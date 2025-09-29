Didieji miestai skelbia, kada įjungs šildymą: štai kiek teks mokėti

Kol vienos vienos savivaldybės jau skelbia, kada gyventojai gali tikėtis šildymo, kitos vis dar stebi orų prognozes ar atsiklausia pačių gyventojų nuomonės.
Tad kada savivaldybės žada pradėti šildymo sezoną?
Vilnius paskelbė šildymo sezono pradžią
Vilniaus miesto savivaldybė šiandien nusprendė, kad šildymas mieste bus įjungtas nuo rugsėjo 30 d.
Pernai vilniečiai šildymo sulaukė spalio 14 d., 2023 m. – spalio 16 d., o 2022 m. – spalio 17 d.
2025–2026 m. sezonas pradedamas 7 proc. mažesne šilumos kaina nei pernai spalį, rašoma pranešime žiniasklaidai. Spalį šilumos kaina Vilniuje yra 5,42 ct/kWh be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) arba 5,91 ct/kWh su 9 proc. PVM.
Tačiau nuo 2026 m. sausio 1 d. Seimo sprendimu visoje šalyje keisis PVM tarifas centralizuotam šildymui ir karštam vandeniui didės. Šiuo metu laikomas 9 proc. tarifas turėtų didėti iki 21 proc., t. y. 12 proc.
Taigi dėl didesnio mokesčio už šildymą gyventojams gali tekti mokėti daugiau, net jei pati šiluma ir būtų kiek pigesnė.
Šildymo sezono pradžia Kaune
Pernai Kaune šildymo sezonas buvo pradėtas spalio 11 d., 2023 m. – spalio 16 d., 2022 m. – spalio 17 d., o 2021 m. – rugsėjo 27 d.
Vis tik atsakymo, kada šildymo sezonas bus skelbiamas šiemet, Kauno miesto savivaldybė dar nepateikė.
Kada tikėtis šildymo Klaipėdoje?
Klaipėdos miesto savivaldybės atstovai nurodė, kad kol kas neplanuoja pradėti šildymo sezono, bet nuolat stebi orų prognozes.
„Savivaldybė nustato oficialią šildymo sezono pradžią, atsižvelgdama į faktinę lauko oro temperatūrą. Šilumos vartotojai, įskaitant ir daugiabučių gyventojus, balsų dauguma gali ir patys apsispręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios.
Ji nebūtinai turi sutapti su savivaldybės nustatyta šildymo sezono pradžia“, – komentare paminėjo Klaipėdos savivaldybė.
Pernai Klaipėdos mieste šildymo sezonas buvo pradėtas spalio 14 d., 2023 m. – spalio 18 d., o 2022 m. – spalio 26 d.
Dėl šildymo Šiauliuose meras atsiklausė gyventojų
Tuo metu Šiaulių meras Artūras Visockas socialiniame tinkle „Facebook“ šiandien paskelbė, kad orai vėsta ir nuo jo sprendimo priklauso, kada mieste bus įjungtas centrinis šildymas.
„Man norisi pernelyg nelaukti ir jau šią savaitę įjungti darželius, mokyklas ir kitas viešas įstaigas. O kitą savaitę pajungti visą likusį miestą? Mat žmonių sveikata yra prioritetas. Ligos ir gydymas kainuoja brangiau negu savaitė ar dvi patalpų šildymo?
Tuo labiau, kad absoliuti dauguma namų šildymo sistemos yra tvarkingos ir veikia pagal išorės temperatūrą. Techniškai sezonui yra pasiruošta. Koks šiuo klausimu būtų jūsų patarimas ir nuomonė?“ – teiravosi meras.
Šis A. Visocko įrašas sulaukė apie 1 tūkst. komenarų. Gyventojai beveik vienbalsiu pritarė šildymą jungti kuo greičiau, kad ir dabar, kadangi butuose – drėgna, o naktys – labai šaltos.
„Labai laukiam šildymo. Tik už, kad kuo greičiau“, – rašė Inga.
„Jungiam šią savaitę visiems. Ir kuo greičiau“, – pritarė Edvinas.
Kada paprastai pradedamas šildymo sezonas?
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) atkreipia dėmesį, kad sinoptikai jau prognozuoja artėjantį atšiauresnį orą Lietuvoje: artimiausias 2 savaites vidutinė paros temperatūra nepakils aukščiau +10 °C.
Be to, numatomos šalnos naktimis ir lietūs, o tai jutiminę temperatūrą daro dar nemalonesnę.
„Kviečiame savivaldybių vadovus parodyti gerą valią ir empatiją daugiabučių gyventojams – užtikrinkime gyventojams higieniškas sąlygas ir jaukumą namuose“, – rašoma LŠTA pranešime spaudai.
Asociacija primena, kad šildymo sezono pradžią savo nutarimu paskelbia savivaldybės institucija, įprastai – savivaldybės meras.
Teisiškai daugiabučio šildymas turėtų būti pradėtas, jei gyvenamosiose patalpose vidutinė temperatūra nukrenta žemiau +18 °C.
LTŠA prezidentas dr. Valdas Lukoševičius atkreipė dėmesį, kad anksčiau naudotas kriterijus šildymo pradžiai – kai 3 paras iš eilės vidutinė temperatūra yra žemesnė nei 10 °C – yra tik orientacinis.
Kadangi šildymas patalpose turi užtikrinti higienos normomis nustatytą temperatūrą nuo +18 iki +22 °C.
Savivaldybės nejungia šildymo, nes taupo?
V. Lukoševičius paminėjo, kad formaliai gyventojai gali pareikalauti pradėti šildymą nelaukdami savivaldybės nutarimo, jeigu tam pritaria daugiau kaip pusė namo gyventojų.
„Tam reikia organizuoti gyventojų balsavimą, tačiau tai – papildomas darbas administratoriams, o gyventojų nuomonės gali būti skirtingos.
Dėl šių priežasčių retai pasinaudojama šia galimybe ir taip pažeidžiama kai kurių gyventojų teisė gyventi higieniškomis sąlygomis“, – teigė LTŠA prezidentas.
Anot jo, pereinamuoju laikotarpiu labai išauga peršalimo ligomis sergančiųjų skaičius, o prie to esą prisideda higienos normų neatitinkančios sąlygos daugelyje būstų.
V. Lukoševičius skaičiuoja, kad spalio mėnesį vidutinė šildymo sąskaita siekia apie 1–2 eurus per parą, o tai yra mažiau nei šildymasis elektra arba vaistams išleisti pinigai.
„Kompensacija už šildymą mokama nuo pirmos to mėnesio, kai pradedamas šildymo sezonas, dienos. Įprastai šildymo sezonas pradedamas spalio mėnesį, tad kompensacijas gaunantys gyventojai jų neprarastų.
Kai kurios savivaldybės, atidėliodamos šildymo pradžią, galimai taupo lėšas, mokamas kaip kompensacija už šildymo išlaidas. Deja, toks taupymo būdas gyventojų sveikatos ir patogumo sąskaita – nepriimtinas“, – pabrėžė asociacijos prezidentas.
