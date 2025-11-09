Atrado superinį pyrago receptą: skonis nepakartojamas

Kepimo forma 22 – 24 cm skersmens. Porcijos 10. Užtruksite daugiau 1 val. (įskaitant ir pyrago kepimo laiką).
Morkų biskvitui:
- 100 g tirpinto sviesto;
- ¼ st. (50 g) cukraus;
- ¼ st. (50 g) rudojo cukraus;
- 1 didelio kiaušinio;
- 1 a. š. vanilės pastos;
- 150 g smulkiai tarkuotų morkų;
- 1 ½ st. (210 g) miltų;
- 1 a. š. kepimo miltelių;
- ½ a. š. druskos;
- 1 a. š. malto cinamono.
Varškės įdarui:
- 500 g varškės;
- 100 g cukraus;
- 2 kiaušinių;
- 3 v. š. grietinės;
- 3 v. š. kukurūzų krakmolo;
- 1 a. š. vanilės pastos.⠀
Trupiniams:
- ½ st. (70 g) miltų;
- ½ st. (100 g) rudojo cukraus;
- 50 g smulkintų graikinių riešutų;
- 3 v. š. kokosų drožlių;
- 1 a. š. malto cinamono;
- 60 g tirpinto sviesto.
Morkų ir varškės pyrago receptas
Kiaušinį išsukame su cukrumi ir ruduoju cukrumi. Supilame tirpintą ir jau pravėsusį sviestą, vanilę. Masę gerai išmaišome. Suberiame tarkuotas morkas. Įsijojame miltus, kepimo miltelius ir druską. Išmaišome, kol nebeliks sausų produktų.
Gautą masę supilame į kepimo popieriumi išklotą kepimo indą.
Varškės sluoksniui skirtus visus produktus sumaišome ir sutriname iki glotnios, vientisos masės. Supilame ant tešlos, esančios kepimo formoje.
Visus trupiniams skirtus produktus sumaišome. Užberiame ant varškės sluoksnio.
Kepame įkaitintoje iki 170 laipsnių orkaitėje apie 60–70 min.
Jeigu viršus per greitai ima kepti ir skrusti, pyrago viršų galima uždengti folijos ar kepimo popieriaus lapu.