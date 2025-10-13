Po tūkstantinės lenkų minios vizito – LFF vadovo vertinimas: „Nustebino“

Kaip tv3.lt pasakojo LFF prezidentas Edgaras Stankevičius, Lenkijos sirgalių skaičius Dariaus ir Girėno stadione galėjo siekti apie 4000.
Lenkai sukėlė nemažą skandalą savo šalyje, kuomet tribūnoje pakabino įžeidžiančią žinutę premjerui Donaldui Tuskui ir paskyrė šiam necenzūrines skanduotes.
Vis dėlto didelių nuostolių kaimynai, panašu, nepridarė per rungtynes, laimėtas 2:0.
„Vieną kitą kėdę sulaužė, bet nustebino, kad pakankamai tvarkingai ir ramiai (elgėsi – aut. past.). Aišku, policijos buvo labai daug – mestos ir viešojo saugumo pajėgos. Šioje vietoje didžiausia pagarba jiems, nes sudirbo tikrai gerai. Nebuvo kažkokių didelių bandymų: vieno kito neįleido, buvo keli sulaikyti ir rungtynių metu, bet prie tokio kiekio tai – smulkmenos“, – teigė E. Stankevičius.
Svečių sirgaliai rungtynių metu degino ir raudonus fajerius, kuriuos degančius metė link žemyn, kur pakloti lengvosios atletikos bėgimo takai, tačiau pasiruošta buvo ir tam.
„Buvo paklotos plokštės specialios, tad viskas, apart rezultato, praėjo sklandžiai ir gerai“, – pažymėjo LFF prezidentas.
„Tvoros irgi padarė savo, – pridūrė E. Stankevičius. – Policijos pajėgos didelės, gal ir lenkai, pamatę tokį kiekį, nelabai ir drįso šakotis. Plius ir visa technika buvo suvaryta, jei prireiktų. Bet neprireikė.“
Ką pranešė policija?
Pirmadienio rytą išplatintame Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariato (AVPK) pranešime buvo nurodomi incidentai, susiję su futbolo rungtynėmis.
Policijos duomenimis, 9.11 val. pranešta, kad Laisvės alėjoje vyras (gim. 1986 m.) pro kasas praėjo, nesusimokėjęs už prekes. Jam surašytas administracinio nusižengimo protokolas.
18.05 val. Laisvės alėjoje pastebėtas vyras su sužalota galva. Pastarasis (gim. 1994 m.) perduotas medikams. Vyras pretenzijų niekam neturėjo, teigė nukritęs pats.
19.36 val. ir 20.44 val. gauti pranešimai, kad Perkūno alėjoje, viešoje vietoje, buvo šlapintasi.
21.40 val. pranešta, kad Perkūno alėjoje neblaivus (2,60 prom.) vyras (gim. 1990 m.) pateko į pagrindinės aikštės, kur vyko futbolo varžybos, prieigas. Vyrui surašytas administracinio nusižengimo protokolas.
Pirmadienį dieną pasirodė įrašas ir Lietuvos policijos feisbuke: „Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas teigia, kad policija laikė rimtą egzaminą, o egzaminavo policiją ne kas kitas, o 3500 Lenkijos futbolo rinktinės sirgalių. Žinoma, dalis jų buvo nusiteikę draugiškai ir taikiai, tačiau buvo ir tokių, kurie atvyko patikrinti mūsų budrumo“, – rašoma įraše.
„Policijos, VST, Karo policijos, Šaulių sąjungos ir žinoma, Lenkijos policijos pareigūnų profesionalumo ir komandiškumo dėka pavyko pasiekti puikų rezultatą – didelės rizikos renginys praėjo be žymesnių incidentų. Tad nuoširdžiai noriu padėkoti visiems už profesionalumą ir atsidavimą tarnybai“, – cituojamas policijos vadovas.
