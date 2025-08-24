Įspėja keleivius: autobuse gali nuskaičiuoti jūsų pinigus, net jei turite bilietą

Tuo piktinosi vilnietis Povilas (tikras vardas ir pavardė – redakcijai žinomi), pakliuvęs į kuriozišką situaciją važiuodamas Vilniaus viešuoju autobusu.
Prieš išlipdamas iš autobuso jis telefone gavo pranešimą apie kelionės metu nuskaitytą pinigų sumą, nors bilietą jau turėjo.
Pinigus autobuse nuskaitė per atstumą
Povilas pasakojo, kad per programėlę „m.Ticket“ buvo nusipirkęs 30 min. bilietą už 1 eurą. Įlipęs į autobusą jis važiavo stovėdamas, kadangi nebuvo vietų.
Banko kortelę jis laikė išorinėje kuprinės kišenėje, piniginėje.
„Prieš išlipdamas pasitikrinau telefoną, o ten pamačiau pranešimą, kad prieš kelias minutes nuo kortelės man „Judu“ nuskaičiavo 1,25 euro – tiek kainuoja 60 min. bilietas. Apsisukęs netoli už savęs pamačiau komposterį.
Prireikė laiko, kol supratau, kad jis turbūt nuskaitė tuos pinigus nuo kortelės, kadangi pasirėmiau į jį su kuprine, kur ji buvo. Bet kaip tai išvis leidžiama?“ – piktinosi vilnietis.
Jis neslėpė nuostabos ir jautėsi apvogtas „vidury baltos dienos“. Povilas klausė, kaip taip gali imti ir nuskaičiuoti pinigus vos prisilietus prie skaitytuvo, nors jis nieko jame nežymėjo, nesirinko jokio bilieto.
Gyventojas teiravosi, ar būtų įmanoma pinigus susigrąžinti ir kaip reikėtų tokią situaciją įrodyti.
Tokių atvejų pasitaiko – ar grąžins pinigus?
Viešąjį transportą sostinėje valdančio „Judu“ klientų patirties vadovė Vaiva Bingelė pripažino – nors tokios situacijos yra labai retos, jų visgi pasitaiko.
Jos aiškinimu, taip yra todėl, kad komposteriai gali reaguoti į mokėjimo kortelę ar atrakintą e. piniginę telefone, kai atstumas iki jų yra apie 20 cm.
Be to, komposteryje nėra bilietų pasirinkimo, tad bilietas nuperkamas tiesiog priglaudus kortelę.
V. Bingelė patikino, kad viešajame transporte įrengti komposteriai yra praėję laboratorinius testus, yra sertifikuoti, atitinka pasaulinį mokėjimo technologijos standartą.
„Jei vis dėlto bilietas buvo nuskaitytas per klaidą, kviečiame užpildyti užklausos formą.
„Judu“ klientų aptarnavimo specialistai išnagrinės situaciją ir, jei nustatys, kad pinigai buvo nuskaityti per klaidą, bus atliktas pinigų grąžinimas“, – nurodė pašnekovė.
Ar pinigų nuskaitymas – teisių pažeidimas?
V. Bingelė atkreipė dėmesį, kad komposteris negali nuskaityti pinigų, jei telefonas yra užrakintas ir e. piniginė nėra aktyvi telefone:
„Kad išvengtumėte netyčinio bilieto nuskaitymo, rekomenduojame užrakinti e. piniginę telefone arba stovėti ne taip arti komposterio, kol nesate pasiruošę mokėti.“
Tuo metu Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) keleiviams, susidūrusiems su tokia situacija, patarė kuo skubiau kreiptis į „Judu“ dėl pinigų grąžinimo.
Tokiu atveju tarnyba patarė pateikti įrodymus, kad keleivis tuo metu jau turėjo galiojantį bilietą.
Vis tik VVTAT tokio skundo tirti negalėtų, esą įstaiga „Susisiekimo paslaugos“ nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei – ji šią įstaigą ir reguliuoja.
