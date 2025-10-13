Liūdna ar džiugi žinia? Šios prekės Lietuvoje gali greitai nelikti

Tokį įstatymo pakeitimo projektą parengė socialdemokratas prof. dr. Saulius Čaplinskas.
Jo teigimu, e. cigaretės yra patraukliausios vaikams ir jaunimui, o vienkartinis, patogus ir greitas jų naudojimas itin teršia aplinką.
Ką tiksliai ir kodėl siūlo uždrausti?
S. Čaplinskas primena, kad šiuo metu yra draudžiamos e. cigaretės ir jų pildyklės su skysčiais, kurie ne tik turi skonio / kvapo, bet ir vitaminų, kofeino, taurino, kitų stimuliuojamųjų junginių ar priedų, nudažančių išsiskiriančias medžiagas arba turinčių kancerogeninių, mutageninių ir toksiškai veikiančių reprodukciją savybių, cukraus, saldiklių.
Vis tik realybė yra kitokia – komentuodamas savo pasiūlymą naujienų portalui tv3.lt S. Čaplinskas paminėjo, kad iki 2024 m. lapkričio 1 d. iš 436 atliktų e. cigarečių ir jų pildyklių ženklinimo, sudėties ir kokybės patikrinimų net 96 proc. neatitiko teisės aktų reikalavimų.
Taip pat buvo ištirta 117 bandinių – 89,7 proc. iš jų neatitiko reikalavimų, Seimo Priklausomybių prevencijos komisijos posėdyje sakė Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorė Goda Aleksaitė.
Įstatymo pakeitimo projekto autorius pabrėžia, kad neatitikimai reikalavimams verčia imtis e. cigarečių ir jų pildyklių prieinamumo griežtinimo.
Pašnekovas pamini, kad e. cigaretės kelia didelę priklausomybės ir sveikatos riziką, be to, jos yra ypač patrauklios jauniems žmonėms.
„Vienkartinės cigaretės laikomos „ekologine katastrofa“ dėl jų trumpalaikio naudojimo ir ličio baterijų taršos. <...> didina aplinkos taršą dėl neperdirbamo plastiko ir ličio baterijų atliekų“, – pridūrė Seimo narys.
Dėl to jis siūlo įstatyme įtvirtinti vienkartinės e. cigaretės sąvoką – e. cigaretė, „iš anksto užpildyta skysčiu ir kurios negalima papildyti, nepriklausomai nuo to, ar ji turi įkraunamą bateriją“.
Ir įstatymo pakeitimu numato uždrausti Lietuvoje parduoti vienkartines e. cigaretes, neatsižvelgiant į jų sudėtį ir be išimčių.
Vis tik daugkartinio naudojimo e. cigarečių, kurias vartotojai patys užpildo skysčiais, draudimas neapimtų.
Tabako pramonė taikosi į vaikus?
S. Čaplinskas pamini, kad Lietuva viršija Europos mokyklų tyrimų vidurkius pagal e. cigarečių vartojimą tarp moksleivių.
2024 m. duomenimis, net 65 proc. Lietuvos moksleivių yra rūkę elektronines cigaretes, o 36 proc. 15–mečių jas vartoja reguliariai – tai yra aukščiausias rodiklis tarp 44 šalių.
Anot politiko, tabako ir nikotino pramonė modernizavosi, bet tikslai esą liko tie patys: kuo daugiau priklausomų žmonių ir maksimalus pelnas.
Pašnekovo teigimu, e. cigarečių, nikotino maišelių ir kaitinamojo tabako reklama socialiniuose tinkluose buvo peržiūrėta daugiau nei 3,4 mlrd. kartų.
S. Čaplinskas pabrėžė, kad net samdomi nuomonės formuotojai prisideda prie tabako ir nikotino vartojimo populiarinimo kaip madingo elgesio.
„Tabako ir nikotino pramonė teigia, kad jų produktai yra skirti suaugusiesiems. Tai – manipuliacija! Jie taikosi į vaikus siekdami pelno!
Pažiūrėkime atidžiau: saldinių skoniai, ryškios spalvos, animacinių filmukų personažai, stilingas dizainas, žaislus primenanti pakuotė“, – atkreipė dėmesį Seimo narys.
