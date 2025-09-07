Už tokį elgesį darbe atleidžia be įspėjimo ir išeitinės išmokos: reikėtų griežtinti?

Su tuo susidūrė vilnietė Neda (tikras vardas ir pavardė – redakcijai žinomi), kuri kentė nepavydėtiną vadovės elgesį, kol galiausiai vadovė buvo atleista už mobingą.
„Na, ir ką jūs galvojate? Netrukus mūsų įmonę perpirko, pasikeitė savininkai, keitėsi valdžia. Ir tą pačią vadovę vėl priemė. Ir dar į tą pačią poziciją. Ar nors kiek jos elgesys pasikeitė? Ne.
Ar taip išvis galima? Atleisti vadovą už mobingą ir po to lyg niekur nieko vėl įdarbinti! Tai kas tada iš to atleidimo? Jei jokia atsakomybė vis tiek negresia”, – piktinosi Neda.
Ar gali priimti už mobingą atleistą darbuotoją?
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) pirmininkės pareigas laikinai einančios Dalios Jakutavičės teigimu, už mobingą atleisto darbuotojo grąžinimas į tą pačią vadovaujančią poziciją rodo, kad įmonė labiau gina vadovo interesus nei kolektyvo gerovę.
„Reikėtų gerai pasvarstyti galimybę likti tokioje įmonėje. Psichologinis smurtas darbe turi turėti pasekmes. Priešingu atveju jis tampa norma. Vien vidaus taisyklių nepakanka. Reikia aiškesnio teisinio reguliavimo.
Pvz., kad už mobingą atleistas vadovas kurį laiką negalėtų grįžti į vadovaujančias pareigas. Atsakomybė turi kristi ir ant įmonių, kurios toleruoja tokį elgesį“, – pabrėžė D. Jakutavičė.
Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) psichologinio smurto darbe prevencijos skyriaus patarėja, vyriausioji darbo inspektorė Gina Pečiulytė neslėpė, kad pakartotinai priimti į darbą darbuotoją, kuris prieš tai buvo atleistas už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą, nėra draudžiama.
Vis tik Lietuvos darbdavių konfederacijos (LDK) prezidente Aurelija Maldutytė paminėjo, kad, ieškant naujo vadovo ar bet kokio kito darbuotojo, dažniausiai prašoma buvusios darbovietės kontaktų, kad būtų galima pasikalbėti apie kandidato patirtį ankstesnėje įmonėje.
„Tokio pokalbio metu gali atsiskleisti kandidato konfliktiškumas, nepagarba ar pan. Galbūt nebus atskleista iki galo, dėl ko asmuo buvo atleistas, bet kryptis turbūt būtų labai aiški.
Žinoma, tą galima daryti tik su kandidato sutikimu ir jo nurodytais kontaktais, o tai apriboja galimybes sužinoti daugiau apie būsimą darbuotoją. Bet Lietuva yra nedidelė – turbūt visada gali kažką išgirsti, sužinoti. Ypač mažesniuose miesteliuose žmonės dalijasi savo patirtimi, ypač – bloga“, – pastebėjimais dalijosi darbdavių atstovė.
Kaip atpažinti mobingą?
G. Pečiulytė atkreipė dėmesį, kad teisės aktai neapibrėžia mobingo sąvokos, tačiau 2022 m. buvo įteisintas priekabiavimo ir smurto (įskaitant psichologinį) draudimas.
Jos aiškinimu, smurto sąvoka yra labai plati – tai gali būti bet koks nepriimtinas darbdavio ar darbuotojų elgesys ar jo gresmė.
Pvz., kai vieną kartą ar pakartotinai siekiama padaryti fizinį, psichologinį, seksualinį ar ekonominį poveikį, diskriminuoti, įžeisti asmens orumą, sukurti bauginančią, priešišką, žeminančią, įžeidžiančią aplinką, dėl kurios atsirado ar galėjo atsirasti fizinė, turtinė ar neturtinė žala.
„Tuo metu teisės doktrinoje mobingas paprastai suprantamas kaip ilgalaikis, sistemingas psichologinis teroras, kurį grupė ar darbuotojas taiko dažniausiai vienam asmeniui“, – pridūrė vyr. darbo inspektorė.