Tačiau pati savivaldybė šia tema nekomentavo, tik paminėjo, kad „Judu“ yra deleguota funkcija užtikrinti sklandų viešojo transporto paslaugos veikimą.
Kaip pirkti bilietą bekontakčiu būdu?
„Judu“ atstovė primena, kad norint įsigyti bilietą bekontakčiu būdu visų pirma reikia išimti kortelę iš krepšio, piniginės ar kitokio dėklo.
Tuomet priglausti kortelę prie komposterio ir jos nejudinti, nekilnoti aukštyn / žemyn, nes tai gali sutrikdyti ar nutraukti kortelės aptikimo procesą.
Komposterio sistema kortelės gali neaptikti ir tokiu atveju, jei prie jo glaudžiama ne viena kortelė, tad prikišti reikia tik vieną.
„Laikykite kortelę priglaudę prie komposterio, kol išgirsite garsinį signalą, – tada galėsite kortelę patraukti. Ekrane pasirodęs žalios spalvos patvirtinimas ir ilgas garsinis signalas reiškia, kad bilieto pirkimas buvo sėkmingas.
Komposterio ekrane išvydus raudonos spalvos „X“ ženklą bei išgirdus du trumpus signalus, reiškia, kad mokėjimas nepavyko“, – aiškino V. Bingelė.
Grynųjų neliko, o bilietai – brango
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad nuo liepos 1 d. Vilniuje brango viešojo transporto bilietai.
30 min. trukmės vienkartinis bilietas brango nuo 0,65 iki 1 euro, 60 min. bilietas – nuo 0,90 iki 1,25 euro.
1 dienos bilieto kaina nuo 5 eurų pakilo iki 7,5 euro, 3 dienų – nuo 8 iki 13,5 euro.
30 d. bilieto su savaitgaliais kaina padidėjo nuo 29 iki 38 eurų, o be savaitgalių – nuo 26 iki 35 eurų.
90 dienų bilietas brango nuo 81 iki 110 eurų.
12 mėn. bilietas visoms dienomis brango nuo 310 iki 342 eurų, o metų bilietas tik darbo dienoms dabar atsieina 315 eurų.
Senjorų metinio bilieto kaina buvo padidinta nuo 2,9 iki 10 eurų.
„Judu“ atstovė paminėjo, kad viešojo transporto bilietus sostinėje galima įsigyti:
- programėlėse „m.Ticket“ ar „Trafi“;
- pasipildžius „Judu / Vilniečio kortelę“ prekybos vietose „Narvesen“, „Maxima“, „Rimi“ ir „Judu“ savitarnoje ar klientų aptarnavimo centruose;
- viešajame transporte bekontakčiais būdais – mokėjimo kortele ar išmaniuoju įrenginiu.
Galimybė autobuso bilietą įsigyti grynaisiais autobuse buvo panaikinta dar 2024 m. rugsėjo 1 d. Šis pokytis sulaukė daugybės gyventojų pasipiktinimo, ypač iš vyresnių gyventojų.
„Ką daryti pagyvenusiems žmonėms ir tiems, kurie nesinaudoja internetu, išmaniaisiais telefonais, tai jiems nebevažiuoti? Kitur, pvz., Taline, kiek žinau, visuomeninis transportas yra visiškai nemokamas pensininkams, o gal ir kitiems žmonėms.
O pas mus dar sunkina tas sąlygas“, – tuo metu naujienų portalui tv3.lt komentavo Nacionalinės Bočių bendrijų asociacijos pirmininkė Vilija Tūrienė.
Gyvenu kaime, į miestą atvažiuoju retai. Buvo labai patogu kai buvo popieriniai talonėliai. Deja deja. Elektroninių negaliu pakęsti, nes 1) nėra kur juos įsigyti; 2) kai pirkau didelį kiekį, tai jie kažkur "išgaravo".
Tad, planuoju visas keliones į miestą taip, kad visur galėčiau nukeliauti mašina.