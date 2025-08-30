Policija įspėja apie dažną vairuotojų klaidą: dėl jos – bauda ir 3 mėnesiai be teisių

Kaunietė Gabrielė piktinosi neseniai gauta 60 eurų bauda. Ji pasakojo, kad baigusi darbą užsuko į parduotuvę apsipirkti ir po jos, važiuodama namo, įstrigo spūstyje.
„Gal kokias 2 minutes iš vietos nepajudėjau. Paskambino vaikas, klausė, kur esu. Pokalbis truko gal 20 sekundžių. Ištrūkus iš kamščio buvau iškart sustabdyta policijos ir nubausta.
Į jokias kalbas jie nesileido, atrodo, jiems svarbu tik bausti. Ar kas nukentėjo, kad stovėdama kamštyje trumpam atsiliepiau?“ – klausė Gabrielė.
Kada už naudojimąsi telefonu skirs baudą?
Policijos departamentas primena, kad nuo 2023 m. gegužės 1 d. buvo sugriežtintas draudimas naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis vairuojant.
Vairuotojams Lietuvoje yra draudžiama naudotis telefonu rankomis, net jei transporto priemonė stovi spūstyje, prie raudono šviesoforo signalo ar perėjos.
Kitaip tariant, jeigu automobilis stovi eismo srauto dalyje, imti telefoną į rankas net ir trumpam yra draudžiama.
Juo naudotis tokiais atvejais galima tik tada, kai telefonas yra specialiame laikiklyje ir yra naudojama laisvų rankų įranga, t. y. laidinės ar belaidės ausinės, automobilyje įmontuota garso sistema ar tiesiog garsiakalbis.
Vis tik, anot policijos, net ir naudojant laisvų rankų įrangą dėmesys skiriamas ne vairavimui, o pokalbiui, taigi sumažėja situacijos kontrolė:
„Naudojantis telefonu reakcijos laikas pailgėja, todėl sunkiau pastebėti staiga pasirodančias kliūtis. Dėl vos kelių sekundžių, skirtų telefonui, gali įvykti nelaimė. Didėja pavojus ne tik sveikatai, bet ir gyvybei.“
Departamentas primena, kad už naudojimąsi telefonu gali būti skiriama 60–90 eurų bauda ir netgi teisės vairuoti transporto priemonę atėmimas 1–3 mėnesiams.
Teisę vairuoti praranda dvigubai dažniau
Statistikos duomenimis, kasmet išaiškinama per 43 tūkst. atvejų, kai nepaisoma nustatytos tvarkos kelyje vairuojant.
Policijos departamentas vardijo, kad apie 600 asmenų dėl į rankas antrą kartą paimto telefono netenka teisės vairuoti.
Policijos duomenimis, 2020 m. buvo užfiksuota 34,9 tūkst. pažeidimų, susijusių su netinkamu mobiliųjų telefonų naudojimu vairuojant.
2021 m. jų buvo 42,3 tūkst., 2022 m. – 51,4 tūkst., 2023 m. – 46 tūkst., o 2024 m. – 44,8 tūkst.
Vien per šių metų liepą buvo nubausta 29 tūkst. vairuotojų už naudojimąsi mobiliojo ryšio priemonėmis.
Per pastaruosius 2 metus beveik dvigubai išaugo asmenų, už naudojimąsi telefonu nubaustų antrą kartą, skaičius: nuo 340 (2022 m.) iki 623 (2024 m.).
Pasak departamento atstovų, jiems buvo skirta bauda ir teisės vairuoti transporto priemones atėmimas.
Ar prie vairo galima valgyti, rūkyti ir pan.?
Policijos departamentas pabrėžė, kad viena didžiausių grėsmių eismo saugumui – besaikis ir neadekvatus mobiliojo ryšio priemonių naudojimas vairuojant, taip pat ir kiti vairuotojų dėmesį blaškantys veiksmai.
Pvz., valgymas ir gėrimas – nors tai atrodo nekaltas veiksmas, bet, nukreipus dėmesį nuo kelio, gali įvykti nelaimė.
Rūkymas – viena ranka laikomas vairas ir uždegta cigaretė gali tapti eismo įvykio priežastimi.
Kosmetikos naudojimas – pastebima, kad yra mėgėjų kelyje pasidažyti lūpas ar net blakstienas.
Gertuvės ar daiktų paėmimas nuo sėdynės – bet koks judesys, akių nukreipimas nuo kelio, gali būti lemtingas.
Navigacijos nustatymas vairuojant – nors GPS naudojimas padeda orientuotis aplinkoje, maršrutą reikėtų nusistatyti prieš pradedant kelionę.
Taigi, nors konkrečiai rūkyti, valgyti ir užsiimti kitais panašiais veiksmais nėra uždrausta, vairuotojai turi vengti veiksmų, kurie gali juos išblaškyti.
Tuo metu alkoholio vartojimas šalia vairuotojo gali ne tik išblaškyti vairuotoją, bet ir sukelti pagundą tą daryti pačiam.
Dėl to yra draudžiama automobilio salone turėti alkoholio atidarytose pakuotėse – už tai gresia 40–100 eurų bauda įkliuvus pirmą ir 100–140 eurų bauda įkliuvus antrą kartą.
Baudą už telefoną prie vairo galima skųsti
Policijos departamentas paminėjo, kad dalis asmenų net vairuodami jaučia nerimą ar diskomfortą, jei kurį laiką negali pažiūrėti į mobiliojo telefono ekraną.
Taigi jie naudojasi telefonu net žinodami, kad tai kelia pavojų ir jiems patiems, ir aplinkiniams.
Policijos psichologė Roberta Petkevičiūtė tiems, kuriems sunku vairuojant nesinaudoti telefonu, pataria:
- nukreipti dėmesį – stipriau suspauskite vairą ir suskaičiuokite iki penkių;
- susikurti taisyklę – galiu tikrinti telefoną tik sustojęs (pvz., degalinėje);
- padėti telefoną nepasiekiamoje vietoje – pvz., padėkite jį ant galinės sėdynės;
- įjungti režimą „Netrukdyti“ – taip negirdėsite gundančių telefono pypsėjimų;
- apdovanoti save – jeigu per visą kelionę nesinaudojote telefonu, pasimėgaukite skania kava.
Naujienų portalas tv3.lt policijos atstovės Jorūnės Liutkienės anksčiau yra klausęs, kaip įrodoma, ar asmuo tikrai vairuodamas rankose laikė telefoną.
Ji aiškino, kad atlikdamas administracinio nusižengimo tyrimą pareigūnas privalo imtis visų priemonių, kad būtų visapusiškai, objektyviai ir kiek įmanoma per trumpesnį laiką ištirtos veikos aplinkybės.
Pašnekovė įvardijo, kad priimant sprendimą privaloma nustatyti, ar buvo padarytas administracinis nusižengimas, ar asmuo kaltas dėl jo padarymo, ar asmuo trauktinas administracinėn atsakomybėn, ar yra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių:
„Jei asmuo nesutinka su jam pareikštais kaltinimais, jis jo atžvilgiu priimtą nutarimą gali apskųsti. Skundas dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje paduodamas per šį nutarimą priėmusią instituciją.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!