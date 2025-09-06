Planuojate pirkti, remontuoti ar statyti namus? Štai kada galite susigrąžinti pinigus

„Šiuo metu turime tokį labai nemalonų atvejį, kai gruntas po namu nebuvo tinkamai paruoštas, nebuvo nukirstos durpės, todėl grindys dabar smenga.
Jas visas reikės ardyti, namo savininkams – išsikelti ir iš naujo viską daryti“, – pasakoja įmonės „Statybų pretenzija“ direktorius ir steigėjas Ramūnas Mackevičius.
Anot jo, tokių atvejų Lietuvoje – daugybė. Tad kaip jų išvengti, o su tuo susidūrus – susigrąžinti pinigus?
Paslėptas pelėsis ir sudegusi pirtis
Ginčus dėl nekokybiškų statybų ar remonto darbų spręsti padedančios įmonės direktorius nurodė, kad kiekvieną savaitę vidutiniškai sulaukia 3 naujų klientų.
Jis vardijo, kad dažniausiai žmonėms problemų kyla su stogais, sienomis, namo šiltinimu, taip pat su nekokybiškais santechnikos darbais, elektra.
„Pvz., sūnus mamai ieškojo buto. Mamai vienas butas patiko – gražiai padarytas remontas ir t. t., tai sumokėjo avansą. Bet yra svarbus dalykas – jei senesniuose butuose yra gražiai padarytas remontas, reikia būti atidiems.
Šviežiai padarytu remontu visokiausi grybeliai, pėlėsiai ir kiti trūkumai būna slepiami, kas ir buvo šiuo atveju. Iš pradžių pardavėjai sakė, kad avansas – sumokėtas ir jo negrąžins. Bet išsikvietėme ekspertus, pasikalbėjome su kaimynais ir per 3 mėn. viskas išsisprendė“, – prisimena R. Mackevičius.
Kitas įsimintinas atvejis buvo, kai žmogus užsisakė pirtį, tačiau maža to, kad rangovai vėlavo su jos pastatymu, dėl prasto įrengimo pirtis sudėgė: „Tai gerai, kad pirtis buvo toliau nuo namo ir į jį nepersimėtė ugnis.
Statytojai tikino, kad pats klientas ją sukūreno ir jie nieko nesiims. Bet gerai, kad klientas savo įdomumui išfotografavo visą pirtį iš vidaus ir buvo surinkti įrodymai, patvirtinantys, kad vis dėlto tas pečius buvo netinkamai sukonstruotas.“
Pasak pašnekovo, visos istorijos yra savotiškai įdomios, unikalios. Jis patikino – jei tvarkingai surenkami įrodymai, atliekama būsto patikra, iš rangovų pavyksta išsireikalauti nuostolių atlyginimo:
„Jei rangovai nesutinka to spręsti taikiai, priteisia teismai. Tereikia tinkamai tam pasiruošti.“
Didžiausias klientų klaidos – kaip nepasimauti?
„Statybų pretenzijos“ direktorius pažymėjo, kad dažniausia klientų klaida perkant NT, samdant statybų ar remonto rangovus yra per didelis pasitikėjimas.
T. y., kai klientai netikrina rangovų kompetencijų, atsiliepimų, nepasirašo jokių sutarčių, moka pinigus iš anksto ir pan.
Pašnekovo teigimu, kai klientas sumoka pinigus į priekį, jis būna pririštas prie rangovo, net jei jo darbai vėluoja mėnesius.
Jis atkreipė dėmesį, kad kiekviename ginče yra labai svarbu, kas pirko darbų medžiagas – užsakovas ar rangovas.
Jei medžiagas perka užsakovas, rangovas gali išsisukinėti, kad klientas kaltas dėl darbų broko, nes nupirko blogas medžiagas.
Tačiau yra ir kita medalio pusė – anot R. Mackevičiaus, vis dar pasitaiko daug atvejų, kuomet rangovai, siekdami sutaupyti, siunčiasi medžiagas iš Europai nedraugiškų šalių.
O tokios medžiagos neatitinka reikalavimų, neturi jokių sertifikatų: „Klientas, pirkdamas medžiagas pats, sertifikatus ir kokybės patvirtinimą gauna iš pardavėjo. O rangovas iš kur veža, tai vienas dievas težino.
Tad geriausia būtų patiems klientams pirkti medžiagas, tada jie bent jau žinos jų kokybę. Jei rangovas pradeda purkštauti, kad čia – netinkamos medžiagos, geriau su tokiu rangovu atsisveikinti, nes jie taupo, kur tik įmanoma.“
Kaip išvengti statybų ar remonto brokų?
