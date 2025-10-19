Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuvos talentai

Iš Kosta Rikos į „Lietuvos talentus“ atvykęs Williamas privertė aiktelėti: „Socialiniuose tinkluose to nepamatysi“

2025-10-19 14:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-19 14:45

Williamas, prisistatantis sceniniu vardu Elastic Willy, atvyko iš Kosta Rikos ir TV3 laidoje „Lietuvos talentai“ pademonstravo savo talentą valdyti futbolo kamuolį. Jis pasakoja, kad jo misija – įrodyti pasauliui, jog šioje srityje jis yra geriausias. Derindamas kūno lankstumą bei futbolo meistriškumą, Williamas ryžosi neįtikėtino sudėtingumo numeriui su ugnimi!

Williamas, prisistatantis sceniniu vardu Elastic Willy, atvyko iš Kosta Rikos ir TV3 laidoje „Lietuvos talentai" pademonstravo savo talentą valdyti futbolo kamuolį. Jis pasakoja, kad jo misija – įrodyti pasauliui, jog šioje srityje jis yra geriausias. Derindamas kūno lankstumą bei futbolo meistriškumą, Williamas ryžosi neįtikėtino sudėtingumo numeriui su ugnimi!

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

28-erių metų vyras triukus su futbolo kamuoliu atlieka jau 10 metų. Iš futbolu garsėjančios šalies kilęs jaunuolis pasakoja, kad vaikystėje tėtis jam pranašavo futbolininko karjerą.

„Aš taip pat svajojau būti geru žaidėju, tačiau man labai gerai sekėsi daryti triukus su kamuoliu ir šis talentas mane nugalėjo“, – sako Williamas.

Dalyvis didžiuojasi iki šiol pelnytais titulais – prizinių vietų užėmimas jam nėra svetimas.

„3 kartus tapau Kosta Rikoje vykusio čempionato nugalėtoju, o pasaulio čempionate Čekijos Respublikoje užėmiau 6 vietą“, – tikina jis.

Ištrauka iš Williamo pasirodymo žiūrėkite čia:

Triukus su kamuoliu išbandė ir „Lietuvos talentų“ vedėjas Mindaugas Stasiulis, mėginęs atkartoti vaikino demonstruojamą meistriškumą. Išvydęs Williamo nešamus daiktus, tarp jų – degų skystį, M. Stasiulis teiraujasi, ką šis ketina parodyti teisėjams.

„Viską pamatysite“, – intriguojančiai atsako dalyvis.

„Ir įdomu ir šiek tiek baisu“, – stebėdamas pasirodymą su ugnimi kalba M. Stasiulis.

Į sceną žengęs Williamas nustebina teisėjus – anot jų, iš Kosta Rikos į „Lietuvos talentus“ retai kas užsuka.

„Tai buvo įspūdinga“, – kartoja M. Mikutavičius.

„Ar esu kada nors tai matęs – ne. Net ir socialiniuose tinkluose to nepamatysi. Tai, ką aš pamačiau, čia man padarė didelį įspūdį“, – nuostabos neslepė teisėjas Vytautas Rumšas.

Ar pavyks futbolo mylėtojui užkariauti teisėjų širdis ir gauti visus 4 „TAIP“?

Tai sužinokite tiesioginėje „Lietuvos talentų“ transliacijoje, esančioje straipsnio pradžioje.

Laidą „Lietuvos talentai“ žiūrėkite sekmadieniais 19:30 val. per TV3 televiziją ir naujienų portale tv3.lt

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Lietuvos talentai“.

