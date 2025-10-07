Kaip užsipilti degalų pigiau: gudrybės, apie kurias galbūt nepagalvojote

Per pirmą spalio savaitę benzinas Lietuvoje brango 0,4 proc. ir vidutiniškai kainuoja 1,41 euro, o dyzelinas brango 0,6 proc. ir kainuoja maždaug 1,48 euro, skelbia Lietuvos energetikos agentūra.
Naujienų portalo tv3.lt kalbinti specialistai atskleidžia, kiek šiuo metu degalai kainuoja kitose Europos šalyse, palyginti su Lietuva, ir ar išties vykti pas kaimynus kuro atsieina pigiau bei kada galima sulaukti baudų.
Pašnekovai dalijasi ir patarimais, kaip tiek Lietuvoje, tiek keliaujant už jos ribų nepermokėti už kurą ir sutaupyti pinigų.
Degalų kainos Lietuvoje ir užsienyje – kur pigiausia?
Vienas iš degalų kainų palyginimo startuolio „Unvero“ įkūrėjų Erikas Miliukas, remdamasis Europos Komisijos ir „Unvero“ duomenimis, nurodė, kad Lietuvoje rugsėjo mėn. vairuotojai (ne verslo atstovai) už 95 markės benzino litrą vidutiniškai mokėjo 1,39 euro.
O mažiausios vidutinės benzino kainos rugsėjį buvo:
- Bulgarijoje – 1,24 euro;
- Maltoje – 1,34 euro;
- Kipre – 1,35 euro;
- Lenkijoje – 1,37 euro.
Tuo metu litras dyzelino Lietuvoje vidutiniškai atsiėjo 1,47 euro.
Mažiausiai už dyzeliną rugsėjo mėn. gyventojai mokėjo:
- Bulgarijoje – 1,20 euro;
- Maltoje – 1,21 euro;
- Estijoje – 1,31 euro;
- Čekijoje – 1,36 euro;
- Lenkijoje – 1,38 euro;
- Ispanijoje – 1,41 euro.
O brangiausiai benzinas ir dyzelinas atsiėjo Danijoje, kur kainavo atitinkamai 1,95 ir 1,75 euro.
E. Miliukas aiškino, kad kuro kainų skirtumus daugiausia lemia mokesčių politika – didžiąją degalų kainos dalį sudaro akcizai ir pridėtinės vertės mokesčiai (PVM):
„Todėl ten, kur šie mokesčiai yra mažesni (pvz., Lenkijoje), degalai kainuoja mažiau.“
Patarimai, kaip nepermokėti už degalus
Pasak E. Miliuko, norint nepermokėti už degalus, svarbiausia yra planuoti, kur ir kada juos piltis.
„Važiuojant į šalis, kur degalai – pigesni (pvz., Lenkiją, Estiją ar Bulgariją), verta piltis ten. O keliaujant į Latviją ar Vokietiją, kur kainos – didesnės, geriau pripildyti baką dar Lietuvoje.
Yra naudinga stebėti kainas skirtingose šalyse ir planuoti maršrutus taip, kad degalai būtų pildomi ten, kur jie yra pigesni“, – patarimais dalijosi specialistas.
Jis paminėjo, kad reikėtų vengti degalinių, esančių prie sienos ar greitkeliuose, nes jose kainos paprastai būna didesnės.
Taip pat verta naudotis nuolaidų kortelėmis ir lojalumo programomis, nes per jas dažniausiai pasiekiamos mažiausios kainos.
„Žiemą, ypač važiuojant į šiaurės šalis, svarbu pasirinkti tinkamą degalų rūšį.
Galiausiai, ekonomiškas vairavimas – tinkamas padangų slėgis, pastovus greitis ir vengimas staigaus stabdymo – leidžia sutaupyti daugiau nei kelių centų kainų skirtumas tarp degalinių“, – akcentavo pašnekovas.
Kiek degalų galima gabenti į Lietuvą be mokesčių?
Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) Akcizų administravimo departamento vadovė Rosita Ališauskienė primena, kad lietuviai gali įsivežti degalų iš kitų Europos Sąjungos (ES) valstybių, pvz., Lenkijos.
