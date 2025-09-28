Butas netoli Vilniaus centro – vos 22,8 tūkst. eurų: štai ko dar galite rasti

Vis tik ar už tokią sumą įmanoma rasti normalų būstą? Pasižvalgykime, kaip jie atrodo.
Butai vos už 200 eurų
Pvz., Turto bankas siūlo 54,99 kvadratinio metro 1 kambario butą pirmame aukšte, Šiaulių rajono savivaldybėje, Žarėnų kaime.
„Tai – kaimo tipo gyvenvietė, kurioje dominuoja individualūs gyvenamieji namai, nedidelio intensyvumo užstatymas bei natūrali gamtinė aplinka. Vietovė pasižymi išlaikyta urbanistine struktūra, o gyvenamieji sklypai išsidėstę šalia pagrindinių kaimo gatvių.
Teritorija administraciniu požiūriu priskiriama seniūnijos centrui, todėl čia veikia pagrindinės viešosios įstaigos bei socialinė infrastruktūra“, – rašoma skelbime.
Pradinė šio buto kaina – 203 eurai, o kainos didinimo intervalas aukcione – 50 eurų.
Už panašią – 230 eurų – pradinę kainą siūlomas 11,12 kv. m. 1 kambario butas trečiame aukšte iš trijų, Radviliškio rajono savivaldybėje, Vėriškių kaime.
Namo dalis su kiemu už 400 eurų
Kiek brangesnis (317 eurų) yra 19,42 kv. m. 1 kambario butas ketvirtame aukšte iš penkių, Akmenės rajone, Ventoje, kur, pasak skelbimo, yra įvairių įstaigų (vaistinė, mokykla), prekybos vietų.
O už 400 eurų jau galima rasti 16,04 kv. m. butą name kartu su 0,05 hektaro sklypu. Jis yra Plungės rajone, Milašaičių kaime – 6 km nuo Plungės miesto centro.
„Milašaičiai – tai nedidelė, rami gyvenvietė, kuri yra seniūnaitijos centras, apsupta Medingėnų–Milašaičių miškų. Šalia kaimo teka Minijos intakas Didžioji Sruoja, kuris ne tik kuria estetinę aplinką, bet ir padidina teritorijos rekreacinę vertę.
Gyvenvietėje vyrauja vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji namai, teritorija yra gyvenamosios paskirties, aplinka – prižiūrėta, dominuoja nuolatiniai gyventojai“, – rašoma skelbime.
Pigiausias butas Vilniuje – 3 km iki centro
Pigiausias Turto banko išvaržomas butas sostinėje yra Vilkpėdės seniūnijoje, Geležinio vilko gatvėje.
Skelbime rašoma, kad aplinkinėje teritorijoje vyrauja daugiabučiai gyvenamieji namai ir kitos paskirties pastatai, yra nemažai mokyklų, darželių, parduotuvių.
Artimiausia visuomeninio transporto stotelė „Vingio parkas st.“ yra maždaug 100 m atstumu. O nuo buto iki Vilniaus miesto centro – 3 km.
Šio 12,14 kv. m. 1 kambario buto, esančio trečiame aukšte iš penkių, pradinė kaina siekia 22,8 tūkst. eurų.
Pigiausias butas Kaune
Tuo metu Kaune iš pigiausiai siūlomų Turto banko variantų galima rasti dalį gyvenamojo namo kartu su keliais kiemo statiniais.
Amaliuose, Lanksvų tak. esančio namo 27,34 kv. m. siūlomi vos už 1 150 eurų.
Netoli yra nemažai mokyklų, darželių, parduotuvių, o Kauno centras nuo namo nutolęs apie 12 km.
Vis tik norint Kaune pigiai įsigyti visą (o ne dalį) turto, jau teks pakloti bent 20,9 tūkst. eurų – tiek atsieina 20,26 kv. m. 1 kambario butas pirmame aukšte, Dainavoje, Partizanų gatvėje.
Pigiausias butas Klaipėdos centre
Klaipėdoje, Poilsio rajone, Rambyno gatvėje, už pradinę 5,6 tūkst. eurų kainą galima įsigyti pusę buto (9,28 kv. m.) penktame aukšte iš penkių su rūsiu ir bendro naudojimo patalpomis.
O norint viso buto jau teks išleisti bent 34,6 tūkst. eurų – už tiek siūlomas 27,8 kv. m. 1 kambario butas devintame aukšte iš devynių, pačiame Klaipėdos centre, Kauno mikrorajone, Šilutės pl.
Atstumas nuo daugiabučio iki Baltijos jūros – 6 km, iki senamiesčio ir Danės upės – apie 2 km.
„Visos privažiavimo gatvės – asfaltuotos, įrengti šaligatviai, gatvių apšvietimas, žaliosios zonos, įrengtos automobilių parkavimo aikštelės, vaikų žaidimo aikštelės“, – rašoma skelbime.
Būsto kainos Lietuvoje kyla
Registrų centro duomenimis, vidutinė buto 1 kv. m. kaina Vilniuje šiuo metu siekia 2,9 tūkst. eurų. Kaune – beveik 1 tūkst. eurų pigiau. O 1 kv. m. kaina Klaipėdoje siekia 1,7 tūkst. eurų.
„Perka labai aktyviai būstą ir tai jau pradeda atsispindėti kainų tendencijose. Kurį laiką kainos Vilniuje nedidėjo, dabar matome, kad jos yra maždaug 4 proc. didesnės nei prieš metus. Sparčiausiai kainos auga Kaune“, – naujienų portalui tv3.lt anksčiau komentavo „Swedbank“ ekonomistas Nerijus Mačiulis.
Vidutinė gyvenamojo namo 1 kv. m. kaina taip pat didžiausia Vilniuje – 2,2 tūkst. eurų. Tačiau čia Klaipėda jau lenkia Kauną – pajūryje namai yra brangesni.
Tuo metu Lietuvos antrinėje rinkoje parduodamų butų kaina per metus – šių metų liepą palyginti su praėjusių metų liepa – augo vidutiniškai 11 proc., o per mėnesį – liepą palyginti su birželiu – kaina augo 1,3 proc., rodo Lietuvos banko indeksas.
Jo duomenimis, kainos labiausiai augo Kaune – atitinkamai 13,4 proc. ir 2,5 proc., Vilniuje – atitinkamai 10,7 proc. ir 1,5 proc., Klaipėdoje – 10,3 proc. ir 2,3 proc.
Visoje Lietuvoje, išskyrus Vilnių, per metus butai brango 10,5 proc., per mėnesį – 1,7 proc., o, išskyrus Vilnių, Kauną ir Klaipėdą, – atitinkamai 8,9 proc. ir 0,3 proc.