Vis tik darbdavių atstovė pastebi, kad mobingo sąvoka yra labai dažnai naudojama, bet daug kas nežino, kas tai iš tikrųjų yra.
„Kai vadovas rėkia, nepagarbiai elgiasi ir pan., tai nėra mobingas. Tai tiesiog yra žmogus–chamas, neišauklėtas, nevaldantis emocijų. Dažnai pasitaiko, kad aukštesnių pareigų žmogus duoda griežtus nurodymus, priržiūri, ar darbas atliekamas laiku, atsakingai, gerai, o kai kuriems atrodo, kad tai jau yra mobingas.
Man pačiai tenka susidurti, kai žmonės darbe konfliktuoja tarpusavyje, nepagarbiai elgiasi ir pan. Bet, jei įvyksta kažkoks konfliktas, tai nėra mobingas, tai labai dažnai būna tiesiog konfliktas“, – kalbėjo A. Maldutytė.
Anot jos, mobingas yra psichologinis smurtas, o jis jau jokiu būdu negali būti toleruojamas nei darbe, nei bet kokioje kitoje aplinkoje:
„Jei žmogus įtaria, kad tai gali būti mobingas, jis visada gali pasiskambinti į VDI ir pasiklausti specialistų, ar tai yra mobingas, ar ne.“
Kas gresia už mobingą darbe?
VDI atstovė įspėja, kad už smurtą ir priekabiavimą asmuo gali būti atleistas iš darbo be įspėjimo, neišmokant išeitinės išmokos, kadangi tai – šiurkštus darbo pareigų pažeidimas.
G. Pečiulytė pabrėžė, kad smurto negalima toleruoti, todėl patyrus nepriimtiną elgesį darbe reikėtų aktyviai ginti savo teises.
„T. y. raštu kreiptis į darbdavį su pranešimu apie patiriamą psichologinį smurtą, kuo detaliau aprašant situaciją ir pateikiant visus turimus įrodymus.
Jeigu darbdavys pats yra netinkamo elgesio iniciatorius arba jis nesiima jokių veiksmų, kad išnagrinėtų pranešimą ir užkirstų kelią psichologiniam smurtui, darbuotojas gali teikti skundą VDI“, – nurodė vyr. darbo inspektorė.
D. Jakutavičė pritarė, kad darbuotojai neturi likti vieni, tad taip pat gali kreiptis į profesinę sąjungą, kuri užtikrins, kad problema nebūtų „numarinta“ įmonės viduje.
„Jei mobingas – sisteminis, galima reikalauti ir žalos atlyginimo teisme. Darbo inspekcijos skyrius atliks įmonėje tyrimą, ar egzistuoja tinkamos tvarkos, apsaugančios darbuotojus nuo galimo mobingo.
Apklaus visus įmonės darbuotojus apie psichologinę aplinką darbovietėje, tuomet priims sprendimą, ką toliau daryti su darbdaviu“, – kalbėjo profsąjungų atstovė.
Kaip įrodyti mobingą darbe?
G. Pečiulytė atkreipė dėmesį, kad smurtą / priekabiavimą reikia įrodyti. Tam tinka įvairūs dokumentais, SMS žinutės, el. laiškai, nuotraukos, vaizdo ar garso įrašai, liudininkų, galinčių patvirtinti nederamą kito asmens elgesį, parodymai ir pan.
LPSK atstovė neslėpė, kad mobingas Lietuvoje yra paplitęs labiau, nei norėtųsi pripažinti.
Anot jos, dažniausiai jis reiškiasi darbuotojų ignoravimu, nuolatiniu menkinimu, informacijos slėpimu, nepagrįstu rėkimu ar spaudimu.
„Žmonės vis dažniau prabyla, tačiau jų apsauga – dar silpna, nes įrodyti mobingo atvejį darbe yra sunku.
Labai gerai veikia tokių atveju viešinimas ir nebijojimas papasakoti savo istoriją“, – akcentavo D. Jakutavičė.
