Absurdas pajūryje: nepatikėsite, už ką galite gauti 200 eurų baudą

Skaitytoja Evelina paskutinį vasaros savaitgalį leido Šventojoje. Jos centre, Kopų g. 17A, veikia nemažai atrakcionų: nuo apžvalgos rato iki itin ekstremalių aukštumoje esančių sūpynių ar laisvojo kritimo.
Eveliną nustebino atrakcionų parke pastebėta iškaba, įspėjanti, kad atrakcionuose yra draudžiama šaukti darbo dienomis nuo 22 val., o savaitgaliais – nuo 23 val., nors pats atrakcionų parkas veikia kasdien iki 24 val.
Už šaukimą atrakcione grasinama 200 eurų baudomis.
„Labai prajuokino, net šeimai ir draugams persiunčiau tą iškabą. Kaip atrakcionuose galima nerėkti? Juk to nesuvaldysi, tai – natūrali reakcija. Jei triukšmauti negalima po 22 ar 23 val., tai tada tegul jie tomis valandomis ir užsidaro.
Labai abejoju, kad jie legaliai gali rinkti baudas iš savo klientų. O ir kaip patikrinsi, kurie iš jų šaukė? Kažkoks absurdas“, – dalijosi skaitytoja.
Ar verslininkai gali gąsdinti baudomis?
Naujienų portalas tv3.lt mėgino susisiekti su atrakcionų parko atstovais „Baltijos atrakcionai“, kuriuos galimai valdo bendrovė „Pramogos“, tačiau nesėkmingai – jie neatsakė į tv3.lt prašymą paaiškinti, kada ir kodėl pakabino tokią iškabą, ar iš tiesų baudžia „rėkiančius“ ir pan.
Tuo metu Palangos miesto savivaldybės administracijos atstovė spaudai Tamara Zaiceva patikino, kad įspėjimas, kurį nufotografavo skaitytoja, nėra oficialus teisės aktas.
Jos spėjimu, tai veikiausiai yra privataus verslo bandymas iš anksto įspėti lankytojus dėl netinkamo elgesio, siekiant užtikrinti ramybę netoliese esantiems poilsiautojams.
„Jis traktuotinas tik kaip viena iš verslo inicijuotų prevencinių drausminimo priemonių. Be jokių abejonių, verslas neturi teisės skirti ar rinkti baudų už lankytojų elgesį atrakcionuose.
Taikyti baudas už triukšmavimą gali tik tų institucijų atstovai, kurie turi tam įgaliojimus (policijos, savivaldybės pareigūnai), bet tik esant atitinkamam administracinės teisenos protokolui, kuriame užfiksuotas pažeidimas“, – aiškino T. Zaiceva.
Skundų dėl atrakcionų triukšmo – daugybė?
Galima numanyti, kad tokia iškaba atrakcionų savininkai siekia bent kiek sumažinti klientų keliamą triukšmą, kadangi dėl jo skundžiasi vietiniai gyventojai ir poilsiautojai.
Pvz., rugpjūčio pradžioje socialiniame tinkle „Facebook“ gyventojas Viktoras dalijosi įrašu, kuriame skundėsi iš minėto atrakcionų parko aidinčiais garsiais šauksmais, įrenginių keliamu triukšmu, trankia muzika ir šviesų mirgėjimu, kai buvo 12 minučių po vidurnakčio ir parkas jau turėtų nebedirbti.
„Tai – ne pavienis atvejis, o sisteminė problema, kuri kartojasi kiekvieną vasaros vakarą. Ir vietoje realių sprendimų turime tik vieną akivaizdų faktą – Palangos savivalda nesugeba jos suvaldyti. O gal nemoka ar nenori? Greičiausiai nenori“, – svarstė Viktoras.
Jo teigimu, daugybė vietos gyventojų Šventojoje, taip pat ir Palangoje, jau kelerius metus iš eilės teikia skundus dėl naktinio triukšmo, girtų lankytojų elgesio, šviesų ir saugumo pažeidimų.
Kai kuriais atvejais iškviečiama policija, tačiau rezultato nėra – barai ir pramogų erdvės toliau veikia lyg niekur nieko.
Pasak Viktoro, kiekvienas nesuveikęs skundas yra tik dar vienas signalas, kad Palangos savivaldybė nebeatstovauja gyventojų, o atvirai stoja į triukšmingo verslo pusę, ignoruodama viešąjį interesą ir gyventojų teisę į ramybę.
„Gyventojų pareiga – netylėti. Kiekvienas fiksuotas pažeidimas turi virsti skundu, kiekvienas skundas – dokumentuota spaudimo priemone. Jei vietos valdžia negeba imtis veiksmų, tuomet laikas į šį reikalą įtraukti žiniasklaidą, policiją ir inicijuoti tyrimus dėl galimo savivaldybės neveiksnumo, galimo piktnaudžiavimo ar net galimai tarnybinių pareigų neatlikimo.
Užteks dangstyti akivaizdų chaosą ir nesugebėjimą užtikrinti viešosios tvarkos. Jei barai, atrakcionai ir kitos pasilinksminimo vietos valdo miestą, tai kam tada išvis reikalinga savivalda?“ – svarstė gyventojas.
Baudos už triukšmą – kada skiria?
Tuo metu Palangos savivaldybės atstovė spaudai primena, kad šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais, kitokiais garsiniais aparatais ar kiti triukšmą keliantys veiksmai gatvėse, aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte ir kitose viešosiose vietose yra draudžiami.
O vakaro (nuo 19 val. iki 22 val.) ir nakties (nuo 22 val. iki 7 val.) metu šie veiksmai yra draudžiami ir gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose. Tai yra viešosios rimties trikdymas.
Pasak T. Zaicevos, toks pažeidimas užtraukia baudą asmenims nuo 80 iki 200 eurų, juridinių asmenų vadovams arba kitiems atsakingiems asmenims – nuo 200 iki 300 eurų.
Esant pakartotinam pažeidimui baudos didėja iki 400 eurų.