„Statybų pretenzijos“ steigėjas pabrėžė, kad visais atvejais svarbiausia yra sutartis su rangovu, kurioje yra numatytos ir sankcijos už vėlavimus, netinkamai atliktus darbus.
„Geriausia su teisininku daryti tokią sutartį. Galima ir internete susirasti tipinių sutarčių. Svarbu, kad joje būtų tiksliai nurodyti darbai, pvz.: išardyti tokias konstrukcijas, sumontuoti tokias sienas ir pan.
Neužtenka paminėti, kad bus „statomas namas“ ar „tvarkomas butas“. Kuo detaliau visaks bus surašyta, tuo lengviau bus išsiaiškinti santykius su kita puse“, – akcentavo specialistas.
Žinoma, tokiais atvejais svarbu išsirinkti ir patikimą rangovą. R. Mackevičiaus teigimu, jei meistras skelbiasi socialiniuose tinkluose, reiškia, jis neturi darbo.
O geriausių meistrų greitai rast – neįmanoma. Jie turi darbų bent pusmečiui ar metams į priekį, tačiau visada darbus atlieka su sutartimi, sutinka ištaisyti visus brokus, kadangi labai saugo savo reputaciją. Be to, ir kainuoja daugiau nei vidutiniškai.
„Geriausia rangovo ieškoti per rekomendacijas iš tų žmonių, pas kuriuos rangovas tuos darbus darė. Pvz., pas mane atliko darbus, paprašėte rekomendacijos.
Tai rekomenduoju pasižiūrėt ne tik, kaip pas mane darbus padarė, bet ir nuvažiuoti patikrinti jų kitų 4–5 darbų kokybę“, – patarė pašnekovas.
Ko galite reikalauti atsiradus trūkumams?
Tuo metu Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) primena, kad bendras garantinis terminas prekėms ir paslaugoms yra 2 metai – per tiek laiko klientas gali pareikšti pretenzijas paslaugos teikėjui dėl atsiradusių trūkumų.
Tačiau kartais statybos paslaugų sutartyse būna numatytas ir ilgesnis garantinis laikotarpis.
Pasak tarnybos, atsiradus trūkumams klientas gali reikalauti rangovo, kad:
- darbas būtų atliktas iš naujo (nebent darbo trūkumai yra nedideli arba atsirado dėl užsakovo kaltės);
- būtų atitinkamai sumažinta darbų kaina;
- per protingą terminą būtų neatlygintinai pašalinti darbų trūkumai arba atlygintos kliento išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
- būtų grąžinti sumokėti pinigai ir atsisakyta sutarties.
Jei vartotojui nepavyksta išspręsti problemos su paslaugos teikėju, jis turi teisę kreiptis į VVTAT dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, kuomet vertinamos visos žinomos aplinkybės, dokumentai, įrodymai, trūkumų atsiradimo priežastys:
„Vartotojai dažniausiai kreipiasi dėl įsigyto nekilnojamo turto kokybės ar atskirai atliktų darbų kokybės (langų, durų montavimas, vartų ir pan.). Tokie skundai sudaro apie 15 proc. nuo visų gaunamų prašymų.“
Kaip susigrąžinti pinigus iš rangovo?
R. Mackevičius vardijo, kad bet kokiu atveju (net jei yra sutartis) reikia išsaugoti visus susirašinėjimus su rangovu (el. paštu, SMS žinutėmis, per „Viber“, „Messenger“ ir kt.), fiksuoti atliekamus darbus, aplinkybes, viską fotografuoti.
„To reikia, kad turėtume įrodymus ir galėtume lengviau bei greičiau padėti žmogui išspręsti kilusį ginčą. Jei rangovas yra išmintingas, ginčas išsisprendžia per 3–4 savaites.
Jei rangovas – užsispyręs, tenka eiti į teismus ir apie metus maždaug viskas trunka. Gal ne visais atvejais 100 proc. visus pinigus atgauna, nes vyksta derybos. Bet kol kas visi mūsų klientų ginčai išsisprendė klientų naudai“, – patikino „Statybų pretenzija“ direktorius.
Jis negalėjo atsakyti, kiek tiksliai kainuoja jo įmonės teikiama pagalba tokiems ginčams spręsti, kadangi atvejai būna labai individualūs.
R. Mackevičius tik paminėjo, kad mokestis susideda iš trijų dalių:
- instrukcijos klientui (ką daryti, kad būtų daugiau informacijos apie situaciją);
- tesininko paslaugos (vertinamas konkretus atvejis, kiek visa tau užtruks, kiek darbo tam reikės);
- sėkmės mokestis (kai ginčas išsprendžiamas kliento naudai, gali siekti ir 1 tūkst., ir 9 tūkst. eurų).