Ką apie tokius teiginius ir siūlymus mano e. cigaretėmis prekiaujantys verslai, parduotuvių „Royal smoke“ ar „Ecodumas“ atstovai taip ir nepakomentavo.
Už pažeidimus – ir 200 tūkst. eurų baudos
S. Čaplinskas atkreipė dėmesį, kad, pagal Pasaulio sveikatos organizaciją, Europos regione kasmet miršta beveik 1 mln. žmonių dėl tabako vartojimo, o 153 tūkst. – dėl pasyvaus rūkymo.
Europos kovos su rūkymu organizacijos skaičiuoja, kad e. cigaretė prilygsta 300 įprastų cigarečių ir dažniausiai būna išmetama per 5 d. nuo jų įsigijimo, o įkraunamos versijos gali veikti maždaug 6–7 mėn.
S. Čaplinskas tikisi, kad draudimas sumažins e. cigarečių patrauklumą ir prieinamumą tarp jaunimo ir prisidės prie visuomenės sveikatos gerinimo.
Pasak jo, analitinė apžvalga rodo, kad vis daugiau Europos Sąjungos šalių imasi tokių ribojimų: Belgija ir Prancūzija jau uždraudė vienkartines elektronines cigaretes.
Pvz., Prancūzijoje už pažeidimus numatytos baudos iki 200 tūkst. eurų ir galimas 5 metų draudimas prekiauti šiais gaminiais.
Tuo metu Vokietija, Airija, Italija ir kitos šalys svarsto panašius veiksmus. Be to, daugelyje šalių draudžiama nuotolinė prekyba, reklama ir taikomi griežti atliekų tvarkymo reikalavimai.
Socialdemokratas priduria, kad kontroliuojant legalias narkotines ir psichotropines medžiagas, lygiagrečiai reikia galvoti ir apie nelegalių medžiagų užkardymą.
Lietuvoje pažeidimų – daugybė, bet nubaudė tik 2?
Anksčiau naujienų portalo tv3.lt kalbinta Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) neslėpė, kad kai kurie e. cigarečių rinkoje veikiantys verslininkai elgiasi nesąžiningai.
T. y. nepaisydami teisės aktų reikalavimų jie institucijų sprendimus skundžia teismui, dėl ko teisminiai procesai užsitęsia, ir toliau vykdo draudžiamą veiklą.
VVTAT nurodė, kad nuo 2022 m. liepos, kai įsigaliojo el. cigarečių su skoniais ir kvapais (išskyrus tabako) draudimas, vykdė tiek planinius, tiek ne planinius fizinių prekybos vietų patikrinimus.
Vis tik, anot tarnybos, tyrimus apsunkino tai, kad atlikti vien dokumentinį patikrinimą, įvertinant ant pakuotės nurodytą gaminio sudėtį, nepakako.
„Iš bendrovių pateiktos informacijos nebuvo aišku, ar sudėtyje yra draudžiamų kvapų ir skonių. Todėl atrinkti bandiniai buvo siunčiami į laboratoriją Danijoje juslinių tyrimų atlikimui (iš viso buvo išsiųsta 117 bandinių).
Vieno bandinio siuntimo ir tyrimo kaina – apie 380 eurų. Dėl visų siųstų gaminių buvo gautos laboratorijos išvados, kad bandiniuose nustatyti kvapai / skoniai, išskyrus tabako“, – pasakojo VVTAT atstovai.
Taigi šiems tyrimams buvo išleista net 44,5 tūkst. eurų, tačiau galutinai skirti baudas prekybininkams kol kas pavyko vos 2 kartus.
Bendrovei „Ecodumas“ 2023 ir 2025 m. buvo skirtos baudos, siekiančios 1,6 tūkst. ir 2 tūkst. eurų, kadangi gaminiuose buvo rasta saldaus (pyragaičius, sausainius, kavą, obuolius ar pan. primenančio) kvapo ir skonio.
Tarnyba paminėjo, kad nuo 2024 m. lapkričio baudos buvo padidintos iki 4 tūkst. ir iki 8 tūkst. eurų už pakartotinį pažeidimą, tačiau padidintos baudos, panašu, situacijos nesprendžia.