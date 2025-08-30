Už šią lietuvišką monetą galite gauti ir 3 tūkst. eurų: ar turite?

Už paprastą monetą jums pinigų niekas nepasiūlys, tačiau, jei moneta yra labai reta (pvz., proginė ar iškaldinta su klaida) jums už ją gali pasiūlyti tūkstančius eurų.
Už lietuvišką monetą – virš 3 tūkst. eurų
Ypač reta ir vertinga moneta, galėjusi laisvai atsidurti bet kurio iš jūsų kišenėje, yra 2021 m. išleista Žuvinto biosferos rezervatui skirta moneta.
Šio kolekcininkams skirto 2 eurų tiražo dizaineriai – Eglė Ratkutė ir Ernestas Žemaitis – siekė pavaizduoti Žuvinto biosferos rezervatui būdingą aplinką, biologinę įvairovę, kurioje gyvena daugiau nei 4,2 tūkst. gyvūnų, augalų ir grybų rūšių.
Vis tik 10 proc. šių monetų (t. y. iš 500 tūkst. vos 500 jų) buvo iškaldintos su klaida – vietoje lietuviškų žodžių „Laisvė, vienybė, gerovė“ ant briaunų buvo iškalta latviška frazė „Dievs, sveti Latviju“ (liet. „Dieve, laimink Latviją“).
Dėl šių monetų retumo ir didelės paklausos, kai kur jų vertė siekia ir kelis tūkstančius eurų. Pvz., internetinių aukcionų ir prekybos svetainėje „eBay“ už ją prašoma 1 985 eurų.
Parduotuvėje „Florinus“ ji parduodama kiek daugiau nei už 3 tūkst. eurų.
Jei turite šią monetą, vadinasi, turite daug daugiau, nei 2 eurus.
Moneta su žmogeliuku – štai kiek verta
Didelė tikimybė, kad į jūsų piniginę pateko ir 2009 m. išleistos riboto tiražo 2 eurų, skirtos Europos Ekonominės ir pinigų sąjungos dešimtmečiui (1999–2009 m.) paminėti.
Šios 2 eurų monetos dizainas skiriasi nuo įprasto tuo, kad kitoje jos pusėje yra unikalus Graikijos banko kalyklos skulptoriaus George Stamatopoulos piešinys.
Ant šios monetos nugarėlės pamatysite žmogeliuko kontūrus (angl. stickman) ir euro simbolį, įrėmintus apskritime. Šis piešinys vaizduoja komercinius mainus per visą Europos istoriją.
Monetos apačioje yra užrašas „UEM 1999–2009“, reiškiantis Ekonominės ir pinigų sąjungos jubiliejų. Ir visa tai supa 12 Europos Sąjungos žvaigždžių.
Einant metams šios monetos vertė pastebimai kilo. Jei anksčiau kai kuriuose internetiniuose aukcionuose ji buvo pardavinėjama už 500 eurų, tai dabar ji yra pardavinėjama ir už kelis tūkstančius eurų.
Pvz., internetinėje parduotuvėje „Etsy“ ją galima įsigyti už keliasdešimt ir kelis šimtus eurų, tačiau nemažai pardavėjų ją siūlo ir už 800, 900 ar net 1,7 tūkst. eurų.
Tarp kolekcinių Lietuvos monetų – kubas
Nemažą vertę turi ar ateityje gali turėti ir Lietuvos banko (LB) kaldintos kolekcinės ir proginės monetos, kadangi yra išskirtinės ir itin riboto tiražo.
Pvz., Lietuvos laisvės kovos sąjūdžiui skirta 50 eurų moneta yra verta 375 eurų.
Gamtos apsaugai skirta netaisyklingos formos 10 eurų moneta „Nėra planetos B“ yra verta 77 eurų.
20 eurų Moneta „Metro Cattolico – 350“ yra verta 117 eurų. Nemažai šių monetų LB jau nebeturi, tad norint jas įsigyti gali tekti sumokėti daug daugiau.
O, jei tokių monetų turite jūs, gali būti, kad kolekcininkai už jas sumokės daug daugiau. Pvz., moneta „Nėra planetos B“ svetainėje „eBay“ aukcionų metu siūloma už 189,95 euro.
Lietuvos monetų kalykloje buvo iškaldinta ir įdomesnių dalykų. Pvz., 2024 m. gruodį LB pristatė dalininko Egidijaus Rapolio 100 eurų kubo formos „monetą“, skirtą dirbtiniam intelektui.
Jos kaina šiuo metu siekia 1 340 eurų, tačiau pasaulinėje rinkoje jos vertė yra kur kas didesnė. Pvz., portale „CoinsWeekly“ šis kubas patenka tarp vienų vertingiausių monetų. Jo vertė portale įvardyta net 4 tūkst. eurų.
Kaip atpažinti ir kur ieškoti vertingų monetų?
Kadangi pasaulyje iškaldinama šimtai tūkstančių monetų, neišvengiamai atsiranda nuokrypių, ypač, kai nusidėvi štampai ir kiti mechanizmai.
Taigi, jei radote monetą su klaida, neįprastos formos ar pan., verta ją patikrinti internete. Gali būti, kad ji slepia žymiai didesnę vertę, nei atrodo iš pradžių.
Norint atpažinti vertingą monetą, svarbu atkreipti dėmesį į:
- tiražą – kuo jis mažesnis, tuo moneta vertingesnė;
- būklę – kuo mažiau pažeista, tuo vertingesnė;
- klaidas – jos padaro monetą unikalią ir vertingą;
- leidimą – jei tai yra proginė ar pan. moneta, ji dažniausiai bus daug vertingesnė.
Retų monetų patariama ieškoti ten, kur kiti neieško, rašo užsienio žiniasklaida.
Tai gali būti senų namų sienos ir palėpės, kiemai, upeliai ar fontanai, parkai, miškai, pakrantės (tam gali padėti metalo detektorius).
Norėdami padidinti tikimybę atrasti tokių monetų, popierinius ar skaitmeninius pinigus bankuose išsikeiskite į monetas – tarp jų galite rasti nemažai reto tiražų monetų.
Turgavietėse ir sendaikčių turguose žmonės kartais parduoda monetas, nežinodami tikrosios jų vertės, tad verta pasižvalgyti ir ten.
Taip pat galite paprašyti draugų ar šeimos parodyti jų senas monetas, metų metus gulinčias stalčiuose – galbūt rasite ką nors vertingo.
