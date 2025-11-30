Taip virti ryžiai gaunasi daug skanesni: tereikia žinoti 1 dalyką

Tačiau kone kiekvieno virtuvėje yra vienas įprastas ingredientas, kuris ryžius paverčia daug aromatingesniais: tai sultinio kubeliai, rašoma express.co.uk.
Vienas mažiausiai įvertinamų triukų: virkite ryžius sultinyje
Ryžiai puikiai sugeria skystį, kuriame verda. Tai reiškia, kad jei juos gaminate tik vandenyje, ir skonis bus labiau neutralus. Tačiau pakeitus vandenį vištienos sultiniu arba įdėjus vištienos sultinio kubelį, kvapas ir skonis tampa žymiai sodresni.
Maisto tinklaraštininkė ir „One Good Thing“ įkūrėja Jill Nystul teigia, kad šis metodas visiškai pakeitė jos ryžių gamybą:
„Ryžiai yra sotus ir ekonomiškas garnyras, bet paprasti virti balti ryžiai greitai nusibosta. Atradau ryžius, virtus vištienos sultinyje, ir sukūriau kelias savo variacijas – dabar vakarienės tampa daug įdomesnės, neatsisakant mūsų mėgstamų patiekalų.“
Kodėl sultinys pagerina ryžių skonį?
Verdant ryžius sultinyje:
- ryžiai sugeria prieskonius, žoleles ir mėsos skonį;
- garnyras tampa kvapnesnis ir geriau dera su bet kokiu patiekalu;
- nereikia papildomo laiko ar išlaidų – pakanka vieno sultinio kubelio.
Tai vienas pigiausių ir lengviausių būdų patobulinti savo įprastą vakarienę. Tad kaip pagaminti žymiai skanesnius ryžius?
Jums reikės:
- 370 g baltų ryžių;
- 720 ml vištienos sultinio (arba vandens su sultinio kubeliu).
Gaminimas:
Perplaukite ryžius po šaltu vandeniu, kol vanduo taps skaidrus – taip pašalinsite krakmolo perteklių, o ryžiai išvirs purūs, o ne lipnūs.
Supilkite ryžius į puodą ir užpilkite vištienos sultiniu. Jei naudojate kubelį, įberkite jį į verdantį vandenį.
Užvirkite ant didelės ugnies. Užvirus sumažinkite ugnį, uždenkite dangčiu ir virkite 15 minučių.
Išjungę ugnį, palikite ryžius pastovėti dar 5 minutes – tai padės jiems pilnai sugerti skystį. Prieš patiekdami supurenkite ryžius šakute.
Rezultatas – daug aromatingesni, sodresnio skonio ryžiai, kurie pranoks viską, ką esate gaminę iki šiol.
