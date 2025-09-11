Prekybos tinklų pirkėjai – pasipiktinę: už sustojimą apsipirkti teks mokėti 2,50 euro?

Tuo socialiniuose tinkluose piktinosi vilniečiai, kurie nustebo prie vienos iš „Maximos“ parduotuvių pamatę Raudonąją zoną, kurioje parkingas net ir parduotuvės klientams kainuoja 2,50 euro už valandą.
„Puikios naujienos Vilniaus miesto gyventojams. Nuo šiol norėdami nusipirkti valgyti Vilniaus Mindaugo g. „Maximoje“ Valdui Bekunksui turėsite susimokėti už Raudonąją zoną 2,50 euriuko, jokio nemokamo laiko neliko...“ – rašė gyventojas.
Kodėl stovėjimas prie „Maximos“ pabrango?
„Maximos“ Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento direktorė Snieguolė Valiaugaitė nurodė, kad automobilių stovėjimo vietos prie parduotuvės ir Karaliaus Mindaugo mokyklos T. Ševčenkos gatvėje (tarp Mindaugo ir Algirdo gatvių) priklauso Vilniaus miesto savivaldybei.
Taigi tai nėra prekybos tinklo aikštelė: „Už šias stovėjimo vietas ilgą laiką mokėjome stovėjimo vietų rezervavimo mokestį, tačiau ilgainiui neradome galimybės užtikrinti, kad šiomis parkavimo vietomis naudotųsi tik „Maximos“ parduotuvės lankytojai.
Todėl nusprendėme sutarties su savivaldybe nepratęsti. Kaip su šioje T. Ševčenkos gatvės atkarpoje esančiomis parkavimo vietomis elgtis toliau, sprendžia Vilniaus miesto savivaldybė.“
Vilniaus miesto savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ Automobilių stovėjimo veiklos organizavimo vadovas Donatas Dirginčius aiškino, kad greta esanti T. Ševčenkos gatvė dar 2012 m. buvo įtraukta į Raudonąją zoną.
Nuo to laiko prekybos centras buvo priėmęs sprendimą išpirkti ir klientams leisti naudotis ten esančiomis stovėjimo vietomis.
„Anksčiau buvo galima nemokamai parkuotis 2 valandas. Prekybos tinklui nusprendus nebeišpirkinėti šių vietų, jose pradėjo galioti įprastinės vietinės rinkliavos taisyklės.
Dabar, kaip ir visur, Raudonojoje zonoje minimali stovėjimo trukmė yra 12 min., kaina – 0,50 euro. Valanda kainuoja 2,50 euro, apmokestinimas taikomas pirmadieniais–šeštadieniais, nuo 8 iki 22 val.“ – vardijo D. Dirginčius.
Kur „Maximos“ pirkėjams statyti automobilius?
S. Valiaugaitė atkreipė dėmesį, kad Mindaugo g. „Maximos“ lankytojai ir toliau įprasta tvarka gali naudotis parduotuvei priklausančiomis parkavimo aikštelėmis.
Viena yra antrame aukšte, o kita – antžeminė, esanti tarp parduotuvės ir užvažiavimo į antro aukšto parkavimo aikštelę.
Čia automobilių stovėjimas pirmas 2 val. yra nemokamas, o nuo 3 val. yra taikomas mokestis.
„Beveik visos mūsų parduotuvės turi nuosavas automobilių stovėjimo aikšteles, išskyrus kelias išimtis. Tai – nedidelė dalis mažesnių parduotuvių, įsikūrusių daugiabučių namų pirmuose aukštuose.
Sprendimą dėl miesto parkavimo vietų rezervavimo mūsų pirkėjams priimame individualiai, įvertinę konkrečios parduotuvės lankytojų poreikius“, – komentavo S. Valiaugaitė.
O savivaldybės įmonės atstovas paminėjo, kad verslai dažniausiai turi galimybę išpirkti stovėjimo vietas savo klientams. O jų kaina priklauso nuo kelių veiksnių, vienas iš jų – rinkliavos zonos tipas.
