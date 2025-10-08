Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Orus atlyginimas Lietuvoje: štai kam darbdaviai pasiryžę daugiausia mokėt

2025-10-08 05:30
Autorius(-ė) Deimantė Buslevičiūtė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-08 05:30

Didesnių algų šiemet Lietuvoje tikisi vis mažiau gyventojų. Vidutinis atlyginimas šalyje jau beveik pasiekė 1,5 tūkst. eurų į rankas, tačiau lietuviai tikisi kone dvigubai daugiau. Ar toks lūkestis Lietuvoje – realus?

Didesnių algų šiemet Lietuvoje tikisi vis mažiau gyventojų. Vidutinis atlyginimas šalyje jau beveik pasiekė 1,5 tūkst. eurų į rankas, tačiau lietuviai tikisi kone dvigubai daugiau. Ar toks lūkestis Lietuvoje – realus?

6

Lietuviai jaustųsi saugiai, taigi, galima būtų sakyti ir oriai, gaudami nuo 2 tūkst. iki 3 tūkst. eurų jau po mokesčių, rodo neseniai „Citadele“ banko užsakymu atlikta visuomenės apklausa.

Tad naujienų portalas tv3.lt pasidomėjo, kokie didžiausi atlyginimai ir kokiems darbuotojams šiuo metu yra siūlomi.

Štai kam siūlo 10–12 tūkst. eurų algas

Darbo skelbimų portalo „CVbankas.lt“ vadovės Živilės Koncevičienės teigimu, natūralu, kad didžiausius atlyginimus darbdaviai siūlo vadovaujančias pareigas einantiems asmenims.

Pvz., bendrovės vadovui siūlomas atlyginimas nuo 6 292 eurų į rankas. 

Atitikties ir rizikos skyriaus vadovui (angl. Head of Compliance & Risk) arba aikštelės vadovui projektams Europoje įmonės siūlo algas nuo 5 000 eurų į rankas.

„Panašų atlyginimą darbui užsienyje siūlo ne vienas darbdavys įvairioms pozicijoms“, – pridūrė Ž. Koncevičienė.

Kelios pozicijos aukštomis algomis yra ir Lietuvos banke – Ekonomikos departamento direktoriui ar Rinkos infrastruktūros departamento direktoriui žadama mokėti nuo 4 840 eurų į rankas.

Panašiai – nuo 4 054 eurų į rankas – siūlo informacinių technologijų (IT) departamento direktoriui.

Portale „CVmarket.lt“ taip pat didžiausios algos siūlomos direktoriams ir vadovams. 

Pvz., skaitmeninės rinkodaros ir kanalų direktoriui arba Mašininio mokymosi inžinerijos vadovui (angl. Machine Learning engineering lead) siūlo mokėti nuo 7 tūkst. eurų prieš mokesčius (apie 4 235 eurus po jų) iki 10 000 eurų (apie 6 050 eurų po mokesčių).

Dar didesnė alga – nuo 6 tūkst. ik 12 tūkst. eurų „ant popieriaus“ (iki maždaug 7 260 eurų po mokesčių) – portale „CVonline.lt“ siūloma rinkodaros vadovui.

Minėtame portale algos nuo 4 tūkst. iki 10 tūkst. eurų prieš mokesčius (ar maždaug nuo 2 420 iki 6 050 eurų po jų) siūlomos:

  • duomenų mokslo ir analizės vadovui;
  • finansų vadovui;
  • informacinių technologijų ir skaitmenizacijos vadovui;
  • verslo procesų ir strategijos vadovui Baltijos šalyse;
  • technologijų direktoriui;
  • mašininio mokymosi inžinerijos vadovui;
  • ekonomikos departamento direktoriui.

Didžiausios algos Lietuvoje – ne tik vadovams

Pasak Ž. Koncevičienės, didžiausius atlyginimus darbdaviai siūlo ir didelę paklausą turintiems aukštos kvalifikacijos specialistams.

Pvz., sertifikuotam MMC (daugiapilotės įgulos kooperacijos) instruktoriui aviacijoje (angl. Certified MCC Controller) siūlomas atlyginimas nuo 4000 eurų į rankas.

Tokia pati alga „CVbanke“ siūloma ir gydytojui radiologui.

Tuo metu „CVmarket.lt“ atstovė Raimonda Tatarėlytė vardijo, kad nemažas algas Lietuvoje šiuo metu siūlo:

  • debesijos technologijų architektui – 6 560–9 840 eurų „popieriuje“ (3 969–5 953 eurai „į rankas“);
  • Vyr. „NET“ programuotojui – 5 000–7 500 eurų „popieriuje“ (3 025–4 538 eurai „į rankas“);
  • SAP finansų specialistui – 4 300–6 400 eurų „popieriuje“ (2 602–3 872 eurai „į rankas“);
  • Gydytojui oftalmologui – 5 800–6 000 eurų „popieriuje“ (3 509–3 630 „į rankas“);
  • Vyr. buhalteriui – 3 000–6 000 eurų „popieriuje“ (1 815–3 630 eurų „į rankas“);
  • Vyr. verslo analitikui – 3 600–5 400 eurų „popieriuje“ (2 178–3 267 eurai „į rankas“).

