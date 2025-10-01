Vilnietė pasijuto apgauta: to iš prekybos centro nesitikėjo

Su tuo susidūrė vilnietė Ramunė (tikras vardas ir pavardė – redakcijai žinomi), kuri piktinosi, kaip prekybos ir pramogų centras „Ozas“ elgiasi su lojaliais klientais.
Prizo nepatvirtino virš mėnesio
Vilnietė papasakojo, kad aktyviai naudojosi „Ozo“ mobiliąja programėle „Spot“, kurioje už pirkinius gali rinkti taškus, o vėliau iš katalogo išsirinkti prizus.
Per ilgiau nei metus Ramunė sukaupė virš 1 tūkst. taškų ir iš katalogo išsirinko prizą – 200 ml dušo gelio. Tačiau programėlėje atsirado užrašas „Laukiama patvirtinimo“.
„Pasirodo, patvirtinimo laukimo laikas – 20 darbo dienų arba net kalendorinis mėnuo. Jūs rimtai, mielieji „Spot“ programėlės kūrėjai?
Šiame skaitmeninio proveržio amžiuje kelių dešimčių eurų vertės prizo reikia laukti mėnesį? Bet tai – dar ne gražioji šios istorijos dalis“, – pabrėžė skaitytoja.
Ji nurodė, kad prizą rezervavo rugpjūčio 14 d., bet praėjus daugiau nei mėnesiui statusas „Laukiama patvirtinimo“ taip ir nepakito.
„Prizas taip ir liko kabėti kažkur jų vidinėse sistemose. Atsakymo į klausimus, kas vyksta, iš jų pagalbos centro laukiu jau 5 d., nors žadėta susisiekti per 3 d. Žodžiu, išties nemaloni patirtis su save moderniu ir šiuolaikiškai pozicionuojančiu prekybos centru „Ozas“.
Mano palinkėjimas „Ozo“ administracijai – jei jau reklamuojatės ir raginate klientus naudotis „Spot“ programėle, susitvarkykite savo vidinius procesus, nes dabar su tokia lojalumo programa atrodote kaip eiliniai scammeriai (liet. sukčiai)“ – piktinosi Ramunė.
Prizų tenka laukti ilgai dėl sukčių?
„Ozo“ vadovė Ina Augulienė aiškino, kad, pagal galiojančias taisykles, prizai patvirtinami per 20 d. d., tačiau minimu atveju patvirtinimas užtruko kiek ilgiau – 22 d. d.
Anot jos, šįkart viską komplikavo techninis nesklandumas, kuris buvo pašalintas, tad su panašia problema klientai susidurti nebeturėtų.
„Daugumą nesklandumų pašaliname greitai, tačiau sudėtingesnių atvejų – o minimas atvejis toks ir buvo – sprendimui reikia daugiau darbo. Per programėlę esame išdalinę jau 76 tūkst. skirtingų prizų, o panašūs nesklandumai yra reti.
Atsiprašome kliento už vėlavimą – suprantame, kad norisi prizą gauti kuo greičiau, todėl pagal išgales stengiamės spartinti procesą“, – patikino I. Augulienė.
Ji paminėjo, kad viskas vyktų žymiai sparčiau, jei prizai būtų tvirtinami automatiškai, tačiau to daryti negalima, mat dažnai susiduriama su sukčiavimu.
„Vieni atvejai paprastesni, pvz., pateikiamas čekis iš kito prekybos centro arba čekis koreguojamas ranka. Tačiau susiduriame ir su sudėtingesniais bandymais piktnaudžiauti sistema.
Norime, kad prizai pasiektų sąžiningai dalyvaujančius klientus, todėl kiekvieną atvejį peržiūri žmonės, o tai reikalauja papildomo laiko ir pastangų“, – kalbėjo I. Augulienė.
Ji pridūrė, kad už kiekvieną „Oze“ išleistą eurą (neskaitant tabako, alkoholio, loterijos bilietų ir kt. panašių prekių) yra suteikiamas 0,5 arba 1 taškas.
Sukauptus taškus klientai gali iškeisti į prizus nuo porcijos ledų ar kavos puodelio iki mobilaus telefono ar kompiuterio, kurių vertė svyruoja nuo 50 iki 28 tūkst. taškų:
„Kiekvieno prizo patvirtinimo laikas priklauso nuo jo pobūdžio – dalis jų suteikiami iš karto, o didesnės vertės prizų reikia palaukti kiek ilgiau.“
Per kiek laiko prizai turi būti suteikiami?
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) pripažino, kad įstatymuose nėra numatyta konkrečių terminų ar kitų taisyklių tokioms verslų vykdomoms akcijoms.
T. y. nėra apibrėžta, per kiek laiko vartotojams turi būti įteikti žadėti prizai, ar pan.
Tačiau VVTAT akcentavo, kad visais atvejais akcijos organizatoriai turėtų imtis veiksmų aiškiai ir nedviprasmiškai iškomunikuoti akcijos taisykles.
Taip pat užtikrinti, kad įvykdžius visas sąlygas vartotojams būtų suteikiami prizai – priešingu atveju būtų galima įžvelgti galimą vartotojų klaidinimą.
„Šiuo atveju reikėtų įvertinti visas aplinkybes. Atsižvelgti, ar tai – vienkartinis vieno vartotojo atvejis, ar akcija nevyksta taip, kaip numatyta akcijos sąlygose.
Jei būtų nustatyta, kad bendrovė savo reklamoje skatino pirkti žadėdama įvairius prizus, nuolaidas ar kitą naudą, tačiau savo įsipareigojimų nevykdė, tokie veiksmai galėtų turėti vartotojų klaidinimo požymių“, – aiškino tarnybos atstovai.
Jie nurodė, kad visų pirma vartotojas turi kreiptis į pardavėją. Jei pardavėjas neatsako per 14 d. arba gautas atsakymas vartotojo netenkina, jis gali kreiptis į VVTAT dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka.
„Labai svarbu, kad vartotojas aiškiai suformuluotų savo reikalavimą. Pvz.: nedelsiant suteikti žadėtą prizą, sumokėti atsižvelgiant į prizo piniginę vertę ar pan.
Gavusi tokį prašymą VVTAT vertins į bendrovės veiksmus dėl galimos nesąžiningos komercinės veiklos“, – komentavo tarnyba.