„Kai gyventojas atsiveža degalus iš Lenkijos su sumokėtais akcizais ir naudoja juos savo asmeninėms reikmėms, jam nereikia papildomai mokėti nei akcizų, nei PVM Lietuvoje.
Gabenant ar laikant ne daugiau nei 40 litrų naftos produktų, kurie skirti savoms reikmėms (ne prekybai), taip pat nereikia turėti ir papildomų dokumentų“, – aiškino R. Ališauskienė.
Vis tik ji pabrėžė, kad, viršijus šią ribą tiek laikant, tiek gabenant keliais, vandeniu ar geležinkeliais šiuos produktu, privaloma turėti ir teisės aktuose įformintus įsigijimo ir / ar gabenimo dokumentus (pvz., čekį).
O, kai gyventojas atsiveža akcizais jau apmokestintus degalus iš Lenkijos ir juos naudoja prekybai, atsiranda pareiga sumokėti akcizus ir PVM Lietuvoje, taigi atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtojais.
Be to, norint užsiimti degalų mažmenine ir didmenine prekyba, tam reikia turėti licenciją. Jos neturint gresia baudos nuo 1 820 iki 3 900 eurų.
„Vertinant, ar gyventojas akcizais apmokestinamas prekes naudoja asmeninėms reikmėms ar komerciniais tikslais, atsižvelgiama, ar šias prekes laikantis gyventojas siekia pelno, ar ne, koks yra šių prekių pobūdis, laikymo priežastis.
Atsižvelgiama į apskaitos dokumentus, laikymo vietą, gabenimo būdą ir kitas aplinkybes“, – vardijo VMI atstovė.
Ar piltis degalus pas kaimynus – išties pigiau?
„Unvero“ atstovo teigimu, degalų kainoms įtakos turi konkurencinė aplinka ir lojalumo programos: šalyse, kur veikia daug degalinių tinklų ir jie aktyviai varžosi dėl klientų, būna dažniau siūlomos nuolaidos.
Anot jo, svarbų vaidmenį atlieka ir logistika – artumas uostams, terminalams ar efektyvesnė tiekimo sistema leidžia mažinti kainą.
„Kai kuriose šalyse mažinami mokesčiai degalams – akcizas, PVM, o vežėjams skiriamos kompensacijos. Tai leidžia vartotojams degalus įsigyti pigiau.
Taigi taip – kai kuriose kaimyninėse šalyse degalus iš tiesų buvo galima įsigyti šiek tiek pigiau, tačiau kainų skirtumai išliko nedideli“, – komentavo E. Miliukas.
Pvz., jei rugsėjį Lietuvoje litras benzino vidutiniškai atsiėjo 1,39 euro, tai Estijoje ir Latvijoje jis buvo brangesnis (atitinkamai 1,45 ir 1,54 euro), o Lenkijoje – pigiausias (1,37 euro).
Kaip keisis degalų kainos Lietuvoje ir kitose šalyse
Pasak E. Miliuko, jei Lietuva nekeis akcizo ar PVM tarifų, degalų kainos greičiausiai ir toliau bus šiek tiek aukštesnės, nei pigiausiose ES šalyse.
„Lenkijoje ir Estijoje degalai turėtų išlikti pigesni, nebent šių šalių vyriausybės keistų mokesčių politiką. O Latvijoje ir Vokietijoje kainos, tikėtina, išliks didesnės“, – dėstė pašnekovas.
Jis paminėjo, kad Italijoje pastaruoju metu sparčiai populiarėja HVO (angl. Hydrotreated Vegetable Oil) – biodyzelinas, kurį dauguma šiuolaikinių dyzelinių transporto priemonių gali naudoti be techninių pakeitimų:
„Šis kuras dažnai kainuoja 5–7 centais mažiau nei įprastas dyzelinas, todėl Italija tampa patrauklia kryptimi keliaujantiems vežėjams ir vairuotojams.“
E. Miliukas apibendrino, kad ateityje ES sieks labiau apmokestinti dyzeliną dėl žaliojo kurso, tačiau kol kas degalų kainas daugiausia lemia vidine kiekvienos valstybės politika.
Jei važiuoji į Lenkiją, tai pilti ten pigiau...
Jei važiuoji į vokietija kur brangiau, tai pigiau Lietuvoje uzsipilti nes.... Lenkijoje jau nebepigiau....