Mokamas stovėjimas kitose parduotuvėse
„Norfa“ atstovas spaudai Darius Ryliškis patikino, kad prekybos tinklas turi tik vieną aikštelę, kuri priklauso savivaldybei ir yra apmokestinama kaip Violetinė zona.
Tokia aikštelė yra prie „Norfos“ Vilniuje, Ateities g. 48, ir kainuoja 0,80 euro už valandą. Vis tik ten 1 val. stovėjimo yra nemokama.
Tuo metu „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė neatsakė, kiek tiksliai parkavimo aikštelių prie parduotuvių nepriklauso prekybos tinklui.
Tačiau paminėjo, kad savivaldybei, prekybos centrams ar „Unipark“ priklausančių aikštelių yra „tik nedidelė dalis“, o kai kur parkavimo vietos yra atviros.
Tačiau G. Kitovė patikino, kad bet kokiu atveju prie visų „Iki“ parduotuvių pirkėjai tam tikrą laiką gali parkuotis nemokamai.
O vienintelė mokama stovėjimo aikštelė „Lidl“ pirkėjams yra Vilniaus senamiestyje esančiame „G9“ prekybos centre.
Prekybos tinklo viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė nurodė, kad ši „Lidl“ parduotuvė neturi atskiros aikštelės, todėl klientai gali naudotis nebent šalia esančia požemine „G9“ stovėjimo aikštele, kurioje taikomi centro nustatyti parkavimo įkainiai.
Vis tik ji paminėjo, kad net ir čia pirkėjai gali pasinaudoti nemokamu parkavimu, jei „Lidl“ parduotuvėje įsigyja prekių už 10 eurų ir daugiau.
„Su vienu pirkimo kvitu galima apmokėti 1 val. automobilio stovėjimo. Apsipirkus reikia nuskenuoti pirkimo kvitą požeminės stovėjimo aikštelės automate.
Nemokamai pasinaudoti automobilio stovėjimo paslauga galima tik su tos dienos apsipirkimo kvitu“, – aiškino L. Skersytė.
Kiek laiko parkavimas būna nemokamas?
G. Kitovės teigimu, „Iki“ pirkėjai parkuotis prie parduotuvių gali nemokamai 1 val., 2 val. ir pan. – laikas priklauso nuo konkrečios vietos ir parkavimo aikštelės savininko nustatytų taisyklių:
„Vienaip ar kitaip, atvykus apsipirkti į parduotuvę pirkėjams mokėti nereikės. Na, o, jeigu žmogus nuspręs mašiną palikti ilgesniam laikui, toliau gali būti taikomi įkainiai pagal aikštelės nustatytas taisykles, jei tokių yra.“
D. Ryliškis antrino, kad prie visų „Norfos“ stovėjimų aikštelių yra numatytas tam tikras nemokamas stovėjimo laikas, kurio pakanka apsipirkimui.
Jis atkreipė dėmesį, kad laiko limitai nustatyti ne tam, kad prekybos tinklas užsidirbtų, o tam, kad žmonės nepalikinėtų automobilių ilgam laikui ir netrukdytų kitiems pirkėjams.
Tuo metu L. Skersytė patikino, kad dauguma „Lidl“ parduotuvių yra suprojektuotos taip, kad turėtų nuosavas automobilių stovėjimo aikšteles, tad absoliuti dauguma jas ir turi.
„Šiose aikštelėse parduotuvių darbo metu parkavimas yra nemokamas. Nemokamo parkavimo laiko visiškai užtenka patogiam apsipirkimui mūsų parduotuvėse.
Vairuotojai, nusprendę savo automobilius apmokestintose aikštelėse palikti ilgesnį laiką ir viršiję nurodytą nemokamą parkavimo laiką, už parkavimą gali patogiai atsiskaityti „Unipark“ programėle arba SMS žinute“, – kalbėjo prekybos tinklo atstovė.
O kiek mokamų ar nemokamų stovėjimo aikštelių prie savo parduotuvių turi prekybos tinklas „Rimi“, atstovai taip ir neatsakė.