„CVbankas.lt“ vadovė pastebi, kad darbdaviai didesniais atlyginimais vilioja darbuotojus ir darbui užsienyje.

Taip pat nemažai pozicijų su aukštu atlyginimu yra ir nekilnojamojo turto (NT) srityje.

Pvz., NT nuomos ir pardavimų vadybininkui bendrovė „Lorus Construction“ siūlo algą nuo 5 000 eurų į rankas.

Vis tik Ž. Koncevičienė atkreipė dėmesį, kad tokiose pozicijose, kaip NT brokeris ar pardavimų specialistas algos dydis stipriai priklauso nuo pardavimų kiekio ir už juos mokamų priedų, tad atlyginimas yra labai kintantis.

Tarkime, „CVmarket.lt“ portale NT brokeriui siūloma alga „popieriuje“ svyruoja nuo 2 000 iki 9 500 eurų (maždaug 1 210–5 748 eurai „į rankas“).

O B2B pardavimų specialistui siūluma alga svyruoja nuo 2 069 iki 6942 eurų „popieriuje“ (maždaug 1 300–4 199 eurai „į rankas“).

Daugiausia Lietuvoje uždirbančių specialistų TOP-10

R. Tatarėlytė pastebi, kad kelerius pastaruosius metus didžiausi atlyginimai siūlomi tokiems patiems specialistams: vadovams, įvairiems vyriausiesiems IT, finansų ir bankininkystės specialistams, vadybininkams:

„Taip pat nemažos algos yra mechanikos bei inžinerijos sektoriuje arba tų specialistų, kurių trūksta, pvz.: suvirintojų, patyrusių statybos darbų vadovų ir pan.“

„CVonline.lt“ marketingo vadovė Rita Karavaitienė, remdamasi platformos „Manoalga.lt“ atlikto tyrimo duomenimis, įvardijo, kas vidutiniškai uždirba aukščiausius atlyginimus šalyje.

1-oji vieta. Aukščiausio lygio vadovai. Atlygio vidurkis į rankas – 3 200 eurų.

2-oji vieta. IT specialistai. Atlygio vidurkis į rankas – 2 700 eurų.

3-oji vieta. Vadovai. Atlygio vidurkis į rankas – 2 500 eurų į rankas.

4-oji vieta. Farmacijos specialistai. Atlygio vidurkis į rankas – 2 200 eurų.

5-oji vieta. Teisės specialistai. Atlygio vidurkis į rankas – 2 200 eurų.

6-oji vieta. Telekomunikacijų specialistai. Atlygio vidurkis į rankas – 2 100 eurų.

7-oji vieta. Bankininkystės specialistai. Atlygio vidurkis į rankas – 2 000 eurų.

8-oji vieta. Ekonomikos, finansų specialistai. Atlygio vidurkis į rankas – 2 000 eurų.

9-oji vieta. Medicinos specialistai. Atlygio vidurkis į rankas – 1 900 eurų.

10-oji vieta. Statybos ir NT. Atlygio vidurkis į rankas – 1 900 eurų.

indeliai.lt

Vel seka pasakas
Vel seka pasakas
2025-10-08 05:45
toliau apie orius atlyginimus,algos 900-1100 i rankas pas dauguma zmoniu, o jie cia top 10 imete:) Paziurejus i ES vidurki ir auksciau vidurkio esancias salis, sako lithuenijoje dideja sparciai atlyginimai:) Juokdariai.. Pries metus gyresi,kad lenkia lenkus,o pasirodo pas lenkus po mokesciu i rankas maziausiai 916 euru, kai stebuklu salyje po mokesciu i rankas 777euru... ES issivyste salys lenkia sia stebuklu valstybele atlyginimais, maziausiai 2 kartus, kuriosyra top 3, beveik 4 kartus didesnis atlyginimas, nei xieroves salyje. Buria lovio nevykeliai zmonems, kokie pasakiski atlyginimai,pensijos ir kaip viskas gereja bauduvos rsp.. Aha, scias.. O, patys vagia , kol dar gali ir baigia zmones uzsmaugti mokesciais, kainomis ir baudomis.. Iki ES saliu vidurkio, nepajegia algu ir pensiju pakelti.. Vagiu, banditu ir korupcijos valstybele.. A, dar kisa pinigus druzbanams ukrams, o savus baigia nurengti...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
