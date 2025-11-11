Atrado tobulo faršo receptą kotletams: išeina labai sultingi ir minkšti

Sulaukiau labai daug jūsų žinučių, kad parašyčiau receptą, tad dalinuosi.
P.S. labai sultingi, minkšti ir greitai pagaminami. Masę galima palaikyti šaldytuve 20 min. ir tada kepti kotletus, bet aš kepu iškart.
Reikės:
- 900 g maltos vištienos krūtinėlės;
- 50 g sviesto;
- 1 kiaušinis;
- 2 šaukštai manų kruopų;
- 2 šaukštai majonezo (naudojau @seimos_konservai ,nes mūsų šeimos jis mėgstamiausias ir toks tirštas);
- druskos ir pipirų pagal skonį;
- pagal poreikį česnakinės druskos;
- aliejaus kepimui.
Vištienos filė sumalame.
Į maltą mėsą sudedame sviestą (minkštas turi būti), kiaušinį, manų kruopas, majonezą, prieskonius ir gerai išmaišome. Masė bus minkšta, bet jei norite tvirtesnės masės – palaikykite šaldytuve 20 min.
Formuojame nedidelius kotletus ir kepame keptuvėje su aliejumi, iki kol iškeps.
Valgome su norimu garnyru, bet man skaniausia su bulvių koše, kurią visada plaku su mikseriu ir ji būna minkšta ir puri.