padalinyje galima jau kitą darbo dieną.
Jei vėliau, – po 2 d. d. Skubiai kortelės išduodamos tik „Artea“ banko klientų aptarnavimo skyriuose.“
O „Citadele“ siūlo visai kitokią paslaugą – kuri yra prieinama tik Vilniaus prekybos centro „Akropolis“ banko skyriuje.
Kortelė, užsisakius vietoje, pagaminama per kelias minutes ir iš karto aktyvuojama. Anot A. Žebrauskienės, ši paslauga yra visiškai nemokama.